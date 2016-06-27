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LG 21:9 UltraWideAH-IPS護眼電競顯示器 連續四年全球銷售No.1 台灣市佔衝破八成 讓16:9外的敵人無所遁形 戰力激增屢獲佳績
【2016年06月27日，台北訊】台灣 LG 持續不斷以創新技術引領全球顯示器市場，21:9 UltraWide AH-IPS 護眼電競顯示器屢獲佳績，獲得玩家們一致好評，2016年更是第四年榮獲全球銷售第一，在台灣每十位玩家就有八位選擇 LG 21:9 液晶顯示器，成為業界無可披靡的電競新戰器。目前多款當紅遊戲英雄聯盟 (LOL)、魔獸世界等皆支援 21:9 螢幕比例，透過 LG 21:9 UltraWide AH-IPS 護眼電競顯示器，能提供玩家更寬廣的對戰視野，一般 16:9 的螢幕無法呈現的畫面都能清楚呈現，可發現更多藏匿的敵人，快速反應獲得勝利。LG「21:9 電競王者戰器，即刻入手誰與爭鋒」優惠活動，消費者凡於 2016年07月01日起至 2016年09月30日止，購買 LG 液晶顯示器指定機型，並於 LG 官網產品註冊成功，即贈送指定贈品。數量有限，送完為止。
台灣 LG 電子家庭娛樂協理金祥鈞表示：「LG 發現近年來電玩產業蓬勃發展，玩家需求設備也逐漸提升，電競顯示器除了擁有高畫質外，更需要順暢的反應速度，讓玩家贏得勝利。21:9 UltraWide AH-IPS 護眼電競顯示器擁有超廣角遊戲視野，多種遊戲模式提供最佳視覺優化，提昇玩家戰力。除了電競模式外，LG 21:9 UltraWide 護眼電競顯示器能作為高階多工顯示器，搭載獨家軟體 OSC 滑鼠控制選單、四分割畫面、PIP 軟體子母畫面與智慧閱讀模式等，帶給使用者更多便利。LG 21:9 液晶顯示器更連續四年榮獲全球銷售冠軍，在台市占率更高達八成以上，相信 LG 能持續引領業界趨勢，邁向科技新視野。」
UC98 機種採用 LG 獨家專用軟體 OSC 滑鼠控制選單，讓玩家簡單利用滑鼠即可操作顯示器，不需要實體按鍵，讓效率更加倍。
LG 21:9 UltraWide 護眼電競顯示器 絕佳畫面效果 連續四年全球銷售第一
LG 推出 21:9 UltraWide 護眼電競顯示器推出後深獲好評，連續創造佳績，在台超過 8成的市占率，每 10位玩家就有超過 8位玩家使用 21:9 UltraWide 護眼電競顯示器；根據 IDC 統計，全球銷售更保持長達 13季的時間 (2013年第一季到 2016年第一季) 銷售第一，成為引領業界的頂尖電競戰器。21:9 的獨特畫面比例，使畫面觀看度更加寬廣，玩家們可盡情享受絕佳的視野效果。多款當紅遊戲如英雄聯盟 (LOL)、魔獸世界等，皆支援 21:9 螢幕比例，玩家們可在遊戲中看到更多藏匿的敵人，並提早做出反擊，獨一無二的遊戲體驗，為遊戲過程帶來更多前所未有的樂趣。
LG 21:9 UltraWide 護眼電競顯示器支援 FreeSync™ 功能，能增加遊戲過程中的連續性，剔除畫面斷續與破碎的情形，提供更加流暢性的完美畫面，同時擁有三種專業電競模式：FPS1 第一人射擊遊戲的白天模式與 FPS2 夜晚模式，以及 RTS 即時戰略模式，因應各種類型遊戲做出優化場景設定，而黑暗場景穩定器，可智慧調整遊戲戰場中黑暗畫面，增加黑暗畫面清晰度，讓藏匿於黑暗的敵人顯現出來，敵人將無所遁形，讓玩家在遊戲中戰力激增。
為了提供玩家們更方便的操控效果，21:9 UltraWide 護眼電競顯示器擁有搖捍快速控制鍵，玩家在遊戲過程中能快速且簡易的調整顯示器。音效品質方面，也採用 MAXXAUDIO® 音效，提供高清的音質與重低音的震撼效果，讓玩家們在遊戲時有如身歷情境的臨場感。
FreeSync 功能能增加遊戲過程中的連續性，剔除畫面斷續與破碎的情形，提供更加流暢性的完美畫面。
三種專業電競模式：FPS1 第一人射擊遊戲的白天模式與 FPS2 夜晚模式，以及 RTS 即時戰略模式，因應各種類型遊戲做出優化場景設定。
黑暗場景穩定器，可智慧調整遊戲戰場中黑暗畫面，增加黑暗畫面清晰度，讓藏匿於黑暗的敵人顯現出來，敵人將無所遁形，讓玩家在遊戲中戰力激增。
21：9 UltraWide 護眼電競顯示器更獲得德國南德 TUV 認證，擁有低藍光不閃爍效果，更能貼心維護玩家們的雙眼 (圖為：UM58 機種)。
LG 21:9 UltraWide 護眼電競顯示器 頂級智慧功能展現卓越效率
LG 21:9 UltraWide 護眼電競顯示器除了擁有絕佳的畫面品質外，也具備多項智慧功能，LG 獨家專用軟體 OSC 滑鼠控制選單，讓玩家簡單利用滑鼠即可操作顯示器，不需要實體按鍵，讓效率更加倍；21:9 UltraWide 護眼電競顯示器更獲得德國南德 TUV 認證，擁有低藍光不閃爍效果，更能貼心維護玩家們的雙眼，同時內建智慧閱讀模式，玩家可依照不同系統及個人喜好設定，智慧切換護眼閱讀模式。為了展現 LG 21:9 UltraWide 護眼電競顯示器頂級功能，在畫面模式上同樣擁有高規格效能，具備四分割與軟體子母畫面模式，能同時開啟多個全畫面作業模式，提供專業人士多工使用；面板採用 AH-IPS 先進高效能顯示面板，將透光度提升 20%，大幅提升省電效能；利用 21:9 UltraWide 護眼電競顯示器觀看電影，能享受如同到劇院般的全螢幕視覺，不受上下黑框影響，完美展現出 LG 21:9 UltraWide 護眼電競顯示器帶來的卓越效果。
21:9 電競王者戰器即刻入手誰與爭鋒好禮大方送
因應暑假即將到來，LG 特別推出優惠活動，讓所有玩家能夠呼朋引伴一同體驗 LG 電競戰器所帶來的震撼效果！
● 活動日期：2016/07/01-2016/09/30
● 活動內容：活動期間內購買指定機型，並於 2015/09/30 23:59 前在 LG 官網產品註冊成功，即贈指定好禮。數量有限，送完為止。詳情請見 LG 官網http://www.lg.com/tw。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子家庭娛樂公司】
LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。
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【公告】LG 4G 手機 PWS (災防告警系統) 型號 16/06/2016
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LG「COOL夏好禮 最驚喜」優惠活動 千元商品卡、吸塵器、咖啡機 多樣好禮「送」不完 30/06/2016
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