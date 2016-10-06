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「Life’s Good with Hope」希望。傳愛 LG連續四年關懷偏鄉孩童不間斷 敢夢團隊走進偏鄉親身服務 將記憶匯成永恆影片 LG邀您感動大票選 一同傳達支持與鼓勵
【2016年10月05日，台北】台灣 LG 電子在地深耕邁入 15周年，長期投身公益關懷偏鄉弱勢孩童，連續四年推動「Life’s goodwith hope 希望。傳愛」活動。2016年LG再次舉辦敢夢計畫，以「Open Your 愛，Open Your Eyes」全新主題，牽手大學生走入偏鄉，經徵件、提案，9組敢夢團隊於一百多所大專院校中脫穎而出，服務時間總計超過 500個小時，於暑假期間帶給偏鄉孩童難忘回憶。為讓更多人能看見偏鄉孩童的真實現況，9組團隊記錄與孩子相處的過程並剪輯成影片，精彩內容皆在「Life’s Good with hope 希望。傳愛」網站一一呈現。台灣 LG 電子於 10月1日~10月31日舉辦「敢夢計畫感動大票選」活動，邀請大家踴躍至活動網站投下支持的一票，為偏鄉孩童與熱血青年集氣，投票還可週週抽肯德基咔啦脆雞兌換券。
夢想大調查大學生化身敢夢勇士助偏鄉孩童圓夢
2015年 LG 首度舉辦敢夢計畫，活動開跑引發熱烈回響，成績斐然。去年年底，LG 更邀請票選第一名的敢夢團隊，帶領其服務的國小孩童北上，舉辦聖誕圓夢之旅，看見孩子登上夢想中的 101 俯瞰台北城，興奮之情溢於言表，孩子們滿足的笑顏，堅定了 LG 開啟孩童夢想視野，並持續帶來幸福的使命。延續去年的感動，今年 LG 再次與年輕學子合作，融合全新主題「Open Your 愛，Open Your Eyes」，從企畫發想到實際與國小孩童進行夢想調查，大學生以滿滿熱血與愛心，發掘孩童最真摯的初心，實踐築夢踏實的勇氣。9組團隊也將與孩子相處的過程紀錄成影片，「我的夢想是當昆蟲學家，我抓獨角仙抓那麼久，第一次看到這種甲蟲。」影片裡，其中一組團隊的孩子興奮提到。敢夢團隊實際聆聽孩子的需要，拉近孩子與夢想的距離，學習，不再是書本上的知識，更是親身感受的美好經驗，更多精彩的內容皆在「Life’s Good with hope 希望。傳愛」網站。
全新主題更聚焦 大學生創意課程融合孩童夢想
全新主題「Open Your 愛，Open Your Eyes」，主動了解孩童需求，用實際行動開啟偏鄉孩童的視野。如新嘉國小孩童夢想成為太空人，遠東科大夢想家團隊，結合燈光、音效，打造如太空般的場景，每個團隊實際聆聽偏鄉孩童的聲音，用心陪伴，帶領孩童離他們的夢想更進一步，各組服務內容如下：
● 勤益科大國際志工服務社，以孩子最感興趣的「童話」為主題，帶領孩童在童趣中學習。
● 高雄大學希望種籽社 - 原力覺醒營，透過職涯調查了解孩子最感興趣的職業，並讓模擬體驗。
● 遠東科大夢想家團隊，利用燈光、音效科技，打造如外太空般身歷其境的感官享受，讓孩子體驗前往外太空的夢想。
● 台科大國際志工社，透過閱讀活動，讓孩子在書本中看見更寬廣的世界。
● 南臺科大3.14畫個圓，走出校園，實際感受家鄉傳統文化，顛覆孩子們記憶中的家鄉。
● 樹德科大企業管理系，團隊互動激發孩童面對夢想的更多勇氣與透度。
● 高雄大希望種籽社，環你一個夢，熱血環島，不僅圓我們的夢，也將敢夢精神感染給偏鄉的孩童。
● 崑山科大龍崎資訊志工，帶領孩子前往福山植物園、台北昆蟲館，實現他們昆蟲植物學家的夢想。
● 銘傳大學廣告暨策略行銷系，帶領孩子走訪心中的台北城，體驗第一次的台北動物園、士林兒童樂園。
敢夢團隊的大學生，犧牲假期投身服務，就是希望帶給偏鄉地區的孩子們一個開啟視野圓夢的機會，給予孩子追夢的勇氣，也因緊密的互動而變得更加貼近，哥哥姐姐的用心付出，讓離別變得更加不捨。為了將回憶永遠珍藏，大學生親自剪輯紀錄片，保留最初的感動，將偏鄉孩童的故事傳遞到每個角落。
