LG 2016迎春賀年喜 樂金雙好禮 全民抗漲大作戰LG新春加碼回饋 抽家電全額免費 響應環保 多項節能家電享政府補助 再送多重好禮

【2015年12月30日，台北訊】2016 新春將至，但民生物價漲聲響起，全民發起抗漲大作戰！台灣 LG 電子為讓消費者開心迎接嶄新的一年，享有更優質的美好生活，推出「迎春賀年喜 樂金雙好禮」優惠活動，打造多重超值好禮獎不完。凡於 2016/1/1 至 2016/2/29 購買 LG 全系列家電，即可擁有隨貨送以及兌換送等指定好禮，還有 7-11 禮券或指定家電免費帶回家！活動期間消費者購買指定商品，還有機會參加還本金週週抽活動，每月有五名幸運兒可獲得「全額免費」還本金回饋，越早購買，中獎機率越高。此外，LG 多項家電產品響應環境保護，不僅擁有政府節能標章，可享有政策補助，更具備省水省電功能，精打細算為消費者省荷包，2016 新春全民一起當「省」長，LG 家電輕鬆「購」！LG 多項好禮回饋，快到台灣 LG 官網或特約經銷通路了解更多優惠好康，LG 陪伴消費者輕鬆快樂迎新年！

LG電視打造完美畫質 引領智慧生活全速升級

購買 OLED、4K UHD TV 指定機型即享「買大送小」

LG 持續引領電視發展趨勢，推出 SUPER UHD TV，結合雙頂級創新技術：Color Prime Nano 絢燦顯色科技及 IPS 4K 面板進化技術，大幅提升畫質表現；而領先業界的 OLED TV，獨特的自體發光技術，帶給消費者前所未有的完美影像震撼，webOS2.0 簡易操作介面，更為電視導入新一代智慧體驗，帶領消費者家庭娛樂生活全速升級。凡購買 LG 電視指定機型，隨貨贈送小牛真空悶燒杯 350cc 一個。此外，電視推出多款買一送一優惠，凡購買 55型 4K OLED TV，即贈送 49型 4K UHD 電視 (49UF640T)；購買 79型 4K UHD 電視指定型號，可獲得 55型 4K UHD 電視 (55UF680T)。優惠不斷，新春佳節與家人好友一起，享受極致影音體驗！

凡購買 LG 電視指定機型，隨貨贈送小牛真空悶燒杯 350cc 一個。此外，電視推出多款買一送一優惠，新春佳節與家人好友一起，享受極致影音體驗！圖為 55EG965T。

LG家電創新科技響應環保 打造美好生活環境

購買指定商品送人氣商品清潔機器人

LG Smart 生活家電秉持「心科技．新感動」的品牌理念，持續推動家電技術創新響應環保議題，為消費者打造舒適居家環境。LG 直立式洗衣機配備獨家 TurboShot™ 潔勁噴射功能技術，不僅洗衣更乾淨且不傷衣料，還可達到省水省電的效能；LG 多款一級能效 Smart 變頻上下門冰箱，多項創新設計不僅讓食材更加保鮮，並獲得政府經濟部能源局頒授「能源效率 第一級」的榮譽認證，是節能家電首選。在除舊佈新的新年之際，LG 貼心推出多樣好禮，於活動期間購買指定冰箱、洗衣機或吸塵器等小家電，隨貨贈送 BRITA 濾水壺與高級洗衣紙等優質好禮；購買指定冰箱或洗衣機型號，寄送回函或上網登錄將可兌換清潔機器人或 7-11 商品卡最高 3000元等，多重好禮獎不完。

活動期間購買 LG First Lady 冰箱指定型號，寄送回函或上網登錄就可兌換清潔機器人乙台。圖為 GR-DBF80G。

活動期間購買 LG 滾筒洗衣機指定型號，隨貨送高級洗衣紙，兌換再送 7-11 商品卡最高 3000元。圖為 F1450HT1W。

LG 21:9電競螢幕打造遊戲新視野 指定型號送多重迎戰好禮

Pocket Photo3.0為甜蜜記憶加溫 指定型號送限定版皮套與情人節相本

農曆新年將至，若不想外出人擠人，不妨來場精彩的遊戲對戰！LG 獨特的 21:9 電競螢幕為玩家開啟遊戲新視界，打造全新電競戰器。活動期間凡購買指定型號，並上網登錄成功後，可兌換 Razer 電競滑鼠、智慧隨身藍牙揚聲器 P5 (NP5550 不挑色) 等好禮，邀請玩家共同贏戰新春；新春與家人好友相聚，為捕捉難忘時刻，Pocket Photo 為消費者留下完美動人的回憶。搭配隨之而來的情人節，購買 Pocket Photo 3.0 口袋相印機指定型號隨貨贈送 Popo 情人節相本。數量有限，送完為止。

登錄網址：https://www.lg.com/tw/support/product-registration

LG 2016加碼回饋最高100%還本金 家電免費帶回家

為回饋廣大消費者對 LG 的支持，迎接新年之際，LG 除了優惠商品隨貨送以及兌換送外，更加碼推出「還本樂金週週抽 全額免費月月送」活動。只要在活動期間內，購買 LG 全系列家電 (手機除外)，於 LG 官網完成「產品註冊登錄」並成為會員，即可參加「還本金」抽獎，連續八週，週週抽、月月送，最高更有 100% 還本金回饋，讓你免費將優質家電帶回家，機會難得，敬請把握！

LG「迎春賀年喜 樂金雙好禮」相關機型如下：

● 活動日期：2016/1/1~2016/2/29

● 活動內容：

「還本樂金週週抽 全額免費月月送」活動辦法

● 活動日期：2016/1/1~2016/2/29

● 線上登錄時間：2016/1/1 凌晨0:00 ~ 2016/3/5 晚上23:59止

● 活動內容：凡於活動期間內購買 LG 系列家電 (不含手機)，於 LG 官網完成「產品註冊登錄」並成為會員，即可參加「還本金」抽獎，連續八週。

§ 週週抽十名 - 每週抽出10名幸運兒。50% 還本金回饋共2名、30% 還本金回饋共3名、2000元還本金回饋共5名。

§ 月月抽五名 - 每月第四週抽出五位幸運兒可獲得「100% 還本金回饋」(抽獎日期 2/4、3/4)。

● 活動官網：www.lg.com/tw

● 活動專線：0809-066-669 (星期一至星期五，9:00~12:00、13:30~18:00)

**詳情請依 LG 官網為主。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com/tw。