LG 4K HDR 顯示器現身 2017年 CES 大展

【2017年01月06日，台北訊】身為開發尖端科技頂級高解析度顯示器的業界領導者，LG 於 2017年消費性電子展 (CES) 中，推出 HDR 高動態範圍顯示技術相容於 32吋超高解析度的 4K 顯示器，引領顯示器產業提升至全新層次。

HDR 高動態範圍顯示技術的運用正持續擴增並逐漸普及，內容廣泛涵蓋從電影到遊戲的各種領域。因搭載 HDR 高動態範圍顯示技術提升的畫質，即便是偶爾使用的用戶也能一眼分辨。看好 HDR 高動態範圍顯示技術的商機及潛力，製造商已在充分探索此技術所帶來的各種可能性。HDR 高動態範圍顯示技術顯示器擁有專業層級的畫面品質和無與倫比的鮮明色彩，將吸引創意相關領域的專業人士、遊戲玩家、以及注重影像品質的消費者的目光。

為了在 HDR 高動態範圍顯示技術日益成熟的情況下贏得市場先機，LG 32吋超高解析度 4K 顯示器 (型號 32UD99)，以 3840 X 2160 像素支援 HDR10 標準，提升顯示畫面之亮度和廣色域影像。此技術也提高了顯示器的峰質亮度，使用者剪輯影片和照片時可以更加舒適。

除此之外，32UD99 精心配備 IPS 面板，與超過 95％ 的 DCI-P3 的廣色域顯示，具有如 True Color Pro 般無可匹敵的色彩還原精準度，非常適合各專業領域的媒體內容創造者。32UD99 同時也支援最近推出的新一代 HDR 高動態範圍顯示技術遊戲機，滿足玩家對遊戲畫質日益增加的需求，同時也成為家庭遊戲娛樂中的新標準。

優雅時尚的外型設計，讓 32UD99 即是在關閉電源為使用的情況下，同樣引人注目。顯示器的 USB TYPE-C 插槽可降低電線的使用數量，而其無邊框和纖細的弧形架則成就了其精緻典雅的形象。32UD99 只需一條電線，就可以串流影像到 4K 顯示器，讓連接的筆記型電腦充電，並同時執行數據轉換，如此可以減少雜亂無章的電線，為其簡約的外型加分。而顯示器的內建喇叭搭配 LG 的豐富低音 (Rich Bass) 技術，為全面的音響體驗帶來震撼的效果。

在拉斯維加斯與 UltraFine™ 5K 和 4K 顯示器並列展出的還有 LG 的 34吋 21:9 黃金比例 UltraWide 電競顯示器 (型號：34UC99)，其精心配置 AMDFreeSync 技術，配備 1ms Motion Blur Reduction，在影像變換時降低動態模糊，同時搭載動態同步模式、黑色場景穩定器及其他功能極大化個人電腦遊戲體驗的特色。

LG 家庭娛樂公司總裁 Brian Kwon 表示：「為保持 LG 的市場領導地位，我們的工程師努力不懈地將新科技和新趨勢納入最新的顯示器。從搭載 HDR 高動態範圍顯示技術的高解析度顯示器，到針對多重任務處理和遊戲體驗，LG 對 Ultrawide 顯示器進行優化，展現了 LG 致力於提供消費者最創新頂級的顯示器的承諾。」

32UD99

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的創新先驅。LG旗下有113個營運中心遍及全球，員工數超過87,000人。2013年營收達531億美元，LG由五大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電公司、冷氣空調與能源方案及汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動通訊、冷氣空調、洗衣機及冰箱製造商的領導廠商之一。並在2013年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。詳細資料請參考網站http://www.lg.com/tw。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。