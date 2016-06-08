新世代電視來臨 LG電視新品震撼登場 LG OLED TV極黑見證極美主宰視界 HDR全面搭載絕美真實 決勝畫質

【2016年06月07日，台北訊】台灣 LG 電子以創新技術稱霸電視市場，於今日宣布推出 LG 2016 電視新品，以「決勝畫質，主宰視界」為決心，帶領電視產業走入新里程碑。LG 2016 新品包含 OLED TV、SUPER UHD TV、UHD TV、Smart TV 及 LED TV，提供消費者多元選擇。OLED TV、SUPER UHD TV、UHD TV 皆搭載 HDR 高動態範圍顯示技術，能將影像色彩及亮度細節以最高品質呈現，提供更真實細膩的觀影畫面，追尋超乎期待的完美視覺響宴。其中 LGOLED TV 更將 HDR 高動態範圍影像功能發揮至最佳效果，被譽為是目前市場上最佳的載具，無論是最深暗或最明亮的畫面，都能確保顏色與光彩不產生偏差；同步支援 Dolby Vision 及 Ultra HD Premium 兩種規格，更實現了以往電視望塵莫及的極美境界。此外，因應台灣消費者需求，LG 2016 OLED TV 機種皆以平面外型設計，採用 OLED 自體發光面板，不僅在純黑之中忠實呈現世界絕美色彩，更讓電視成為饒具品味的工藝品，與家中裝潢無縫結合。LG OLED TV E6 及 B6 預計於六月及七月陸續上市。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「LG 在電視市場中一直以超高畫質表現取得領導地位，並不斷以創新科技持續開發卓越的電視產品。今年 LG 以『決勝畫質 主宰視界』為目標，發表一系列電視新品，我們相信搭載 HDR 高動態範圍顯示技術的 OLED TV 將會成為未來電視的先驅，為市場帶來震撼的新標竿，超越消費者對電視畫質的期待，開創電視全新的里程碑。」

LG 2016 電視新品上市記者會貴賓合影。(由左至右貴賓：LG 電子家電營銷部羅時景副總、LG 電子金載承董事長、國內知名導演樓一安先生、LG 電子家庭娛樂產品部金祥均協理)

OLED TV、SUPER UHD TV、UHD TV 皆搭載 HDR 高動態範圍顯示技術，能將影像色彩及亮度細節以最高品質呈現，提供更真實細膩的觀影畫面，追尋超乎期待的完美視覺響宴。

LG OLED TV 將 HDR 高動態範圍影像功能發揮至最佳效果，被譽為是目前市場上最佳的載具，無論是最深暗或最明亮的畫面，都能確保顏色與光彩不產生偏差，同步支援 Dolby Vision 及 Ultra HD Premium 兩種規格，更實現了以往電視望塵莫及的極美境界。

LG 2016 OLED TV 機種皆以平面外型設計，採用 OLED 自體發光面板，在純黑中忠實呈現世界絕美色彩，讓電視成為饒具品味的工藝品，與家中裝潢無縫結合。LG OLED TV E6 及 B6 預計於六月及七月陸續上市。(圖為 OLED65B6T)

LG OLED TV 前所未有極黑畫質體驗 為電視市場注入全新震撼

LG 自豪的 OLED 技術更加精進，結合 WRGB 四色顯示技術及自體發光面板雙重技術，成為引領未來電視的指標。LG 獨家創新的 OLED 自體發光面板讓螢幕中的每個像素都是一個獨立的發光體，可單獨開啟及關閉，並更加精準地控制亮度及色彩，透過純黑對比，將十億七千萬色彩的微妙細節自然呈現，讓消費者準確體驗到栩栩如生的真實原色，並符合 DCI (Digital Cinema Initiative) 的標準規格。LG 獨家的 WRGB 四色顯示技術，打破傳統三色顯像的限制，增加了白光粒子，使畫面色彩達到 3300萬像素的完美境界，顯示色域更廣，是傳統液晶電視的 4倍畫素表現，呈現出最逼真的色彩。OLED TV 兩種機型 E6 與 B6，支援國際電信聯盟無線電通信部門 (ITU-R) 的 BT.2020 廣播標準色域，在色彩顯示效果的要求上大幅度提昇，有助增加畫面的動態範圍，令畫面視覺效果更為豐富。

LG OLED TV LG 獨家創新的 OLED 自體發光面板，更加精準地控制亮度及色彩，透過純黑對比，將十億七千萬色彩的微妙細節自然呈現，讓消費者準確體驗到栩栩如生的真實原色。

LG OLED TV 搭載 OLED HDR 高動態範圍影像，在獨立顯色技術的輔助下，是目前業界唯一能將 HDR 高動態範圍影像功能發揮到淋漓盡致、使色彩及光影細節，甚至包含細小的亮點與黑暗區域，都能精準完整呈現，並領先同步支援 Dolby Vision 及 Ultra HD Premium 功能兩種 HDR 的影像規格，可呈現超過 20格動態範圍，無論畫面深暗或是明亮，都能精準捕捉所有細節。其中 Ultra HD Premium 是由全球多家電視製造商、好萊塢製片商及內容提供商所共同組成的「UHD 聯盟」所推出的 4K 認證，具有高標準的解析度、高動態範圍、峰值亮度比、黑階、廣色域和音頻質量，以及其他準則要求；而 Dolby Vision 提供比現今電視更寬廣色彩及更高亮度的影像畫質，將帶領消費者進入更具細膩的完美畫質。