LG「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」- 感動大票選 即日起開始投票
感動大票選活動網址 http://www.lghope.com/2016/vote.php
投票辦法
● 投票時間：2016年10月01日00時00分起～2016年10月31日23時59分止
● 投票方法：不限年齡、性別、國籍，凡喜愛大學生夢想團隊影片的你，都可為參賽的學生團隊投下支持的一票，你的一票，將會成為偏鄉孩童及參賽同學完成夢想最大的動力。
投票者需登入 Facebook 臉書帳號，每個帳號每天限投單一作品乙次。
感動票選週週抽
● 即日起至10月31日止，於在「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」LG 2016敢夢計劃感動大票選頁面為喜歡的敢夢團隊投票加油、打氣。凡投票並留下基本資料者，都有機會週週抽肯德基咔啦脆雞兌換券1張！
● LG每週隨機抽出20名幸運得主。得獎名單將於每週五公布於LG官網(10/07、10/14、10/21、10/28、11/4)。
１影片名稱：暑上最強，童童都有
社團名稱：勤益科大 國際志工服務社
服務學校：我們用心籌備了暑上最強，童童都有營隊，為了讓孩子們度過一個童話般的暑假。
活動影片介紹：https://www.youtube.com/watch?v=euGjHDE6n5Q
２影片名稱：2016五溝暑假營隊 原力覺醒營
社團名稱：高雄大學 希望種籽社
服務學校：五溝的小朋友如未發芽的種籽等待灌溉，希望種籽社與敢夢計畫一起實現孩子的小小夢想。
活動影片介紹：https://www.youtube.com/watch?v=p_WHj2g2cGI
３影片名稱：築夢‧啟航
社團名稱：遠東科大 夢想家團隊
服務學校：夢想家團隊的精神在於帶領孩子感受與傳承，期望種子能萌芽於新嘉國小的孩子心中。
活動影片介紹：https://www.youtube.com/watch?v=1vIh54O8sFM
４影片名稱：城中城的魔法書
社團名稱：台科大 國際志工社
服務學校：今年夏天，我們前往城中國小，開啟五天的城中城魔法，帶給孩子難忘的假期。
活動影片介紹：https://www.youtube.com/watch?v=Oj55M6QyU_8
５影片名稱：夢想啟動
社團名稱：南臺科大 3.14畫個圓
服務學校：帶著一群小朋友出發前往夢想的旅途上。
活動影片介紹：https://www.youtube.com/watch?v=lQQ8FU_2xTM
６影片名稱：捕夢計畫
社團名稱：樹德科大 企業管理系
服務學校：捕夢計畫，握住心中的自己。
活動影片介紹：https://www.youtube.com/watch?v=MK9DaFwQ94I
７影片名稱：環你一個夢 Bike The Way
社團名稱：高雄大學 希望種籽社 環島服務隊
服務學校：影片中紀錄我們單車環島的公益旅程,用熱血帶給每一站的偏鄉孩童敢夢的勇氣。
活動影片介紹：https://www.youtube.com/watch?v=DVdpuHL9eGw
８影片名稱：小小夢想家 大大科學家
社團名稱：崑山科大 龍崎資訊志工
服務學校：我們帶著台南龍崎的四位小朋友，乘著夢想一起北上，我們敢夢，不做夢。
活動影片介紹：https://www.youtube.com/watch?v=BrjEARRKIZQ
９影片名稱：用愛深入偏鄉
社團名稱：銘傳大學 廣告暨策略行銷系
服務學校：2016的暑假我們用愛深入偏鄉，為的是能夠帶給孩子們更多的歡樂與成長！
活動影片介紹：https://www.youtube.com/watch?v=1pIEFcnqXUE
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
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