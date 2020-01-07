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LG 於2020 CES大展發表全新真 8K電視系列 搭載新一代AI影像處理晶片 先進的第三代 Alpha 9 AI 影像處理晶片結合出色的 8K 面板 帶來絕佳畫質與音效
【2020 年 01 月 07 日，台北訊】LG 電子(LG)致力提供真 8K (Real 8K) 體驗，在 2020 CES® 大展中發表多款 8K 電視，除了現有的 88 型與 75 型，更加入 77 型與 65 型兩種新規格。
2020 年多樣化的產品包含頂級 88 型與 77 型 LG SIGNATURE OLED 8K TV (型號 88/77 OLED ZX) 與進階版一奈米電視 LG NanoCell TV ( 75/65 Nano95 )，每款產品的 8K 解析度表現皆超越美國消費技術協會(CTA)定義的新 8K Ultra HD 官方標準，同時經公認第三方驗證機構如 TÜV Rheinland 萊茵認證，LG SIGNATURE OLED 8K 與 LG 8K NanoCell TV 確實超越該業界標準*。
LG 8K 電視不僅提供真 8K 體驗，亦保有先進的設計，讓消費者放心以各種方式享受真 8K 體驗。全新電視產品可以透過 HDMI 與 USB 數位輸入最廣泛的 8K 訊號來源，例如 HEVC、VP9 及 AV1 等編解碼規格 (其中 AV1 為主要串流服務平台，如 YouTube 支援的格式類型)，因此能順暢播放原始 8K 影像內容。LG 8K 電視可支援高速 60 FPS 的 8K 內容串流，且經認證可透過 HDMI 傳輸 8K 60P。
LG 最新 8K 電視搭載全新第三代 α (Alpha) 9 AI 影音智慧處理晶片，性能大幅升級。 2020系列新品藉由導入深度學習技術，藉由 AI 為基礎的 8K 升頻，提供絕佳的影像及音效品質。 AI 8K 升頻以智慧深度學習網絡為基礎，透過分析內容並採用四階段影像降噪，以及影像頻率的畫質增強器，將解析度較低的內容提升至接近 8K 水準，帶給觀眾生動且精確的 8K 影像。
第三代 α9 影音智慧處理晶片具備 AI Picture Pro 技術，能辨識螢幕上的人臉與文字，逐一微調畫面並增強銳利度，呈現出更自然的膚色、逼真的臉部細節與更清楚易讀的文字。此外， Auto Genre Selection 功能可以辨識出正在觀賞的內容類型，並自動套用最適畫面設定，確保電影、運動、標準與動畫四種類型的內容都能以最優異的畫質呈現。
LG 的 AI Sound Pro 則可以分析音訊內容，並將其歸類為音樂、電影、運動、戲劇或新聞五種類型，以獲取更清晰的聲音，並保有豐富且層次分明的背景音。口語的聲音會獨立出來並調高其音量，讓觀眾可以輕鬆理解內容，與此同時，也會辨識出背景噪音，並將場景音混合為虛擬 5.1 環繞音效，打造極具臨場感的沉浸體驗。
除了出色的視覺饗宴，LG 8K TV 也透過 AI 技術提供全新進化的便利性。使用者可以直接從電視的 Home Dashboard 家用設備介面監看及控制相容的物聯網裝置，而透過免持語音操控，使用者更能輕鬆以語音控制多台連網裝置，即使從客廳的另一側說話也不受影響。 LG 全系列 8K 電視皆內建 ThinQ 語音辨識，該功能目前已在全球 144 國家推出。此外，全新產品搭載 LG 熱門的 webOS 智慧電視作業系統，可支援 Apple AirPlay 2 和 HomeKit。
LG 家庭娛樂事業部總裁 Park Hyoung-sei 表示：「 LG 致力帶給觀眾最卓越的觀影體驗。最新發表的 LG 8K OLED TV 與 一奈米電視 NanoCell TV 搭載先進技術，符合未來需求，因此消費者可以放心，不管是何種格式的內容，都能以一流畫質播出。」
LG 全系列 8K 電視產品將於 1 月 7 日至 10 日在 2020 CES 大展中於 LG 攤位中展出(拉斯維加斯國際會議中心中央展覽廳 #11100 展位)。欲知 LG 在 CES 大展的所有精彩活動與最新消息，歡迎前往社群媒體追蹤 Hashtag #LGCES2020。
* 經 TÜV Rheinland萊茵認證的實驗結果顯示，LG 全新 77 型 LG SIGNATURE OLED 8K 與 65 型 NanoCell 8K（Nano97系列）電視均超過最小明暗對比值 (CM) 的門檻，符合真 8K 標準。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子家庭娛樂公司】
LG電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG以憑藉其在OLED電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG致力於以領先業界的LG OLED TVs與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的LG Nano Cell TVs等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。
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