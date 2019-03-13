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LG全新DUALCOOL雙迴轉變頻空調 機型豪華一機雙效 多功能產品提供強大空氣清淨與冷流 有效提升空氣品質與舒適體驗
【2019年03月13日，雪梨】 LG 電子於 InnoFest Asia 2019 發表全新 LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調，可全面淨化空氣。此款革命性生活家電可如同一台獨立空氣清淨機般有效地淨化空氣，同時維持居家涼爽舒適，使其從眾多競品中脫穎而出。
DUALCOOL 雙迴轉變頻空調內建空氣清淨系統，透過 PM1.0 感應器、負離子產生器與微塵濾網三道程序過濾微小物質或懸浮微粒。首先，感應器會偵測小至 PM1.0 的懸浮微粒以及空氣中其他的有害物質。接著，負離子產生器能釋放超過五百萬個負離子來吸附懸浮微粒。最後，帶有正離子的微塵濾網可輕鬆過濾掉微小、帶負電的微粒，包括病毒和細菌。 LG 的清淨系統利用靜電電荷原理，也能過濾容易引起呼吸道疾病的吸入性微粒（小至PM0.3）。
室內空氣品質 (IAQ) 面板可顯示當下空氣狀況與空氣淨化進度，透過四色燈號反映周遭空氣品質，提供一目了然的基本空氣資訊。簡單、多彩的智慧雙重顯示位於 DUALCOOL 雙迴轉變頻空調面板正面，無論是否正在淨化空氣，皆可隨時顯示室內空氣品質。
LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調以清淨優異的淨化功能，讓人們容易忘記 LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調其實是一款高性能的空調，冷流降溫效果比其他競爭品牌更有效且效率。DUALCOOL 雙迴轉變頻空調搭載 LG 先進的雙迴轉變頻壓縮機，相較傳統機型，節省更多能源耗損，冷卻速度更快。同時，舒適氣流則可將風扇調整至最佳傾斜角度，避免氣流直吹而導致體溫迅速下降，幫助消費者更加放鬆，同時守護使用者的健康。
LG 電子生活家電與空調事業部總裁 Song Dae-hyun 表示：「秉持著以使用者的舒適度為前提而打造，LG很榮幸在本次 InnoFest Asia 上展示 DUALCOOL 雙迴轉變頻空調，這款創新的空調設備提供頂級空調與空氣清淨功能，為所有亞洲消費者打造更舒適健康的室內環境。」
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
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