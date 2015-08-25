LG勇奪歐洲影音協會EISA四項大獎 LG OLED TV與旗艦機皇G4 引領產業創新科技 榮獲歐洲主流媒體一致好評

【2015年08月25日，台北】LG 電子榮獲本年度歐洲影音協會 (EISA) 四項大獎，其中包括四度蟬聯獎項的 LG OLED TV 與再獲殊榮的 G系列智慧型手機。歐洲影音協會 (EISA) 大獎是由 20個歐洲國家、共計 50名多媒體雜誌編輯，依據科技、設計與創新技術等標準進行評選。

LG 4K OLED TV (歐洲型號65EG960V)，搭載 65吋曲面顯示螢幕，創造超高對比與栩栩如生的色彩，提供消費者身歷其境的視覺體驗，在歐洲家庭劇院電視類大獎中脫穎而出。OLED TV 自體發光像素能呈現極致純黑及完美色彩，超快反應速度能避免殘影，帶來劇院般無與倫比的絕佳畫質。此外，LG Art Slim 極致纖薄設計，更為居家環境注入優雅氣息，而廣受青睞的 webOS 2.0 智慧電視平台，也提供極簡易的操作方式與樂趣。

LG 4K OLED TV (歐洲型號65EG960V)，創造超高對比與栩栩如生的色彩，在歐洲家庭劇院電視類大獎中脫穎而出。

LG 65吋 webOS 2.0 PRIME UHD TV1 (歐洲型號65UF950V) 為 2015-2016 歐洲智慧型電視冠軍得主，是新世代智慧型電視最佳典範，其優異畫質超越 LCD TV，帶給消費者全新且更進階的視覺體驗。全新升級版的 webOS 2.0 除了保留原有直覺性的操作介面外，更加入多項實用的功能，包含 My Channels (我的頻道)，讓消費者能以最輕鬆簡便的方式搜尋正確內容。

LG 65吋 webOS 2.0 PRIME UHD TV (歐洲型號65UF950V，台灣同款型號65UF950T) 為 2015-2016 歐洲智慧型電視冠軍得主。

LG 智慧型手機旗艦機皇 G4，以強大的 1,600萬畫素，OIS 光學防手震 2.0 與 F1.8 超大光圈，拿下本年度歐洲智慧型手機攝影大獎。雷射自動對焦與 F1.8 超大光圈鏡頭，可讓消費者即時捕捉美麗又清晰的影像，即使在低光源環境下依舊表現亮眼。內建的色彩光譜感應器 (CSS)，可調整白平衡與色彩，呈現高對比度的鮮豔影像，顏色不失真且更為飽和。EISA 評審團也指出，G4 所採用的全新 IPS Quantum Display 量子面板，讓它成為功能強大的多媒體工具。

LG 智慧型手機旗艦機皇 G4，拿下本年度歐洲智慧型手機攝影大獎。

同時，LG Watch Urbane 也榮獲歐洲穿戴式裝置大獎殊榮，這款搭載 Android 系統的穿戴式裝置，擁有全金屬機身的優雅外型設計，採用圓形 1.3吋 P-OLED 螢幕，解析度 320 x 320pixels、畫素密度 245ppi，並搭載 Qualcomm® Snapdragon™400 以及 1.2GHz 四核心處理器與 4GB 的儲存空間。LG Watch Urbane 外觀就像一款精品腕錶，無論任何場合都能與造型完美搭配。

LG Watch Urbane 榮獲歐洲穿戴式裝置大獎殊榮，擁有全金屬機身的優雅外型設計，無論任何場合都能與造型完美搭配。

「LG 對於在家庭娛樂與行動通訊等領域的創新研發，能夠受到知名產業專家的肯定，感到非常高興。」LG 電子家庭娛樂公司電視與顯示器部門資深副總裁 Lee In-kyu 表示。「我們將繼持續鞏固全球消費性產品品牌的市場地位，而 LG 在歐洲獲得的出色成績，也讓此目標更往前邁進一大步。」

1 部分市場稱 SUPER UHD TV。台灣同款型號為65UF950T。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、電子看板與商用顯示器等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 OLED TV 等先進技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者體驗智慧型電視科技的完整效益。LG 承諾將以曾獲獎項加持的4K OLED TV、ULTRA HD TV與webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站 www.LG.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。