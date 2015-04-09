LG推出21:9 Curved UltraWide 液晶顯示器 曲面螢幕設計貼合眼球 打造高臨場視覺饗宴 UltraWide液晶顯示器系列 電競優化、多工旗艦效率加倍 AH-IPS系列 獨家RF技術 有效降低藍光保護眼睛

【2015年04月09日，台北訊】全球科技領導品牌 LG 電子，以創新獨特的技術領先業界，於今日宣布推出 2015年全新 AH-IPS 液晶顯示器機種，包含了 21:9 Curved UltraWide 液晶顯示器、21:9 UltraWide 液晶顯示器以及 16:9 AH-IPS 液晶顯示器。備受好評的 LG 21:9 UltraWide 液晶顯示器奪得 2014全球 21:9 液晶顯示器機種出貨量冠軍。全新推出全球首款搭載 AH-IPS 面板的 21:9 Curved UltraWide 液晶顯示器，不僅憑藉著精湛的曲面設計榮獲 2015年 CES 美國消費性電子展創新大獎，更獲得擁有設計界奧斯卡之稱的德國紅點設計大獎殊榮。超廣視角及逼真色彩，帶給消費者前所未有的視覺新震撼，引領視覺 "曲" 勢發展。

台灣 LG 電子 IT 產品行銷部協理金宰賢表示：「LG 持續引領科技創新，在曲面螢幕領域上的努力與成就更是有目共睹。在一個消費者們皆越來越追求高端視覺享受的時代，全新的 LG 21:9 Curved UltraWide 液晶顯示器將為使用者的觀影經驗中投入另一種全新的感受，打造高臨場、超逼真的環視震撼。此外，為體貼現代人長時間接觸電腦，緊盯螢幕引發的眼睛病變，LG 亦同步搭載獨家護眼技術，以及低藍光不閃爍等，期望透過科技創新，除了帶給消費者全新體驗外，更來為消費者的視力健康把關。」

左為台灣 LG 電子家電營銷部副總羅時景，右為 Media&IT 產品行銷部協理金宰賢。

21:9 Curved UltraWide 液晶顯示器 創新「曲」勢引領新「視」界

LG 推出 21:9 Curved UltraWide 液晶顯示器，期望能為不同族群的消費者帶來不同層次的享受與體驗。曲面螢幕以貼合人類眼球的設計帶來包覆性的環視感受，創造如臨現場、進逼真實的超震撼視野。此外，更搭載 178度可視角度的 AH-IPS 面板，能將 sRGB 色域中 99% 的色彩鮮活展現，無論任何角度色彩都不失真。

• 創新曲面設計：以貼合人類眼球的曲面設計，讓觀賞螢幕時，雙眼到每個角落都等距，呈現前所未有的極致真實，讓雙眼享受舒適。

• 曲面設計的高臨場享受：21:9 超寬螢幕與曲面設計，包覆性的視覺體驗，讓消費者浸淫在環繞式影音享受。

• UltraWide QHD：打造無與倫比的 3440 x 1440 畫素解析度，滿足 34吋大螢幕的解析度需求。

• AH-IPS 面板：畫質一致零色差，178度超廣視角，無論從任何角度及位置，都能享受清晰豔麗的色彩。

• sRGB > 99% 精準色彩：支援 sRGB 的 99% 以上，具備超逼真色彩表現，具有身歷其境感受。

• Thunderbolt 2：Thunderbolt 2 是最快速、功能最齊全的電腦聯繫技術，只要透過單一精巧的連接埠，就能支援高解析度顯示及編輯原始 4K 影像，並且同時傳輸至高性能資料裝置。

• Dual Link-up：可將兩台裝置連接於顯示器，在同一螢幕上同時觀賞，並能直接相容於 Ｍac 系統。

LG 推出21比9 Curved UltraWide 液晶顯示器，以貼合人類眼球的設計帶來包覆性的環視感受，創造如臨現場、進逼真實的超震撼視野。

LG 21比9 Curved UltraWide 液晶顯示器搭載 178度可視角度的 AH-IPS 面板，能將 sRGB 色域中 99% 的色彩鮮活展現，無論任何角度色彩都不失真。

21:9 UltraWide 液晶顯示器 打造玩家分秒間決勝快感

LG 推出全球第一款專為高畫素遊戲研發的 21:9 UltraWide 液晶顯示器。此外，21:9 UltraWide 液晶顯示器亦擁有獨家的超廣角視野，讓玩家在黑暗的競賽過程中，能更快速的制敵機先，獲得愉悅勝利！

• 電競優化模式：遊戲模式含玩家、FPS 和 RTS 模式，提供自訂各種遊戲模式體驗。螢幕底部內建搖桿設計，讓玩家輕鬆地自訂遊戲環境，無限增加勝出機率。

• 動態同步模示：即時指令首先出擊，讓玩家在 RTS 遊戲期間無延遲地立即攻擊對手，讓即時場景同步帶領著著玩家感受，即時下指令而贏得勝利。

• 黑暗安定裝置：敵人動態完整透視，能自動感應最暗處並增強亮度，讓玩家可輕鬆找到躲於暗處的敵人。

LG創新科技護眼專家 多工四分割效率提升

LG 全系列液晶顯示器機種不僅以創新科技在產品設計上取得市場認同，更以獨家 RF 護眼技術，有效提升消費者的眼睛保健。LG 關懷現代人需長期使用螢幕且眼睛容易感到疲勞的困擾，隨時站在第一線為使用者的健康把關。

• 不閃爍：LG 獨家雙效視力養護技術，不閃爍控光大大減少螢幕閃爍，減輕視覺疲勞感。

• 舒適讀：低藍光閱讀模式，讓雙眼保持輕鬆，將彩度控制到與印刷紙張接近程度，並同時減少與紫外線波長接近的藍光。

• 四分割畫面：透過分割畫面軟體可將 4個紛雜的視窗，按照系統預設的 8種設置實現螢幕拆分，有效減少工時，將更能降低長時間緊盯螢幕所造成的傷害。

透過分割畫面軟體可將 4個紛雜的視窗，按照系統預設的 8種設置實現螢幕拆分，有效減少工時，將更能降低長時間緊盯螢幕所造成的傷害。

16:9 AH-IPS液晶顯示器 精彩擬真護眼首選

不管從任何角度觀看，都能確保絕佳畫質，提供最清晰且細膩的色彩。2015年推出 22吋到 32吋等多種不同款式及尺寸，經濟實惠且簡約美型，讓小資族也能精打細算，輕鬆挑選到最優質的產品。

• 無邊美學框設計 (CINEMA SCREEN)：精美的窄邊框讓外型更顯輕薄，同時提供身歷其境的觀賞體驗。

• 色彩匹配：能透過手機 APP 匹配同一主機連結的兩台顯示器，調整圖像顏色品質和亮度。

• 色彩精靈：能夠協助對顏色有辨識障礙者，經由顏色修正來辨識出顏色。

• 四分割畫面：一鍵開啟 4分割，可將畫面分割為四個畫面八種預設值，減少多工時在多視窗之間切換的不便。

16比9 AH-IPS 液晶顯示器 2015年推出 22吋到 32吋等多種不同款式及尺寸，經濟實惠且簡約美型，讓小資族也能精打細算，輕鬆挑選到最優質的產品。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com/tw。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、電子看板與商用顯示器等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 OLED TV 等先進技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者體驗智慧型電視科技的完整效益。LG 承諾將以曾獲獎項加持的4K OLED TV、ULTRA HD TV與webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com。