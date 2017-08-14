LG號召全民線上閃愛 拍出眼中最愛視角 七夕傳情曬恩愛 G6幫你打造獨具創意放閃照 LG G6 浪漫新色「極光藍」、「絲絨金」吸睛獻禮

【2017年08月14日，台北訊】迎接一年一度的七夕情人節，台灣 LG 電子號召全民使用手機拍出自己的最愛，一起分享盛夏的浪漫視角。LG G6 具備強大的相機功能，讓消費者可以輕鬆捕捉生活中值得紀念的每一刻，運用 G6 獨具的前後雙廣角鏡頭、創新方形相機模式以及獨特的 360度全景攝影模式，不論任何角度或景色，都能夠拍出具有巧思且媲美專業相機的精彩照片。為了與全民一起共度七夕情人節的甜蜜時刻，LG 將於 2017/8/28 起至 2017/9/28 止，號召全民一起拿起 LG G 系列及 V 系列手機，使用內建的專業相機模式拍下眼中所愛，分享至個人 Instagram 頁面後並標註「#LG拍你所愛」，一起大方示愛！LG 週週抽出七名幸運兒，可獲得 LG 準備的情人節甜蜜贈禮 SandDisk Ultra MicroSDHC 16G 記憶卡及 Line Gift Code 60元乙份。同時，LG 夏季限定浪漫新色「極光藍」、「絲絨金」，讓戀愛中的情侶們可以一同使用繽紛情侶新機，留住甜蜜時光每一刻。

LG 號召全民線上閃愛，使用 LG G 系列及 V 系列手機並使用內建專業相機模式拍攝眼中所見最喜愛的人事物，大膽分享自己的最愛就有機會獲得 LG 精心準備的戀愛小物。

LG G6 內建專業相機模式、創意方形相機模式以及 360度全景拍攝功能，讓情人們輕鬆拍出趣味浪漫的情人視角。

LG G6 八月份推出夏季限定浪漫新色「極光藍」與「絲絨金」，讓情人間在七夕之中也可一手掌握具備夢幻色彩的情侶機，放閃無極限。

LG動員全民拍出情人視角 捕捉眼中的最閃畫面

G6專業相機模式拍出精彩美照 全台IG線上放閃

每年到了七夕情人節，情侶們總會費盡心思為另一半製造各種驚喜，並使用手機留下親密的動人時刻，各種甜蜜閃照也會充滿在社群媒體之中。LG 號召全民共同線上閃愛，只要使用 LG G 系列及 V 系列手機並用內建專業相機模式拍攝眼中所見最喜愛的人事物，例如情人回眸剎那的燦笑、仲夏夜晚的愛戀煙火、寵物的溫柔眼神或是家人朋友間的溫馨擁抱，並上傳至個人 Instagram 頁面後，留下扣人心弦的浪漫絮語，同時標註「#LG拍你所愛」，在無遠弗屆的網路世界中大膽分享自己的最愛。LG 週週抽出七名得獎者，可獲得 LG 精心準備的戀愛小物，從 2017/8/28 七夕情人節心動開跑，並且連續 5週共選出 35名得獎者，向全台一同秀出幸福時分。

● 前後超廣角鏡頭結合專業相機模式 輕鬆拍出最美情人視角

LG G6 具備 1300萬畫素的雙主鏡頭，包含 125度超廣角鏡頭以及 71度的標準鏡頭，前置鏡頭也配有 500萬畫素 100度的廣角鏡頭，能輕鬆捕捉夜色中範圍壯闊的燦爛煙花。此外，LG G6 中的專業相機模式讓情人們能使用手機，輕易為另一半拍出如同專業單眼相機的犀利美照；獨有的美食模式更能將燭光晚餐中的精緻餐點拍出垂涎欲滴的美味色澤，為浪漫夜晚留下最美好的深刻回憶。

