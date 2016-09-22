LGMinibeam 系列 LED 微投影機　連續七年全球銷售 NO.1 業界最精巧專業投影機　隨心所欲享 FUN 就放！ 獨家 "Triple XD Engine" 技術三倍清晰畫質影像完美呈現

【2016年09月22日，台北訊】LG 電子以獨家創新技術成為全球投影機領導品牌，連續七年全球 LED 投影機銷售第一*，獨佔市場鰲頭。台灣 LG 電子此次推出多款 LG Minibeam 系列 LED 專業投影機新品，包含 FHD 豪華劇院超短投 LED 微投影機 PF1000U、FHD 專業 LED 微投影機 PF1500G、劇院商務 LED 微投影機 PW1500G，以及兩款行動隨身 LED 微投影機，其中 LG Minibeam 行動隨身 LED 微投影機 PV150Ｇ 及 PH550G 兩款型號商品號稱「露營投影神器」，不僅用有輕巧外型設計，更搭載長達 2小時以上的內建鋰電池、高音質喇叭及無線影像傳輸功能，搶攻戶外消費族群荷包。LG Minibeam 系列於 ９月19日上市，實體通路及網購通路全面開賣，行動隨身 LED 微投影機 PV150Ｇ 建議售價 NT$12,900元，PH550G 建議售價 NT$19,900元；劇院商務 LED 微投影機 PW1500G 建議售價 NT$26,900元；FHD 專業 LED 微投影機 PF1500G 建議售價 NT$46,900元；FHD 豪華劇院超短投 LED 微投影機 PF1000U 建議售價 NT$69,900元，即日起於全省通路購買新品，即享精緻 MiraScreen 無線影音傳輸棒乙份，數量有限，送完為止。

台灣 LG 電子家庭娛樂協理金祥鈞表示：「LG 以獨家創新技術穩坐全球投影機市場龍頭寶座，已經連續 7年在全球銷售 NO.1，不僅致力於技術的突破，更關注市場動態及消費者需求，有鑑於近年來戶外影視娛樂市場的蓬勃發展，LG 憑藉品牌高度前瞻性及創新科技技術，推出多樣化商品搶攻多元族群潛在市場，希望藉由多樣風格創新商品，滿足消費者內心的渴望，再創影視家電新紀元。」

LG Minibeam 系列 LED 微投影機 隨心所欲享 FUN 就放 連續七年全球銷售 NO.1

LG 全新 Minibeam 系列 LED 專業投影機，一推出便好評佳績不斷，連續七年全球銷售 NO.1，深獲消費者肯定與支持，除了搭載獨家 "Triple XD Engine" 技術，提供三倍清晰畫質打造真實臨場感，更結合最新 LED 技術，打造比一般燈泡多了 10倍耐用度的 RGB LED 燈泡，壽命可達 3萬小時，兼具節能省電特色；另外 LG 還研發 UST (Ultra Short Throw) 超短焦投射技術，超短投影距離，不論在室內、戶外皆方便使用，讓消費者隨心所欲愛怎麼 FUN 就怎麼放。

● 獨家 Triple XD Engine 科技享受三倍清晰畫質

LG 承襲 IPS 面板廠影像科技，搭載獨家 "Triple XD Engine" 技術，不僅能夠享有三倍清晰畫質，更提供消費者宛如身歷其境般真實臨場享受。

● 高品質 RGB LED 燈泡 10倍耐用度兼具節能省電的特色

LG 使用最新 LED 技術，打造高品質 RGB LED 燈泡，比一般燈泡多了 10倍的使用壽命，不僅省電又省錢，提供消費者兼具高品質功效與環保效能的極致體驗。

● 超短距離投影 不受地點限制 輕鬆投影

LG 採用 UST (Ultra Short Throw) 超短焦投射技術，38公分即可投射出 100吋電視般大畫面，不論戶外或室內皆可輕鬆投影，提供消費者更加便利的體驗。

● 兼具無線、有線影像連接功能隨心所欲自由變換

LG Minibeam 系列投影機，兼具無線、有線連接功能，消費者可依據使用習慣隨心所欲自由搭配。

◎無線：LG Minibeam 系列投影機支援 Miracast 無線螢幕分享，可連接筆電、Android平板、手機等裝置。

◎有線：iphone、ipad、Mac 等 Apple 裝置透過 Apple Lightning Digital AV 轉接線連接螢幕分享，另外 Android 手機也可透過 MHL/Slimport 進行有線螢幕分享。

● 內建喇叭及藍牙傳輸音效戶外投影聲歷其境

LG Minibeam 系列投影機皆搭配內建喇叭，減少配件攜帶的負擔及困擾，並採用藍牙技術傳輸音效，最高搭載 6W 立體聲等級喇叭，提供消費者頂級視聽體驗。

● 原廠 3年保固 品質有保障

LG Minibeam 系列投影機皆為韓國原裝進口，並提供機身 3年原廠保固，電池六個月原廠保固品質有保障。

LG Minibeam 行動隨身 LED 微投影機 PV150Ｇ、PH550G 露營投影神器登場

輕巧機身一手掌握 讓你帶到哪看到哪

因應戶外影視娛樂市場的發展，與 3C 產品追求輕巧便利的趨勢，LG Minibeam 系列推出兩款行動隨身 LED 微投影機 PV150Ｇ 及 PH550G，不僅擁有超乎想像的持久續航力及高清影像畫質享受，超強鋰電池，連續 2小時視覺饗宴不間斷，獨家 "Triple XD Engine" 技術，提供三倍高解析度畫質，更擁有 10萬：1超高對比影像技術，使畫面更加鮮豔逼真。除此之外，輕巧機身外型為此兩款機器最大賣點，PV150Ｇ 重量只有 270g，機身約與手機大小相同，一手即可掌握，另外 PH550G 機身比 A4 紙一半還小，除了隨身攜帶使用方便，流明度更高達 550，更能盡情享受視覺享宴，此外兩款機器更搭配無線傳輸技術、內建電池及喇叭等功能，大大提升使用便利性，讓消費者隨時隨地方便攜帶，不管是野外露營、戶外踏青，甚至是室外派對，皆能享受高品質影視娛樂饗宴，享 FUN 就放！卓越創新的設計，更一致受到許多國際性大獎肯定，不僅 PH550G 榮獲 2016 IF 產品設計獎，PV150Ｇ 更獲得 PIN UP Design Awards 2015 亞洲設計大獎及 GOOD DESIGN AWARD 優良設計獎的雙重加冕！

LG Minibeam 系列 Full HD 專業高解析度投影機 前所未有的極致體驗

FHD 專業 LED 微投影機 PF1500G 為 1920*1080 Full HD 高解析度專業投影機，高達 1400ANSI 流明，使 LED 色彩更加鮮明生動，消費者更可透過選擇最大 120" 的螢幕尺寸享受劇院級的觀影水準。FHD 劇院 LED 微投影機 PF1000U 則可在 38公分的超短焦距離內投出超大螢幕 100"，機身約與 A4 紙一樣大，堪稱最精巧的可攜式 LED 投影機，機動性極強的外型與超強功能，讓 PF1000U 一舉於國際間拿下 PIN UP Design Awards 2015 亞洲設計大獎、GOOD DESIGN AWARD 優良設計獎及 CES innovation award CES 創新設計獎三項殊榮！

*資料來源：PMA2008-2014年 LED 投影機銷售數據

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。