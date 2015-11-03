經典設計與智慧功能完美結合LG Wine Smart II在台上市 觸觸傳愛 實用功能建立與家人溝通緊密橋梁 觸觸傳孝 按鍵與觸控雙重選擇開啟長輩新視界

【2015年11月03日，台北訊】台灣 LG 電子長期觀察消費者需求，致力於推出適合不同族群使用的產品，在智慧型手機多元發展的市場中，長輩及孩童在家人的耳濡目染下，逐漸對科技生活有了新的認知及了解。LG Wine Smart 於去年上市後持續受到消費者好評不斷，今年再度出擊，推出 LG Wine Smart II，完美結合智慧觸控與實體按鍵設計，不僅開啟高年級生擁抱創新便利生活的新「視」界，也讓家人間的情感更加緊密直接的溝通，感受「觸觸傳愛，觸觸傳孝」的溫馨親情。

LG Wine Smart II 單機售價 NT$5,990元，支援 4G LTE 網路，共推出紳仕藍 / 胭緻紅雙色，與中華電信獨家合作，11月在台上市。

台灣 LG 電子通信市場行銷部協理鄭相天表示：「LG Wine Smart 自從去年推出後，即在台灣獲得廣大的迴響及熱銷，LG 觀察到 Wine Smart 具備的市場發展潛力，年長者對於使用科技產品的企圖心逐漸增加，同時也發現許多父母也想為子女挑選一款簡易好操作的手機。為滿足使用者的期待並讓更多人能共同體驗 Wine Smart 的觸動魅力，LG 於今年擴大佈局，於全球多國推出 Wine Smart II，結合經典外型及多項實用功能，為消費者更好的選擇。」

LG Wine Smart II 完美結合智慧觸控與實體按鍵設計，開啟高年級生擁抱便利生活的新「視」界，也讓家人間的情感更加緊密直接的溝通，感受「觸觸傳愛，觸觸傳孝」的溫馨親情。

LG Wine Smart II 沿襲去年的優良傳統，將智慧觸控功能結合實體按鍵，讓長輩們可以在學習中體驗想滑就滑、想打就打的樂趣。

LG Wine Smart II 單機售價 NT$5,990元，支援 4G LTE 網路，共推出紳仕藍及胭緻紅雙色，與中華電信獨家合作，11月在台上市。

經典質感外觀搭配觸控按鍵雙重選擇 觸觸傳孝最貼心

為讓長輩們可以循序漸進的熟悉智慧型手機產品，LG Wine Smart II 再度沿襲去年的優良傳統，將智慧觸控功能結合實體按鍵，讓長輩們可以在學習中體驗想滑就滑、想打就打的樂趣。此外，經典的折疊外觀，讓 Wine Smart II 在一片機海當中，展現最優雅突出的氣質，充分襯托出使用者不凡的個人品味。

● 經典摺疊外觀：

紳仕藍散發穩重神秘的氣質，胭緻紅詮釋熱情高貴的魅力，搭配機身周圍的全金質鑲邊，展現出消費者獨特的時尚輪廓。

● 螢幕、按鍵任你選：

方便的觸控螢幕結合好按的實體按鍵，提供想滑就滑、想打就打的雙重操作體驗。

● Easy Home 模式：

3x3 圖示，字體更大更精簡，觸控更方便，操作更簡單。

● LED 炫彩顯示燈：

預設三種炫彩顯示燈，也可自訂九組聯絡人來電顯示燈顏色。

實用貼心設計輕鬆分享智慧生活 觸觸傳愛不間斷

LG Wine Smart II 為智慧型手機初學者提供最貼心實用的幫助：常用功能實體鍵提供一按即可的快速服務，省去使用者在不同介面間轉換的步驟；搭配自訂快捷鍵的設計，可讓消費者依照個人需求，自行設定一組常用的應用程式或瀏覽器，一鍵串聯智慧生活。此外，Wine Smart II 更加入了 LG 旗艦系列手機最廣受好評的自拍感應手勢，只要投過簡單的步驟，即可捕捉到最動人的瞬間與家人分享，享受溫馨的交流時刻。

● 常用功能實體鍵：

提供訊息、相機及聯絡人等常用功能切換的實體按鍵，一按即可，讓操作更方便。

● 自訂快捷鍵：

可自行設定一組常用應用程式如 Line、Facebook、瀏覽器等，讓你與家人朋友的聯繫更便利，一鍵上手智慧生活。

● 300萬畫素主相機 & 自拍感應手勢：

輕鬆紀錄生活點滴，隨拍隨分享！此外，更有自拍感應手勢功能，只要透過一個簡單的手勢即可啟動倒數自拍，隨時捕捉最完美的照片。

● 支援 4G LTE 高速網路：

消費者可親身體驗穩定、快速的 4G LTE 連線，享受光速般的瀏覽、下載及串流服務，讓娛樂不斷線，傳愛不間斷。

觸動溫暖訊息傳遞 隨時守護家人安全

LG 體貼消費者關心家人安全，於手機中內建多項安心保護功能。透過 Safety Care 可新增親友為緊急連絡人，透過傳送通知向對方請求協助。LG Wine Smart II 讓家人間的聯繫更為緊密，隨時都能感受到身邊充滿著愛與守護的安心感。

● Safety Care 安心保護功能：

新增親友為緊急連絡人，透過通知讓他們在不同情況下給予協助。

● 緊急通知：

當使用者播打 112、110、119 等緊急電話時，所在的位置及資訊將自動傳送至所設定的緊急聯絡人，讓親友可以隨時應對緊急狀況。

● 手機未使用通知：

若手機閒置未使用的時間過長，將傳送訊息給所設定的聯絡人，隨時感受親友的關心不間斷。

● 我的位置通知：

使用者只要播打或接聽所設定的聯絡人電話，即使不知道自己身在何處，對方也能自動接收手機的位置資訊，讓最信任的親友輕鬆帶路指引。

● 離開區域通知：

當使用者離開預設的安全區域，或進入預設的危險區域時，手機位置將自動傳送給所設定的聯絡人。讓此聯絡人迅速掌握使用者的位置，即時保障安全。

【LG Wine Smart II 規格表】

● 顏色：紳士藍 / 胭緻紅

● 尺寸：117.7 x 58.7 x 16.6mm (L*W*D)

● 重量：143g

● 顯示器：True Colors IPS Display

● 處理器：MSM8909 1.1GHz Quad core

● 作業系統：Android v5.1.1

● SIM 卡類型：Micro SIM

● 儲存空間：ROM - 4GB / RAM - 1GB

● 擴充槽：microSD卡，可擴充記憶卡支援 32GB

● 通訊協定：4G LTE - 800(B20)/900(B8)/1800(B3)/2600(B7) 支援Cat.4

● 相機：主相機 - 300萬畫素 / 前相機 - VGA

輕點即拍、自拍感應手勢

● 電池：Typ. 1,700mAh 鋰電池 (可替換式)

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2013年營收達531億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動通訊、冷氣空調、洗衣機及冰箱製造商的領導廠商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。