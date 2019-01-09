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LG電子於2019 CES發表主題演說 傳遞「AI讓生活更美好」的承諾 LG技術長精彩描繪新世代消費者導向型AI創新帶來的美好生活藍圖
【2019年01月09日，台北訊】LG電子總裁暨技術長I.P. Park博士於1月7日2019 CES大展期間，在美國內華達州拉斯維加斯的MGM Park Theater，發表「AI for an Even Better Life」（AI讓生活更美好）主題演講，擘劃公司未來願景。在全球首屈一指的CES消費性電子展上，LG技術長闡述了人工智慧的三大關鍵因素–「進化、連結與開放性」，將打造出強大的AI生態系統，並為現實生活帶來多樣化的解決方案。
LG作為以消費者導向AI技術的重要推手，持續扮演技術領導角色並不斷倡導AI對消費者生活中的助益。主題演講介紹LG的AI技術落實於日常生活的方式，讓在座3,000多位業界代表、意見領袖與媒體先進更清楚了解LG如何致力於改變未來。本次，LG的CLOi GuideBot機器人與Park博士一同登台，史無前例成為首個輔助CES主題演講進行的機器人。
「科技是否讓你的生活更美好？」，Park博士透過向觀眾提問開始他的主題演講。「100多年來，冰箱、洗衣機和吸塵器等家用電器減少約75%的家務勞動時間，但投入的認知勞動量 (cognitive labor) 卻明顯增加。」他進一步說明：「AI正是對應解答，但前提是我們必須做到真正的智慧。」
自LG於2017年推出AI品牌ThinQ後，產品組合快速拓展，迄今已涵蓋冷氣、洗衣機、電視、智慧型手機與掃地機器人。Park博士在演講中特別介紹了LG家用電器結合AI強大功能的最新創舉：包含全球最先進的AI家電晶片、搭載深度學習功能的洗衣機，與具備「自我修復能力」的機器，可於不中止運作的情況下自動偵測與排除故障。
「不過，我想談的不止是創新。」Park博士說。「我們的目標是從目前LG作為消費性電子領導廠商的位置再往前躍進，成為引領生活型態的創新者，實現真正智慧的生活。」Park博士闡述LG在AI時代的發展願景，並接著說明三大關鍵思維「進化、連結與開放性」，將使AI技術能夠全方位改善日常生活。LG ThinQ系列產品將與時俱進，學習使用者習慣，與消費者生活無縫串聯，並透過結盟與合作開闢更強大的創新生態系統，最終得以實現「美好生活的嶄新定義」。
Park博士也強調智慧能力演進在消費性電子產品的重要性。AI裝置若要超越簡單的語音辨識和自動執行任務等功能，必須能夠理解每個指令背後的目的與意圖。為達成上述的情境理解，AI技術必須從每一次與用戶的互動中學習，精益求精。
LG深耕家用市場，深入洞察消費者需求，現在也將這項領先優勢延伸至車用領域，提供創新的車載體驗。隨著自動駕駛革命的來臨，LG已著手翻轉汽車定義，從單純的交通工具擴展至移動空間。LG的AI車內解決方案讓使用者可以充分利用省下的駕駛時間，將汽車化為會議室、電影院，甚至是個人專屬購物空間。
「為打造全新車載體驗，軟硬體方面均需導入各式解決方案，這也是為什麼我們需要開放合作。」Park博士表示；在說明LG持續努力推動開放創新的文化之際，他同時介紹LG與汽車座椅大廠Adient合作研發的智慧座椅，提供更貼近個人的乘車體驗。同時更宣布LG於2018年3月開放webOS作業系統原始碼，本次也有新計畫公布。Park博士說：「今年開始，我們會提供全球開發者在webOS開放取用LG自家AI ThinQ平台。」
Park博士接著將現有個別裝置與智慧系統連接作為示範，展現LG對進階AI技術的企圖心。LG的Robot Service Delivery Platform (RSDP) 將系統化整合多個機器人的所見、所聞與所學，進而改變現有管理工作與環境的方法。AI智慧電網將從生產、儲存到消費端，全面提升能源生態系統的效率。智慧看板可以將牆壁、招牌甚至地板等實體空間，變成動態智慧元素，化為環境中的一部分。
LG的主題演講匯聚全球專家，包含XPRIZE Foundation創辦人Peter Diamandis博士、AI權威Andrew Ng博士、Luxoft汽車部門總經理Alwin Bakkenes、高通資深工程副總裁Durga Malladi，以及加州大學聖地牙哥分校情境機器人研究所(Contextual Robotics Institute) 所長Henrik Christensen教授。
美國消費技術協會 (CTA) 總裁暨執行長Gary Shapiro表示：「LG是引領全球AI技術革新的重要推手，而AI將會影響所有主要產業，舉凡科技到醫療、農業、交通、工程等等。我們很榮幸可以邀請LG在其首場CES主題演講中分享『AI讓生活更美好』的觀點」。
歡迎本週參加 CES 大展的貴賓撥冗前往拉斯維加斯國際會議中心#11100展位，搶先體驗 LG 於ThinQ Zone展出的合作技術與持續進化的AI應用。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
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