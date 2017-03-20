LG最新旗艦機皇G6搶先預覽 完美呼應消費者使用需求 18:9 FullVision大螢幕單手掌控 媲美劇院式影像體驗 超廣角相機升級更犀利 寬廣視界輕鬆拍

【2017年3月14日，台北】LG 電子在 2017 MWC 大會中發表最新旗艦機 G6 之後，受到各界好評，並以其優越的性能設計及出色的耐用性一舉獲得 31項來自國際肯定的獎項，並獲選為 MWC 2017 最佳智慧型手機。回應消費最渴望的需求，LG G6 主打全新 18:9 螢幕比與可完美單手掌控的 FullVision 顯示大螢幕，提供消費者劇院級的視覺饗宴，同時引領全新智慧型手機的設計理念與消費者體驗。台灣預計四月中旬公布上市訊息。

LG G6 回歸基本設計初衷，完美聚焦消費者需求，讓消費者不僅能夠輕鬆單手操控 5.7吋大螢幕手機，也能同時享受結合 FullVision 寬廣的視野，加上搭載 LG 領先業界的前後超廣角鏡頭設計，全球知名的工業設計師 Torsten Valeur 接受採訪時表示：「LG G6 是一項將手機外型設計、消費者需求以及最佳使用經驗的理想結合，是完美體現智慧型手機本質與精髓的創新產品。」

LG G6 主打全新 18:9 螢幕比與可完美單手掌控的 FullVision 顯示大螢幕，提供消費者劇院級的視覺饗宴。

LG G6 是一項將手機外型設計、消費者需求以及最佳使用經驗的理想結合，是完美體現智慧型手機本質與精髓的創新產品。

LG G6 不只具備能讓消費者單手操控的 5.7吋大螢幕，也能同時享受結合 FullVision 寬廣的視野，並搭載 LG 領先業界的前後超廣角鏡頭設計。

全新 18:9 螢幕比結合可單手掌控的 FullVision 顯示螢幕身歷其境

LG G6 配備 5.7吋 QHD+ (解析度達 2,880 x 1,440) FullVision 顯示螢幕，搭配 18:9 的獨特螢幕比，帶給消費者不同凡響的劇院式觀看體驗，讓消費者不論是瀏覽網頁、閱讀電子書、瘋狂追劇或是激戰手遊的時候都能夠得到更廣、更大的視覺感受，感受宛若身歷其境的影視體驗。LG G6 的 FullVision 顯示螢幕的設計理念是來自於專業導演的靈感，認為 18:9 的螢幕比將會是未來觀看影音內容的最佳顯示比例，並提供更加寬闊的視覺空間。

回應消費者的需求及使用者體驗的意見，LG G6 即使具備 5.7吋的大螢幕，僅 7.9mm 寬，使用者能舒適地單手持握並操控，在盡情體驗 FullVision 大螢幕帶來的影像快感之餘，改善其他大螢幕手機操作上的不便，並且更加輕鬆好握。

超廣角鏡頭完美留下動人時刻 拍照更出色

LG G6 延續過往備受好評的超廣角相機設計，搭載 125度超廣角主鏡頭以及 100度廣角前置鏡頭相機，只要輕鬆切換標準鏡頭或廣角相機，即可輕鬆拍攝壯闊景色。LG G6 具備 1300萬畫素的雙主鏡頭配置，不論是 71度標準鏡頭或是 125度超廣角鏡頭都能夠完美呈現想要捕捉的美景，並且能夠輕易拍出完整的全景相片，捕捉壯麗景色更方便。另外配置廣角 100度、一般角 84度的 500萬畫素前置鏡頭，消費者無需另外攜帶自拍棒也能與眾多好友一起完美自拍，為回憶保留精彩紀錄。

LG G6 18:9 的 FullVision 顯示將會是未來觀看影音內容的最佳顯示比例，並提供更加寬闊的視覺空間。

LG G6 延續過往備受好評的超廣角相機設計，搭載 125度超廣角主鏡頭以及 100度廣角前置鏡頭相機，只要輕鬆切換標準鏡頭或廣角相機，即可輕鬆拍攝壯闊景色。

LG G6 具備 1300萬畫素的雙主鏡頭配置，不論是 71度標準鏡頭或是 125度超廣角鏡頭都能夠完美呈現想要捕捉的美景。

LG G6主要規格

晶片組：Qualcomm® Snapdragon™ 821 處理器

顯示螢幕：5.7-inch 18:9 QHD+ FullVision Display (2880 x 1440 / 564ppi)

記憶體：4GB LPDDR4 RAM / 64GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (up to 2TB)

相機：自拍前置鏡頭 - 500萬超廣角鏡頭 (F2.2 / 100°)

後置雙主鏡頭 - 1300萬畫素廣角鏡頭 (F2.4 / 125°)、1300萬畫素標準 OIS 2.0 鏡頭 (F1.8 / 71°)

電池：3,300mAh (embedded)

作業系統：Android 7.0 Nougat

大小：148.9 x 71.9 x 7.9mm

重量：163g

網路：LTE-A 3 Band CA

連線方式：Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 compatible)

顏色：黑 Astro Black / 銀 Ice Platinum / 白 Mystic White

其他：防水防塵功能 / 指紋辨識器 / UX6.0 / Dolby Vision™ / HDR 10 / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / 32-bit Hi-Fi Quad DAC

*規格可能隨著市場不同而有所變動

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。