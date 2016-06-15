LG 2016「Life's Good with HOPE希望。傳愛」敢夢計劃第一階段入圍公告

誠摯感謝全台各地大學生熱情支持 LG 2016「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」敢夢計劃。台灣 LG 電子再次攜手大學生，鼓勵孩子勇敢做夢，於 2016年以「Open Your 愛，Open Your Eyes」為主題，展開全新 LG 2016 敢夢計畫。「Open Your 愛」，邀請大學生打開心中的愛，在本次徵件活動當中，收到來自全台各大專院校同學的熱情投稿，LG 十分感動各大專院校的同學們以行動表示支持，身體力行投入偏鄉學童關懷，而這樣的付出與 LG 長期關注偏鄉、關懷弱勢的理念不謀而合。LG 也期待能與更多的年輕學子一起大手牽小手，為更多偏鄉的孩子「Open Your Eyes」，開啟更廣闊視野。

依評分標準規定，主辦單位根據各組報名企劃書與徵件主題契合度 (35%)、服務企畫創意與特色 (25%)、企畫執行可行性 (30%) 及服務者之學習效益 (10%) 來做評分，共計選出十組敢夢團隊，依收件順序排名，公布如下：

項目 學校 社團 企劃 1 國立勤益科技大學 國際志工服務社 暑上最強，童童都有 2 國立高雄大學 希望種籽社 原力覺醒營 3 遠東科技大學 夢想家團隊 星中有夢希望無窮 4 國立台灣科技大學 國際志工社 城中城的魔法書 5 南臺科技大學 3.14畫個圓 深耕龍崎 6 樹德科技大學 企業管理系-小飛「向」 捕夢計畫 7 國立高雄大學 希望種籽社 環你一個夢 Bike The Way 8 崑山科技大學 龍崎資訊志工 小小夢想家 大大科學家 9 銘傳大學 廣告暨策略行銷系 用愛深入偏鄉 10 台中科技大學 梅利號 浪跡勤美，勇敢追夢

恭喜以上入圍組別，敢夢小組將以郵件及電話通知各入圍組別，後續相關資訊如下：

1. 依活動辦法規定，主辦單位將於活動網站公布入選名單，並以郵件及電話通知入選事宜，請入選單位務必於 2016年6月20日 (一) 前與主辦單位聯繫，並遵守活動相關規範。

2. 入選組別須於 2016年6月24日，參加 LG 所舉辦的行前說明會。

3. 特別注意事項：入圍團隊需依據所繳交的企劃內容，前往偏鄉小學服務。並使用 LG 提供的手機拍攝成果影片，於 2016年9月30日 (三) 前將執行內容剪輯為 3分鐘以內的創意短片上傳至指定網站。

詳細注意事項請參考「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」敢夢計劃官網，如有任何問題請洽詢敢夢活動專線 (02)2775-2784、以及敢夢專屬信箱lgcsr@prestigepr.com.tw，謝謝。