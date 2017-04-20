全能天后楊丞琳代言 LG G6 完美比例新機豪好看 超大尺寸單手持握好滿足, 戀上特殊新「匹」好 創意配對曬美肌 LG Watch送禮達人錶心意 時尚動感自由選

【2017年4月20日，台北】全能天后楊丞琳近年來不論是在《荼靡》劇中的亮眼表現，或是在《蒙面唱將猜猜猜》中嶄露驚人的歌喉，亮麗外型加上影歌視三棲的卓越表現，驚人魅力席捲全亞洲。今天 (20) 出席 LG G6 新機上市記者會，從 G6 獨特 18:9 FullVision 大螢幕中亮麗登場，展現自信風采。楊丞琳開心地表示：「一直以來都很喜歡使用大螢幕手機，自從得知 LG G6 具備 5.7吋大螢幕的時候就一直很關注，成為代言人之後，能夠搶先體驗這支具備時尚外型的新機，超寬廣的大螢幕及完美 18:9 的比例讓我愛不釋手，最棒的是能夠單手掌握超大尺寸的 LG G6 更是滿足。」楊丞琳也透露自己在拿到 LG G6 的之後，因為超大的 FullVision 螢幕，幾乎每天熬夜追劇，成為自己最新的親密床伴。

全能天后楊丞琳最愛 LG G6 18:9 完美比例大螢幕，單手掌握大尺寸手機超滿足。

楊丞琳首度代言手機擔任 LG G6 年度代言人，完美詮釋不容小看的新機魅力。

送禮達人楊丞琳推薦貼心好禮錶心意，LG Watch Sport 與 LG Watch Style 自由選擇，時尚動感一次擁有。

全能天后楊丞琳今 (20) 出席 LG G6 新機上市記者會，擔任 LG G6 與 LG Watch 代言人。

酷愛拍照又充滿創意的楊丞琳運用 LG G6 最新的方形攝影模式，愛上全新拍照新「匹」好。

LG G6 & LG Watch 是全能天后楊丞琳的最新時尚配件。

全能天后楊丞琳於 LG G6 獨特 18:9 FullVision 大螢幕中亮麗登場，展現自信風采。

全能天后楊丞琳最愛完美比例大螢幕 單手掌握大手機超滿足

愛上特殊拍照新「匹」好 匹配拍攝與好友共同曬美肌

記者會現場全能天后楊丞琳在 G6 18:9 FullVision 大螢幕中，顯現絢麗動人的姿態，一襲貼身褲裝襯托楊丞琳天后自信氣質驚豔全場。楊丞琳開心的表示：「我在拿到 LG G6 之後，立刻就愛上具有 18:9 完美比例的大螢幕，畫面看起來很舒適清晰，而且還搭載了 Hi-Fi Quad DAC 晶片，聽音樂的音質無與倫比，加上防水防塵功能，讓我隨時隨地都能夠享受用手機追劇跟聽歌，真的是不容小看！」

楊丞琳也透露大尺寸手機最麻煩的地方就是常常都要使用兩隻手才能操作，但是自己卻能夠一手輕鬆掌握擁有 5.7吋大螢幕的 LG G6 真的是很方便，當成自己最新的貼身密友，每天都跟身邊的朋友炫耀，另外絕佳耐用的設計，也不用擔心講電話時手機滑落，可以更自在地使用。

常常有創意想法又酷愛拍照的楊丞琳也愛上 LG G6 最新的方形攝影模式，裡面獨特的拍照功能讓丞琳可以發揮古靈精怪的想法，更愛上一個全新的拍照新「匹」好，因為自己工作忙碌沒辦法常常跟心愛的狗寶貝 Yumi 見面，便運用內建的匹配拍照功能，讓自己可以跟愛犬一起合照，即使無法見面，也能夠一解思念愛犬的心情，還能夠與閨密好友一起拍攝親密美照，共同展現粉嫩美肌。

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自認為是送禮達人的楊丞琳認為，送禮就要送到心坎裡，選擇適合對方又能夠表達自己心意的禮物才是最佳選擇，楊丞琳大方說出送禮秘訣：「不管是要送給親密的另一半或是熟識的閨密好友，挑禮物都是一門很大的學問，我的身邊有很多很有時尚品味的好朋友，要幫他們挑禮物真的要多做功課，像是 LG Watch Sport 就很適合有在健身又兼具時尚品味的男性好友，而且也可以當作手機，電話聯繫或簡訊傳情都不會漏接，甚至還能自由使用多樣應用程式；LG Watch Style 則適合送給好閨密，每天可以依照不同場合心情搭配，自由更換錶帶，隨時展現不同風格。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。