● 創意方形相機模式 戀愛鏡頭趣味呈現

LG G6 具備獨特的方形相機模式，內建多種拍照模式，使消費者能夠發揮巧思為愛人拍出各種逗趣照片；「匹配拍照」能夠拍攝兩張照片並結合出別出心裁的甜蜜親吻照、「拍攝指南」可以仿效各種美照拍出猶如時尚雜誌一般的風格照片、「網格攝影」可以自由結合多張照片拍出具有趣味主題的親密放閃情境，同時照片完成後無須經由裁切就能即時分享到社群媒體之中，搖身一變成為 IG 職人。

● 360度全景拍攝 完整收錄愛戀情景

LG G6 能以完整的 360度旋轉功能拍攝周圍美景，盡興紀錄每個親密時刻，並且製作逼真 VR 影像，拍出可以閃瞎眾人又另類的甜美影像，更能夠創造情人間獨一無二的戀愛記憶。

LG G6 浪漫新色「極光藍」與「絲絨金」情侶共享繽紛愛戀

LG G6 一體成形的流線機身呈現簡約風貌，八月更推出夏季限定浪漫新色「極光藍」與「絲絨金」，如極光般綺麗迷幻耀眼的「極光藍」，鏡面機身呈現猶如藍寶石般的奪目光采，夜色中如同寶石一般閃耀，而獨具絲綢般細緻柔美光澤的「絲絨金」，如同夏日陽光照耀著綢緞潑灑在機身上，散發高貴優雅的動人神采，讓情人間在七夕之中也可一手掌握具備夢幻色彩的情侶機，放閃無極限。

LG號召全民線上閃愛 戀愛視角徵件活動甜蜜開催

● 活動日期

2017/8/28~2017/9/28

● 活動獎項

凡於活動期間符合評選資格者，週週抽出 7名獲得 SandDisk Ultra MicroSDHC 16G 記憶卡及 Line Gift Code 60元乙份，5週共 35名。每週均有 7名獲獎資格，歡迎每週踴躍參加。

● 活動辦法

1. 使用 LG G 系列或 V 系列手機，使用內建專業相機模式，拍下所愛的人事物畫面照片，不論是情人、朋友、家人、寵物、美食、美景等，只要能夠表達心中所喜愛的人事物畫面照片皆可。

2. 上傳至個人 Instagram 頁面，並寫下心情留言。

3. 標註 Hashtag「#LG拍你所愛」並且將照片及留言設定為公開即完成活動。

4. 詳細活動辦法請於 8/27 密切關注 LG 台灣 Mobile Facebook 粉絲專頁活動公告訊息。

● 抽獎資格需具備以下條件

1. 使用 LG G 系列或 V 系列手機拍攝照片。

2. 上傳照片須符合活動主題，每人每張照片及文案限上傳乙次。

3. 上傳照片及留言須完整保留至活動結束後，否則將取消領獎資格。

4. 兌獎時須提供原始照片檔案供活動小組確認，若無法提供者，則視同放棄抽獎資格，亦不再另行抽出遞補名單。

● 得獎公佈日期

得獎名單將公佈於 LG 台灣 Mobile Facebook 粉絲專頁 (https://www.facebook.com/lgmobile.com.tw/)

－第1週活動得獎名單公布時間：2017年09月06日

－第2週活動得獎名單公布時間：2017年09月13日

－第3週活動得獎名單公布時間：2017年09月20日

－第4週活動得獎名單公布時間：2017年09月27日

－第5週活動得獎名單公布時間：2017年10月04日

● 得獎公佈方式

1. 得獎名單公佈後，請得獎者於 7日內將個人資料 (姓名、電話、身分證字號、E-mail、郵遞區號、地址、IG 得獎帳號、得獎照片之原始檔案) 透過 Facebook 私訊 LG 台灣 Mobile 粉絲團。在主辦單位公告得獎訊息7日內，未回覆個人資料者，將一律視同放棄得獎資格。

2. 若逾期未提供，或提供之聯絡資料有不實、不完整或不正確致台灣樂金無法聯絡得獎人時，視同得獎人放棄得獎資格。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。