LG 於 IFA 展現 OLED 領導品牌地位

【2016年09月08日，台北訊】LG 領先業界開創 OLED 技術，2016 IFA 大展再次帶給大家震撼的視覺饗宴。LG 打造規模更勝以往的 OLED 隧道，高 5公尺、寬 7.4公尺、長 15公尺，組裝 216台 55吋曲面 OLED 電子看板顯示器，集結約 447,897,600 (近 5億) 畫素的獨特景觀，展現令人屏息如冰島北極光、海底生態以及太空深處鏡頭的驚豔畫面。此外，與許多知名實況主及內容提供者合作，一同展示 HDR 科技的強大實力。這次展示不僅讓參訪者能於 LG OLED TV 體驗最新 HDR 內容，參觀的過程還可體驗運用 Dolby Vision™ HDR、HDR10、及最新 HDR 技術 HLG (Hybrid Log Gamma) 進行各種內容編輯。

LG 於 IFA 展現世界最長 15公尺 OLED 隧道，組裝 216台 55吋曲面 OLED 電子看板顯示器。

LG OLED TV 兼容 3種 HDR 技術，Dolby Vision HDR、HDR10、及最新 HLG 技術。

超長 15公尺 OLED 隧道打破紀錄 見證極黑完美色彩

LG OLED 隧道中所呈現的影片「極致黑 (From Black to Black)」，如黑色海洋、海上嬉戲的水母，動作輕柔的鯨魚，以及來自深黑色天空和絢麗北極光的風景，是 LG 使用 14個獨立 8K 照相機，準確記錄每個細節和動作後剪輯而成，LG OLED 技術，使 LG 監製的影片展現出栩栩如生的絢麗色彩，以及重現生活極細緻畫面的能力。其他影像剪接，例如海底場景和從太空拍攝，就像親身在海洋游泳或漂浮銀河系上，也讓參觀者創造身歷其境的感受，如同把絕佳的戶外景致，複製重現在展覽館內。

只有超薄、高延展性的 OLED 輕量面板，才能創造出如此驚豔的顯示器隧道規模。OLED 顯示器可以自訂彎曲凹面或凸面，即使是如隧道般環境，畫面品質都保證不扭曲。每個 OLED 畫素不需要背光源即可自行開關，提供純黑和無限對比，呈現出活潑鮮明的色彩和寬廣的視覺角度。LG 向來都是大型商展的吸睛焦點，2016 CES 大展的圓頂型 OLED 裝置，就贏得德國紅點設計獎的殊榮 (圓頂型 OLED 裝置影片：https://youtu.be/AdnadJK2DTU)。

LG 家庭娛樂公司總裁 Brian Kwon 表示：「50年前，LG 生產第一台電視，2016 IFA 大展，我們設計了 OLED 隧道，慶祝從上個里程碑迎向新的里程，也就是 OLED TV 新時代來臨。來到我們在 IFA 的攤位，將可以體驗 OLED 革命性影像，享受任何角度的完美黑色、無限對比度和逼真色彩。」

LG OLED TV 搭載最新 3種 HDR 技術 畫質清晰廣受好評

LG OLED TV 支援廣受影片製作人及內容提供者喜愛的開放格式 HDR10 及 Dolby Vision™ 技術。其中，Dolby Vision™ 已成為所有主要製作公司的主流 HDR 技術，除廣泛用於影視製作外，也是眾多內容提供在進行影音串流時預設的技術格式。

LG 與合作夥伴於 IFA 大展舉辦數場 HDR 技術展示，其中一場將運用 ASTRA 衛星網絡及 BBC 的地面廣播系統進行 HLG 內容傳輸。HLG 為 BBC 與 NHK 共同研發的全新的 HDR 標準，特色是能以單一位元流同時支援專用 HDR 接收器及非 HDR 接收器進行數據傳輸。HLG 標準使實況主能透過數據線進行 HDR 傳輸並提供即時內容串流，是喜愛 HDR 服務使用者的完美選擇。

LG 也於 2016 IFA 首次展示結合高畫面更新率 (HFR) 與 HLG 技術的 HDR 內容，這是由 LG 與 BBC 及歐洲廣播聯盟團隊共同合作，可兼容 MPEG DASH (IP 串流) 及 DVB-T2 傳輸系統的 HFR HLG 內容。HFR 是強化 Ultra HD 技術的新科技，能輸出高達每秒 100/120 幀的畫值，提供更流暢真實的動態畫面表現。

LG 電子家庭娛樂公司總裁 Brian Kwon 表示：「LG OLED TV 擁有無與倫比的技術靈活性，將為今日及未來提供先進的 HDR 服務，在未來，將讓更多消費者能跳脫既有的格式束縛，享受更豐富的 HDR 內容。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。