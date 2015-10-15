LG領先釋出Android 6.0 Marshmallow升級 旗艦機皇G4為全球首款搭載Android 6.0

【2015年10月15日，台北訊】台灣 LG 電子今日宣布旗艦機皇 LG G4，將於 2015年第四季開放升級至最新作業系統 Android 6.0 Marshmallow。LG G4 的消費者將是全球第一波獲得 Marshmallow 系統升級的用戶，自下周起東歐波蘭為第一個系統升級的國家，歐洲、亞洲及美洲等其他地區也將隨之陸續開放。

台灣 LG 電子今日宣布旗艦機皇 LG G4，將於 2015年第四季開放升級至最新作業系統 Android 6.0 Marshmallow。LG G4 的消費者將是全球第一波獲得 Marshmallow 系統升級的使用戶。

最新 Android 作業系統的設計以全面提升使用者體驗為出發，提供各項人性化升級服務，包含：全面提升應用程式的操作性，簡化存取權限；勿干擾模式提供聲音及震動的靜音功能，可封鎖任何音效，或是只封鎖鬧鐘及通知，讓消費者更享有安靜的個人空間；全新 Doze Mode，讓手機在不使用的狀態下，可關閉部分正在運作中的應用程式，有效大幅延長電池續航力。

最新 Android 作業系統的設計以全面提升使用者體驗為出發，提供各項人性化升級服務。

LG 電子行動通訊公司行銷通訊部副總裁Chris Yie表示：「LG 致力於為消費者帶來絕佳的行動體驗，透過與 Google 的緊密合作，LG 得以引領業界帶來最快速的 Android 6.0 系統升級。LG 不僅提供最有效率的升級速度，更希望持續帶給使用者信心，展現 LG 對消費者的高度誠意。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LG.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。