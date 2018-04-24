LG Innofest Asia向亞洲區合作夥伴展示ThinQ人工智慧科技 4月23日至25日 LG在AI時代崛起之際推出獨家產品

LG ThinQ 展區將展出與 AI 家電及機器人相伴的日常生活。

量身打造亞洲區專屬的產品發表會及獨特的 AI 人工智慧家電以強化商業合作夥伴關係。

首次正式在全新 LG Science Park 舉辦的發表會，共邀請 250 位海外合作夥伴與媒體參與。

【2018年04月24日，首爾】LG 電子將於4/23~25於首爾舉辦的 LG Innofest Asia 上，用「Invitation to the AI home that thinks of you」為主題，以人工智慧(AI)領導企業的身份宣布目標與方向。此年度發表會將成為新開幕的 LG Science Park 的首場活動，並邀請海外合作夥伴參加。

現場將展示 LG 豐富的 AI 人工智慧家電，包含與全球領先的 AI 人工智慧平台 Amazon Alexa 及Google Assistant 相容的產品。展覽重點包含 AI 人工智慧家電的精美外型，以及參訪者對家電新品的體驗。LG Innofest Asia 不只有提升全球 AI 人工智慧先驅企業形象的 Deep ThinQ AI 平台，現場也有許多採用最新 AI 人工智慧科技的家電。

LG Science Park 的創新長廊 Innovation Gallery 不只是園區內的常設展區，也是本次活動的場地。在 LG ThinQ 展區，這裡的客廳、廚房、臥室、洗衣間和浴室，將為您展示一系列 AI 人工智慧科技的家電應用產品，參訪者可以看見AI人工智慧產品在日常使用的模樣，親自感受生活水準的提升。

在客廳裡，使用者可以藉由搭載 AI 人工智慧科技的 LG OLED TV，以語音辨識掌握各種電視功能，例如影像模式、頻道還有音量。LG V30S ThinQ 手機和 LG ThinQ 音響皆具備 Google Assistant 功能，能在使用同時搜尋資訊，也能夠實現對家電產品的語音控制。「我今天的行程如何？」「今天天氣怎麼樣？」只要簡單一句話，LG V30S 就能透過 Google Assistant 為你找到需要的資訊。LG

ThinQ 音響能展現強大的人聲效果，LG 與英國音訊大廠 Meridian 策略合作，共同創造優質的音質與 AI 人工智慧功能，只要說：「嘿，Google，幫我在家中放音樂吧！」即可。

在洗衣間，LG 的跨時代智慧家電也不缺席，如 Twin Wash、乾衣機 與 Styler 等衣物護理設備可相互連結，讓衣物整理工作輕而易舉。

在廚房中，無須打開冰箱，就能讓 LG 的 AI 智慧冰箱根據內部存放的食材推薦食譜，同時 LG 的智慧烤箱也能從 LG 冰箱接收食譜後，自動選擇適當的烹調方式。配備 Amazon Alexa 的智慧冰箱能透過語音控制所有相容的家電。

在浴室裡，動作感應器可偵測到曾經有人使用淋浴設備，並藉由溫度及濕度感應器啟動清新模式來乾燥地面上的水漬。並且只要透過口頭指令，就能輕鬆開關房間電燈和空氣清淨機。

LG 最新且聰明的三款人工智慧機器人，能提供送餐、行李運送，以及購物車服務。此外，今年初的 CES 2018 就採用 LG 機器人在機場引導人群，並於去年在仁川國際機場開始試營運，協助旅客取得資訊與引導服務。包含清潔、家用 (CLOi) 和草皮養護機器人，這些機器人成為迎接 LG AI 人工智慧家庭時代的生力軍。除了機器人之外，LG 還展示亞洲市場上已經或準備推出的產品，並針對各國市場進行在地化的調整，包含 Tromm Twin Wash、Twin Dryer、Knock-on 魔術空間冰箱與OLED TV，還有來自頂級精品家電品牌的 LG Signature。LG 領先的直驅變頻科技提供優異效能，高度實用性能與低噪音，預期將會在活動上引起高度關注。

LG Innofest Asia 目標要強化公司與核心零售商的關係，並以“Innovation+ Festival”的概念來獨家展示 LG 最新與最具創意的產品。LG Innofest 已於今年二月在法國坎城與南非開普敦舉辦，來自歐洲、中東與非洲的合作夥伴一起共襄盛舉。由於AI人工智慧的重要性與日俱增，LG Innofest 的主題會將焦點放在 LG 的 AI 人工智慧品牌 ThinQ 。

來自亞洲的250 名貿易夥伴及媒體代表將齊聚於首爾，並受邀參加4月22日於首爾木洞溜冰場舉辦的「AI LG ThinkQ’s Ice Fantasia」活動。此次盛會的亮點是韓國今年在平昌冬季奧林匹克運動會上大展身手的冬季運動項目明星。

LG 全球行銷中心副總裁 Han Chang-hee 表示：「 LG Innofest Asia 是首次正式在全新 LG Science Park 舉行的活動，加上海外合作夥伴的共同見證，是介紹LG ThinQ 獨特 AI 人工智慧產品的絕佳機會。 LG 電子會強化與海外子公司及合作夥伴的合作關係，並藉由此次活動，展示具有強大 AI 人工智慧功能的 ThinQ 系列產品。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。