LG 2015「Life's Good with HOPE希望。傳愛」敢夢計劃第一階段入圍公告

誠摯感謝全台各地大學生熱情支持 LG 2015「Life's Good with HOPE希望。傳愛」敢夢計劃。在本次徵件活動當中，我們收到來自全台各大專院校同學的熱情投稿，LG 非常感動這群同學們的熱情積極投入偏鄉學童關懷，而這樣的努力正與 LG 長期關注偏鄉、關懷弱勢的理念不謀而合。LG 也期待未來能有更多年輕學子，一同為台灣傳遞愛與希望，為偏鄉學童開啟視野、編織夢想，創造更美好的生活。

依評分標準規定，主辦單位根據各組報名企劃書內容的可行性 (30%)、主題符合性 (30%)、架構完整性 (20%) 及創意表現性 (20%) 來做評分，共計選出十組入選團隊名單，公告如下：

項目 學校 社團 企劃 1 國立彰化師範大學 山地服務隊 最深的夢想 2 國立台北藝術大學 藝術服務隊 2015 齊步鄒彩繪山美藝術夏令營 3 「募夢」青年志工 高雄市內門國小暑期營隊 4 國立政治大學 指南服務團-和平服務隊 和平四期英語育樂營 5 國立高雄大學 希望種籽社 小小英雄營 6 國立台灣師範大學 道德重整熱音社 暑期南投兒童服務營 7 國立台灣大學 醫療服務團 仲夏達仁情 8 遠東科技大學 夢想家團隊 讓夢想隨火箭起飛 9 國立中央大學 瑪潮關懷社 仁光國小英文圓夢計畫 10 國立台灣大學&國立政治大學 IC部落社 2015台政合辦暑期莎卡蘭營

恭喜以上入圍組別，敢夢小組將以郵件及電話通知各入圍組別，後續相關資訊如下：

依活動辦法規定，主辦單位將於活動網站公布入選名單，並以郵件及電話通知入選事宜，請入選單位務必於 2015年7月10日 (五) 前與主辦單位聯繫，並遵守活動相關規範。 特別注意事項：入圍團隊需依據所繳交的企劃內容，前往偏鄉小學服務。並使用 LG 提供的手機拍攝成果影片，於 2015年9月30日 (三) 前將執行內容剪輯為 3分鐘以內的創意短片上傳至指定網站。

詳細注意事項請參考「Life's Good with HOPE希望。傳愛」敢夢計劃官網，如有任何問題請洽詢敢夢活動專線 (02)2775-2784、以及敢夢專屬信箱2015lgcsr@prestigepr.com.tw，謝謝。