OLED65E6T型機種，將極緻纖薄 3.37mm OLED 面板，鑲嵌在透明的玻璃背板上，造就 LG 獨有的鏡面顯像設計，展現現代工藝的絕佳品味，將家庭娛樂的創新提升至全新境界。音效方面，LG 與高級音響領導品牌 harman/kardon 合作，搭配前置 Sound Bar，讓消費者隨時享受頂尖音色，呈現頂級的視聽饗宴。OLED65B6T 則採用 Cinema Screen 設計，帶來 1毫米電視邊框，減低邊框帶來的視覺影響，為消費者帶來猶如電影院般的大螢幕感受。今年度 LG 因應台灣消費者需求，將 OLED TV 改以平面造型設計，在空間陳列上擁有更多選擇，提供更具空間美感的藝術品味。

OLED65E6T型機種，將極緻纖薄 3.37mm OLED 面板，鑲嵌在透明的玻璃背板上，造就 LG 獨有的鏡面顯像設計，展現現代工藝的絕佳品味，將家庭娛樂的創新提升至全新境界。

OLED65E6T 在音效方面，與高級音響領導品牌 harman/kardon合作，搭配前置 Sound Bar，讓消費者隨時享受頂尖音色，呈現頂級的視聽饗宴。

OLED65B6T 則採用 Cinema Screen 設計，帶來 1毫米電視邊框，減低邊框帶來的視覺影響，為消費者帶來猶如電影院般的大螢幕感受。

LG OLED TV OLED65E6T型機種，擁有緻纖薄 3.37mm OLED 面板，提供更具空間美感的藝術品味。

LG OLED TV 被視為是業界首屈一指的電視，可呈現極致完美全新視覺革命，深受全球知名人士青睞，許多人更大方為 OLED TV 證言，如：拍攝《神鬼戰士》導演雷利•史考特 (Ridley Scott)、《教父》導演法蘭西斯•柯波拉 (Francis Ford Coppola)、擔任《蝙蝠俠》好萊塢知名制片人邁克爾•烏斯蘭 (Michael Uslan)、知名演員連恩•尼遜 (Liam Neeson) 等，都認為 OLED TV 將是電視未來的趨勢，將帶來全新的視覺盛宴。

LG UHD TV 系列頂尖技術全面升級 完美畫質驚艷全台

SUPER UHD TV UH770T 搭載 HDRSUPER 高動態範圍顯示技術，將精準的色彩完整呈現，同步支援 Dolby Vision 及 HDR 10 功能兩種 HDR 影像規格，並搭載 IPS 4K Quantum Display 量子顯示面板，不論從任何角度觀看都能呈現自然的色彩，凌駕於其他超高解析電視，採用 10-bit 面板與 10-bit 處理能力，讓電視能夠呈現十億七千萬色彩，提供高解析色彩細節；音效品質方面，與高級音響領導品牌 harman/kardon 合作，擁有豐富的音質效果，享受視覺與聽覺的雙重震撼。

SUPER UHD TV UH770T 搭載 HDR SUPER 高動態範圍顯示技術，同步支援 Dolby Vision 及 HDR 10 功能兩種 HDR 影像規格，並搭載 IPS 4K Quantum Display 量子顯示面板，不論從任何角度觀看都能呈現自然的色彩，凌駕於其他超高解析電視。

LG UHD TV 全系列皆具備 HDR 技術，將細膩鮮豔的影像精準呈現，採用 IPS 4K 面板，畫面穩定耐用，多重角度觀看都能保持清晰的高畫質，獲得專業人士肯定；同時，LG RGBW 顯示面板已正式得到 ICDM (International Committee for Digital Metrology) 認可，符合 4K 面板規格標準。其中 UH655T 搭載 HDR SUPER 技術，不僅同步支援 Dolby Vision 及 HDR 10 兩種 HDR 規格，外觀以纖薄的流線造型，提供家中優越的空間感。LG UHD TV 全面搭載 webOS3.0 平台，提供更多選項及內容，讓消費者輕鬆簡單操控電視，擁有更多智慧生活樂趣。

LG webOS 3.0 簡易操作樂趣無窮

LG 最新 webOS3.0 智慧電視平台提供更多選項及內容，多項創新功能，讓操作電視變得更加簡單，webOS3.0 提供三種智慧功能：智慧縮放功能讓消費者在觀看期間，按下遙控器上的縮放鍵，即可放大影像，捕捉所有畫面細節；智慧行動連結透過電視存取智慧型手機內容，連上 Wi-Fi 功能，即可在大螢幕上享受音樂與影片；智慧遙控器具備體感及語音控制技術，同時操控電視與機上盒的功能，輕鬆一手掌握，享受無窮生活樂趣 (該功能視各地開發支援而定)。LG 配備 WebOS 3.0 的電視系列獲得 Netflix 的「推薦電視機」，可觀賞 Netflix 高畫質影片，提供消費者最好的觀影體驗。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。