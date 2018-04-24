LG推出新款多門冰箱 加入INSTAVIEW產品陣容 新增的產品陣容針對消費者對便利及高品質冰箱的需求 提供更多選擇

【2018年04月24日，首爾】全球冰箱市場的領導企業 LG 電子，於 Innofest Asia 2018 展現 InstaView 門中門冰箱全新陣容。 InstaView 系列冰箱的著名特色是革命性的玻璃顯示面板與 Knock-On 功能，現在也出現在多門冰箱產品上。採用時尚的黑色不銹鋼外觀，此種新穎的設計為廚房增添一絲優雅，同時為全球消費者帶來極致的便利性。

改變消費者的廚房體驗

為滿足快速增長的全球市場需求，LG 也為多門冰箱配備 InstaView 門中門冰箱科技，以及其他多樣化且創新的功能。LG 的 InstaView 門中門冰箱配備光亮的玻璃面板，只要輕敲兩下， Knock-On 功能即可照亮內部，讓使用者能輕鬆一覽冰箱空間，輕鬆選取喜愛的飲料及點心。這項獨家功能提供一種便利及節能的方式，無需打開冰箱就能看見冰箱內部，進而避免冷氣逸散，食物保鮮也更長久。寬敞的門中門冰箱還包括額外的魔術空間，大幅提升使用的靈活性與便利性。另外，消費者只要按一下在冰箱門下的隱藏按鍵，就可輕鬆開啟冰箱，查看冰箱內部的空間，並減少 41% 的冷氣逸散1，達成完美保鮮。

迎合日常使用需求的創新功能

LG 的 InstaView 門中門冰箱還擁有各種功能，能讓消費者的生活變得更輕鬆，同時讓食物維持在最佳狀態。利用安裝在門上的 Slim Spaceplus™ 超薄門內製冰系統，不只提供隨取即用的冰塊，也提供冰箱內和門架上的更多空間。額外的空間讓能消費者輕鬆擺放各種日常食品，如切片火腿，起司和奶油。消費者也能善用摺疊層架以更具創意的方式利用更多空間，並透過調整以存取較高大笨重的瓶罐容器。InstaView 門中門冰箱配備 Smart鮮淨過濾系統2，有效過濾細菌、病毒，去除可能出現的冰箱內部異味，並減少 99.999% 的細菌3。

此外，專利直驅變頻壓縮機具有十年保固，因為減少內部摩擦，LG 冰箱能減少 32% 的能源耗損與降低25%的噪音4，更加可靠與耐用。在其他冰箱慣用低效的傳統往復式驅動器的時候，LG 直驅變頻壓縮機採用的直驅活塞驅動結構，就成為脫穎而出的關鍵。透過德國科學與技術協會 VDE 認證，此壓縮機可以持續運作長達 20 年5。

除了性能之外，LG 先進的冷藏科技也自其不鏽鋼設計中表現美感。在 InstaView 門中門冰箱系列拓展的產品陣容中，擁有奢華光亮和雅緻霧面兩種黑色不鏽鋼的新機選擇。現代化的表面處理結合永恆的不鏽鋼設計，是搭配任何風格廚房的不二之選。

藉由 LG 的 SmartThinQ™，使用者就能用智慧型手機遠端操控冰箱，以應用程式連線調整冰箱溫度以及診斷設備問題。

LG 電子生活家電與空調公司負責人 Song Dae-hyun 表示：「LG InstaView 系列產品最佳便利性和有效節能的技術，提供最棒的冷藏科技。拓展的冰箱產品陣容，正顯現出 LG 致力於滿足消費者多變的需求，同時展現廚房美學」

1根據LG內部測試方法，依照編號SX5534WB、GR-S632GLRC及LFX3194ST / 02方法進行測試，測量打開門中門與冰箱門十秒的空氣交換率，比較減少的百分比。結果可能因型號與開門時間有所差異。

2具體功能與特色可能因市場而異。

3由Intertek 測試協定ISO 27447進行測試。

4與LG自產的傳統往復式壓縮機相比。以VDE測試為基礎，對LGE機型的GBB530NSCXE與GBB530NSQWB型號進行能源消耗與噪音等級。

5本測試根據LG內部加速版20年壽命測試協議進行。測試結果以正常使用狀況與加速版實驗室測試為基礎。壽命評估不具任何形式擔保。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw