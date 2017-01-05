LG 推出未來機器人產品拓展物聯網生態系統

【2017年01月05日，台北訊】LG 於 2017 CES 大展推出全新智慧型機器人系列，強調 LG 於人工智慧及物聯網生態系統領域的嶄新突破。此系列結合智慧管家及智慧居家通知中心功能的家用機器人，讓使用者每日生活更加便利。此外，LG 也將物聯網與智慧科技的力量帶出家門，推出專為機場及其他公共場所設計之高階機器人。

Hub Robot 居家機器人：智慧家庭再升級

LG 引人矚目的 Hub Robot 將智慧家庭概念提升至全新境界。Hub Robot 可串連其他智慧家電，並配備 Amazon Alexa 的語音辨識功能，消費者只要透過簡單的語音指令就能完成開啟空調或調整烘衣機設定等家事。此外，Hub Robot 的互動式顯示器，能呈顯示各種資訊，例如冰箱內部影像與食譜，並提供詳細語音解說。此外，Hub Robot 也有如播放音樂、設定鬧鐘、建立提醒便條、查看天氣及交通即時狀況等實用生活資訊，讓消費者的生活更加便利。

透過人性化設計，LG Hub Robot 能以多種方式跟所有家庭成員互動。機器人可以移動、原地轉動，甚至透過螢幕顯示表情，表達不同情緒。Hub Robot 主要以肢體語言回應使用者，如點頭回應簡單問題，並時時掌握家中的活動，例如出門、回家或就寢等。由於 Hub Robot 能透過內嵌鏡頭辨識家庭成員的臉，還能依照家庭成員不同，設定不同的問候語。

Hub Robot 最適合放置於家人經常團聚的公共區域，如廚房或客廳。而為了與 Hub Robot 的功能互補，LG 另外推出了適合其他房間使用的迷你機器人。這些迷你機器人同樣配備時尚的外型，以及許多相似的功能。

Airport Guide Robot 機場導覽機器人：旅客的最佳夥伴

LG 的智慧服務生態系統不僅僅提供家庭中的便利服務，全新 Airport Guide Robot 更是旅客的智慧資訊好幫手，內建英文、中文、日文與韓文四種語言，預期在不久之後，就會開始在首爾仁川國際機場為民眾服務。旅客只要在機器人上簡單掃描機票，機器人就能提供航班的登機時間與登機門等詳細資訊，甚至能顯示目的地城市的天氣。Airport Guide Robot 同時還能提供機場內方向指引，並顯示距離與步行時間，更可陪同迷路或遲到的旅客抵達登機門或機場內其他場所。

Airport Cleaning Robot 機場清潔機器人：提供企業化清潔服務

身為業界掃地機器人的創新領導品牌，LG 系列產品當然少不了商用的吸塵機器人。LG 的 Airport Cleaning Robot 是個超大型的吸塵機器人，配有大容量的集塵筒與多個刷頭及馬達。這款機器人搭配最新的智慧感應器與多重鏡頭，就算在人擠人的機場，也能提供安全、有效的高階清潔功能，無論是磁磚或是地毯都能一機掃淨。Airport Cleaning Robot 採用光學雷達技術 (LIDAR) 的多重感應器與緩衝感應器偵測障礙物，運用同步定位與地圖建置技術 (SLAM)，能隨時感自己所在位置。

Lawn Mowing Robot 草皮整理機器人：給您完美無瑕的庭院

LG 在 2017年 CES 大展推出的高階機器人系列中，Lawn Mowing Robot 是最受矚目的壓軸產品。受惠於 HOM-BOT 吸塵器多年來的發展與演進，此機器人適用於各種庭院，可準確並安全地修剪草皮，可靠且令人放心。Lawn Mowing Robot 配備與機場機器人一樣的多重先進感測器與緩衝感應器，可隨時辨識自己所在位置，也能定位視線裡的樹木或柵欄等障礙物。為發揮最佳的除草功能，機器人也配備了快速運轉刀片，讓草皮看起來乾淨清爽。除了這些功能之外，LG 也簡化了側邊電線的裝配程序，省下計算偏差的麻煩，使用起來簡單方便。

LG 生活家電及空調事業部總裁 Song Dae-hyun 表示：「LG 投入智慧科技與機器人已有多年時間，而 HOM-BOT 機器吸塵器就是我們努力的最佳成果。在 CES 大展中，我們充分展現了 LG 如何將多年研究的智慧結晶，運用到家中與戶外的各種情境。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。