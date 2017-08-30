LG 2017 IFA大展 持續開創美好居家生活體驗 全方位衣物護理解決方案 提供完備清潔保養步驟 家電躍升高科技配備 LG冰箱再度驚豔全球家庭生活領域

【2017年8月30日，台北訊】LG引領家電市場，以滿足消費者智慧便利的美好生活為目標，2017年於IFA大展再度展現家電實力，為消費者打造優異的居家生活新主張。LG推出全方位衣物護理解決方案，其中包含全新的TWINWash™雙能洗洗衣機系列、LG高效能乾衣機與LG Styler智慧電子衣櫥。而日漸走向多功用途、符合人體工學且兼具環保的LG冰箱，屢次驚艷國際目光，持續為家電市場帶來突破性的創新產品。

LG為衣物帶來全方位解決方案

LG致力為居家生活的每一處提供高效便利的體驗，TWINWash雙能洗系列推出各種不同尺寸，從21公斤的大容量到12公斤的親民機種，滿足不同需求，無論住家空間大小，消費者皆能享受TWINWash創新技術所帶來的便利。LG TWINWash雙能洗洗衣機於2015年七月首度問世時，便以全球首創上下筒槽洗衣機獨步業界，TWINWash系列具備如TrueSteam™蒸氣洗衣與TurboWash™勁速洗功能，不僅能有效消除所有過敏原1、抗皺、除臭，讓衣物加倍柔軟，更提供強大的洗淨效能。

除了洗衣機，LG也推出乾衣機產品，滿足注重能源效率與便利性的消費者。LG全新乾衣機搭載LG直驅變頻低溫烘乾技術，可藉由低溫烘乾大幅降低對衣料的傷害，同時提供如Eco節能模式與Turbo勁速模式等其他烘乾選項。Eco節能模式可省下能源，發出低噪音；而Turbo勁速模式則能加速衣物烘乾時間。

LG Styler智慧電子衣櫥為全方位衣物護理程序中的最後一道步驟，採用TrueSteam™蒸氣洗衣科技，可溫和殺菌、減少皺摺、輕鬆消臭，讓衣物常保如新，同時結合LG烘衣機的直驅變頻低溫烘乾技術，確保所有衣物受到悉心呵護。此外，LG Styler智慧電子衣櫥其中一大功能即為擺動衣物功能，可透過輕搖衣物，進一步減少蒸氣過程中形成的皺摺；褲裝摺痕線管理功能則可為褲裝製造出精緻清晰的摺痕線。LG Styler智慧電子衣櫥，不僅為居家品味的必備物品，還能防止衣料受損，延長衣物壽命，減少送乾洗次數。

LG電子生活家電與空調公司的總裁Song Dae-hyun表示：「LG對於全方位衣物護理的願景，在本次 IFA 大展上一覽無遺，從洗衣、乾衣到整衣的解決方案一次到位，滿足消費者的所有衣物處理需求。透過將革命性的TWINWash雙能洗技術應用至一系列新產品中，無論每個家庭的生活風格與期望為何，LG皆可完美達陣。 」

引領潮流打造廚房時尚 LG冰箱持續驚艷全球

很少人會將冰箱視為轉變家庭生活的重要因素，但過去60多年來的創新發展，冰箱由低調的廚房配備漸漸轉化為多功用途、符合人體工學且環保的必備產品。隨著現代冰箱設計的日新月異，消費者對於這些產品的要求標準也日漸提高。而為了滿足現今消費者的需求，品牌將產品重點聚焦於改善冰箱的實用性與便利性。

家電產品持續發展以滿足消費者的需求，而擁有創新概念的製造商則能洞燭先機，預測使用者趨勢，並在商機崛起前滿足所需要求。一直以來，LG電子秉持著創新精神與大膽革新理念，推出多樣突破性產品，例如Home Bar系列以及搭載直驅變頻壓縮機的InstaView Door-in-Door™門中門冰箱系列，提高整體能源效率與運轉效能。

1998年，LG Home Bar系列問世，為冰箱帶來便利與高效儲存的絕佳表現。將家用吧檯、置物架甚至是冰箱等多功能用途集結於同一產品，為消費者打造出專屬小天地。消費者無需大費周章打開冰箱取出飲品，再移至廚房流理臺，僅需拉開隨附的立架即可輕鬆準備飲品。如消費者欲將未飲用完畢的飲品及點心冷藏，待稍後享用，也只需將其置於儲藏空間，稍後即可輕鬆快速地隨時取用。

隨著Home Bar系列的成功問世，LG將重點放在增加使用便利性，讓消費者感到驚喜。研究顯示LG的消費者一天平均會開啟冰箱79次2。除此之外，10位消費者中，就有4位不記得冰箱裡到底冰了什麼，最終導致食物過期遭到丟棄。3因此， LG於2010年創新推出Door-in-Door™門中門系列，透過LG首款Door-in-Door™門中門系列冰箱，消費者能減少主要冰箱門開啟的次數，無須將冰箱門整面開啟，即可輕鬆取用經常拿取的品項，減少冷流外也延長食材保鮮期。LG不斷精益求精，於2014年更推出全球首款Dual Door-in-Door™雙門中門對開冰箱，讓食物的空間擺放更加靈活便利。

LG在研究中發現，冰箱每次開啟時所流失的冷流，每年所耗損的電能達50-120kwh4，因此效能成為LG設計研發的重要因素，因此LG在2016年推出InstaView Door-in-Door™門中門系列冰箱，家庭成員從此再也無須開啟冰箱來查看其中的內容物，只需在透明玻璃門上輕敲兩下，內部燈光隨即亮起，冰箱內部一目了然。此產品的優異讓消費者前往店面或展場鑑賞該款冰箱時，都會情不自禁想輕敲兩下來親身體驗，此款產品的市場反應連LG高階主管也感到驚喜。冰箱由基本功能躍升為互動性家電，LG InstaView Door-in-Door™門中門系列，徹底改變了消費者使用冰箱的習慣，從過往需要開啟冰箱才能查看內容物，進化為開啟冰箱前，即可一目了然。

LG的Home Bar系列、Door-in-Door™以及InstaView Door-in-Door™門中門系列引進嶄新廚房文化，外界好奇LG接下來還會推出哪些精彩作品？縱使身為冰箱產業的全球領航者，在業界深具影響力，LG從未志得意滿，仍傾注全力在家電的研究發展上，帶給忠實顧客超越想像的期待。LG一直將使用者需求及便利性為優先考量，以獨一無二且充滿革新概念的廚房產品與技術，持續驚豔全球。

1經英國過敏協會 (BAF) 認證，可去除99.9%的過敏原。

2根據內部消費者研究顯示。

3根據美國 LG 電子所做調查顯示。

4佛羅里達大學食品暨農業科學學院，

http://www.goodhousekeeping.com/home/a19095/refrigerator-door-wastes-energy/



【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。