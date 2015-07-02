夏季水電費調升！全民抗漲大作戰 LG領先業界家電技術 獲多項政府節能標章認證 高效節能家電首選購買送多樣超值好禮

【2015年07月02日，台北訊】夏季來臨，民生用水與用電量急劇增加，台灣電力公司於 6月1日起全面實施夏季電價計費；台北自來水事業處也於日前宣布，擬定水價以三階段方向進行調整。全民抗漲進入高峰時期，為了有效節省荷包支出，消費者開始尋找具有高度節能的家電產品。台灣 LG 電子深耕節能領域已久，打造全系列具備高效能及超智慧的家電產品，運用多項獨家技術，輕鬆解決如冰箱冷流流失、洗衣機水資源大量消耗等問題。全方位節能省水方案，成為消費者最佳抗漲首選！

LG Smart 生活家電商品企劃 Team 文京珍協理表示：「LG 在設計每一樣產品時，都希望能站在消費者的角度思考，創造出最符合社會需求的家電商品。LG 上下門冰箱使用獨家的 Smart 變頻壓縮機設計，結合 3D 立體冷流，有效達到節能效果，多款產品更獲得政府頒授能源效率第一級的肯定；在洗衣機方面，LG 使用高效率的直驅變頻馬達，不僅提供十年保固，更獲得省水節能標章的雙重認證！在水電雙雙飆漲的情況下，LG 家電產品將站在第一線為消費者的荷包嚴格把關。」

LG獨家直驅變頻馬達展現超高效能 節能省水雙標章雙重認證

悶熱的夏季導致洗衣量大增，大批衣物造成家中水電費龐大的支出負擔。LG6 Motion DD 蒸氣滾筒洗衣機及 LG 6 Motion DD 直立式變頻洗衣機採用獨家直驅變頻式馬達設計，搭配首創 6Motion DD Smart 媽媽手洗功能，可以針對不同衣物調整使用情境，讓洗衣不只潔淨，同時也呵護衣物，不僅擺脫一般洗衣機洗衣打結的問題，還能輕鬆解決傳統式洗衣機需每次消耗大量水資源的困擾，帶來最佳化的洗衣行程；此外，夏季流汗容易造成衣物病菌滋生，蒸氣洗衣功能使用溫水洗衣，能立即有效去除頑強汙垢、消除過敏原，為消費者帶來更安心且放心的使用過程。

此外，直立式變頻洗衣機更獨家配備 TurboShot™ 潔淨噴射功能，創新筒槽高速旋轉帶動的六道瀑布水流與洗清噴射水流不僅洗衣更乾淨、不傷衣料，最多還可省下電量達 19.5%、省水達 27.5%；而 LG 全新滾筒洗衣機帶來革命性的 TurboWash™ 勁速洗功能，則可省下電量達 15%、省水達 40%，兼具環保的同時更提供高速洗淨功能，成為全民抗漲時期的最佳首選。凡於 2015/04/01 至 2015/08/31 購買指定型號，回函即可贈送 7-11 商品卡及洗衣紙兩盒。

LG 6 Motion DD 蒸氣滾筒洗衣採用獨家直驅變頻式馬達設計，輕鬆解決傳統式洗衣機需每次消耗大量水資源的困擾，帶來最佳化的洗衣行程。

LG 直立式變頻洗衣機獨家配備 TurboShot™ 潔淨噴射功能，創新筒槽高速旋轉帶動的六道瀑布水流與洗清噴射水流不僅洗衣更乾淨、不傷衣料，最多還可省下電量達 19.5%、省水達 27.5%。

LGSmart變頻上下門系列多款冰箱獲一級效能認證 節能保鮮面面俱到

炎熱潮濕的夏季，如何有效保持食材新鮮，同時節省冰箱能源消耗是消費者最關心的議題，LG 多款全新升級一級能效 Smart 變頻上下門冰箱，搭載 Smart 鮮淨過濾系統，可有效消除 99.999% 細菌，在夏季中延長食物保鮮時間。此外，多重冷流設計，讓冰箱內部冷流可以形成立體循環，加強冷流迅速又均勻地遍及各個角落。

LG Slim Fit 窄版上下門冰箱，符合經濟部節能標章一級能效，採用先進的直驅變頻壓縮機技術，改良活塞運用原理，大幅降低能源耗損，更能加強省電效果；同時冰箱把手可根據家庭環境以及使用者習慣調整成左開或右開形式，可選擇單台使用或左右雙拼成一台對開冰箱，窄版造型不但搬運輕鬆省力，還可根據消費者居住環境之改變做調整，收納使用更便利。

LG 上下門冰箱多項創新設計，獲得政府經濟部能源局頒授「能源效率 第一級」的榮譽認證，成為消費者夏季選購家電產品的超強陣容之一。凡於 2015/04/01 至 2015/08/31 購買 Smart 變頻上下門冰箱指定機型，即可隨貨贈送 Glasslock 積木保鮮罐 1組；購買 LG Slim Fit 直驅變頻上下門冰箱一台，回函即可贈獲得 7-11 商品卡及 Glasslock 積木保鮮罐 1組隨貨送，一次購買兩台，回函可獲得 7-11 商品卡四千元及 Glasslock 積木保鮮罐 2組隨貨送。

LG Slim Fit 窄版上下門冰箱符合經濟部節能標章一級能效，把手可根據家庭環境以及使用者習慣調整開門方向，也可選擇單台使用或左右雙拼成一台對開冰箱，收納使用更便利。

LG 上下門冰箱多項創新設計，獲得政府經濟部能源局頒授「能源效率 第一級」的榮譽認證，成為消費者夏季選購家電產品的超強陣容之一。

LG全新一對一變頻冷暖空調系統 高效壓縮器十年保固超安心

酷暑來臨，冷氣成為生活中最不可或缺的家電產品之一，但龐大的電費同時也是許多消費者荷包縮水的困擾來源。LG 推出家用空調 2015年全新機種，搭載高效率雙迴轉壓縮器，擁有節能標章認證並提供十年保固，提供穩定且安心的使用環境。只要開啟智慧省電運轉模式時，即可藉由控制馬達的轉速，依照環境與人數多寡調節冷流吹送程度，一段式省電可節省約 20% 電力、而二段式省電則可省下高達約 40% 電力，讓消費者在使用冷氣時可以安心達到最經濟的節能效果！此外，2015全新機種皆採用流線型外觀設計，提升室內美感，帶來另一種居家生活享受。凡於 2015/04/01 至 2015/08/31 購買，回函即可獲得 7-11 商品卡及 NEOFLAM 不鏽鋼刀具組。

LG 推出家用空調 2015年全新機種，擁有節能標章認證並提供十年保固，只要開啟智慧省電運轉模式時，即可藉由控制馬達的轉速，依照環境與人數多寡調節冷流吹送程度。

LG「送禮送到心坎裡」

● 活動日期：2015/04/01~2015/08/31

● 回函送申請時間：2015/04/01~2015/09/07 截止 (以郵戳為憑)

● 活動內容：

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至www.lg.com/tw。