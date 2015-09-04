拍照輕旗艦 LG G4 Beat 在台上市 強大攝影功能捕捉精彩時刻雙卡雙待引領效率生活

【2015年09月03日，台北訊】台灣 LG 電子今日宣布推出拍照輕旗艦 LG G4 Beat，於 9月正式在台開賣。承襲旗艦機皇 LG G4 血統，G4 Beat 不論在相機、面板、設計、與效能表現上皆達到旗艦規格，不只完美平衡各項特色，更提供消費者經濟新選擇，是一款集合各項優點的智慧型手機。G4 Beat 搭載 1,300萬畫素主相機並內建專業模式 Manual Mode，可輕鬆拍出媲美專業單眼相機的絕美照片，並擁有 5.2吋 Full HD 內嵌式觸控面板，讓影像細節清晰動人。此外，G4 Beat 支援雙卡雙待，手機內可同時使用兩張 SIM卡，提升行動生活效率。LG G4 Beat 建議售價 NT$9,900，共有鈦黑、鈦金、晶白三種顏色，聯強代理，引領絕對出「攝」的行動生活體驗。

台灣 LG 電子通信市場行銷部協理鄭相天表示：「LG G4 Beat 優異的拍照功能，不只延續了旗艦機皇 G4 的優異基因，更兼顧絕佳的使用者體驗。我們期望能提供使用者一款價格及性能都十分出色的智慧型手機，LG 拍照輕旗艦 G4 Beat 正是中階智慧型手機的首選。同時，LG G4 Beat 更配備雙卡雙待功能，滿足往返國際旅客與擁有雙門號消費者需求，打造更多元豐富的行動生活體驗。」

台灣 LG 電子今日宣布推出拍照輕旗艦 LG G4 Beat，於 9月正式在台開賣。

LG G4 Beat 建議售價 NT$9,900，共有鈦黑、鈦金、晶白三種顏色，聯強代理，引領絕對出「攝」的行動生活體驗。

LG G4 Beat 支援雙卡雙待功能，消費者無須耗時替換 SIM卡，滿足往返國際旅客與擁有雙門號消費者需求，打造更多元豐富的行動生活體驗。

拍照輕旗艦 媲美專業相機的出「攝」體驗

LG G4 Beat 搭載 1,300萬畫素主相機與 500萬畫素前相機，並延續配備專業模式 Manual Mode，可依照不同拍照情境，手動調整白平衡、ISO值、快門速度等設定，並搭載升級的雷射快速對焦，消費者可隨手即拍，享受拍照樂趣。

● 1,300萬畫素主相機：

1,300萬畫素主相機，提供最出「攝」的手機攝影體驗，提供快拍、一般及專業三種拍攝模式。

● 專業模式 Manual Mode：

G4 Beat 延續 G4 經典的拍攝功能 - 專業模式 Manual Mode：透過 ISO值的調整，在低光源下也可清晰捕捉景象；白平衡的自動校正，可依照環境做出最適當的設定，拍出最自然的光線；透過調整快門速度，即使移動中的物品，也能精準捕捉動態。

● 500萬畫素前相機 & 間隔拍攝：

配備 500萬畫素前相機，並結合間隔拍攝功能，搭配自拍感應手勢，手握拳兩次即可連續四連拍，與好友共同分享自拍的樂趣。

● 色彩光譜感應器：

導入領先業界搭載色彩光譜感應器，透過紅外線分析及偵測環境周圍光源，即使在低光源環境，也能生動捕捉完美原色。

LG G4 Beat 搭載 1,300萬畫素主相機與 500萬畫素前相機，並延續配備專業模式 Manual Mode，可依照不同拍照情境，手動調整白平衡、ISO值、快門速度等設定。

顯示面板打造出色新視界 經典外型承襲旗艦DNA

LG G4 Beat 採用 5.2吋 Full HD 內嵌式觸控面板，讓影像細節清晰可見，色彩明豔動人；搭配內嵌式觸控技術，提升觸控的滑順與靈敏度。此外，導入旗艦機皇 DNA，將 G4 絕佳的微曲機身設計以及精雕細琢的背蓋，融於小巧輕薄的機身中，更易於掌握。

● 5.2吋 Full HD 顯示面板：

搭載 5.2吋 Full HD 顯示面板，讓影像細節精采呈現。此外，True IPS 顯示面板能清晰顯示圖像，色彩更逼真動人。

● 內嵌式觸控技術：

將觸控感應層和顯示面板完美結合，不僅讓消費者操作更流暢且靈敏，同時提供清晰明亮的戶外可視度。

● 承襲旗艦的經典工藝設計：

G4 Beat 巧妙將 G4 的絕佳外型設計，導入小巧輕薄的機身中，精緻雕琢的背蓋與符合人體工學的微曲機身，引領最時尚的行動生活體驗，並具備鈦黑、鈦金、晶白三種顏色，無論走到哪都出色。

雙卡雙待絕佳功效 長時間使用不斷電

LG G4 Beat 支援雙卡雙待功能，消費者無須耗時替換 SIM卡，打造便利行動生活。此外，搭載 1.5GHz 八核心處理器，能順暢處理多工作業，並配備 2,300mAh 可替換式電池，支援長時間作業不斷電。

● 雙卡雙待：

LG G4 Beat 支援雙卡雙待功能，滿足消費者的多門號需求，手機輕鬆隨身帶著走。

● 1.5GHz八核心處理器：

Qualcomm® Snapdragon™ 615 高效能處理器，滿足最具效率的多工作業需求。

● 2,300mAh可替換式電池：

打造持久續航力，而可替換式電池設計，長時間使用不間斷，持續精采生活。

【LG G4 Beat 規格表】

顏色：鈦黑 / 鈦金 / 晶白

尺寸：142.7 x 72.6 x 9.85 L*W*D (mm)

重量：139.4g

顯示器：5.2吋 Full HD IPS 面板

處理器：Qualcomm® Snapdragon™ 1.5 GHz八核心處理器

作業系統：Android™ Lollipop 5.1.1

SIM卡類型：Dual micro SIM (雙卡雙待)

儲存空間：ROM - 8GB / RAM - 1.5GB

擴充槽 - microSD™ 記憶卡 (最高支援32GB, 需另購)

通訊協定 4G LTE：700 (B17) / 700 (B28) / 1700 (B4) / 1800 (B3) / 1900 (B2) / 2600 (B7) MHz

支援Cat.4

相機：主相機 - 1,300萬畫素 / 前相機 - 500萬畫素

快拍模式、專業模式、雷射快速自動對焦、色彩光譜感應器、自拍感應手勢、間隔拍攝。

電池：2,300mAh 可替換充電式鋰電池

其他功能：Glance View 快速檢視 / QuickMemo+ / FM 收音機

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。