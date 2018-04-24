LG宣布2018頂級電視產品陣容 以ThinQ®AI 科技與α9智慧亮彩影像晶片 鞏固全球OLED電視市場的領導地位

【2018年04月24日，首爾】LG 電子展出 2018 電視產品陣容，包含一系列新款 OLED 與 SUPER UHD TV 機型，展現領導全球頂級電視市場的承諾。LG 在首爾的發表會展推出新款電視產品，搭載獨家的 ThinQ® 人工智慧(AI)技術和先進的 α（Alpha）處理器，並鞏固LG在全球高階電視市場的領導地 位，預計 OLED TV 今年的市場銷量將從 2017 年的 160萬台增至 250萬台。

LG 在建構其作為大型 OLED 顯示科技先驅的傳奇，在 2018 年推出10款支援 AI 功能的 OLED TV 新機，包含 W8、G8、E8、C8 與 B8 等型號。每個型號皆具備一系列的設計元素，包含「Picture-on-Wall」(型號 77/65W8)、「One Glass Screen」(型號 65G8)、「Picture-on-Glass」鏡面顯像設計(型號 65/55E8)以及「Cinema Screen design」(型號 77/65/55C8 and 65/55B8)。上述產品螢幕尺寸包含從 55 吋到 77 吋，以及九款螢幕尺寸從 49 吋至 75 吋，搭載 AI 功能的 SUPER UHD 電視(型號 SK95、SK85 與 SK80)，。

引領OLED 電視市場的W8、G8、E8 與 C8 運用LG 的 α (Alpha) 9 智慧亮彩影像晶片，觀眾將能體驗更進化的圖像渲染效果與全視角的真實精確色彩，以及 LG OLED TV 完美極黑的特色。 LG 的電視結合杜比全景聲Dolby Atmos的音效與絕佳畫質，今年將為消費者帶來身歷其境的絕佳觀影體驗。.

2018 年搭載 AI 功能的 SUPER UHD TV 系列則配備 LG 的 α (Alpha) 7智慧亮彩影像晶片，與 B8 系列中的處理器同樣強大。結合1奈米4K面板顯示技術 (Nano Cell)與 FALD 全陣列區域控光背光技術，支援 AI 功能的 SUPER UHD 電視系列新品，展現最先進的 LCD 畫質與更深邃的黑色，還有更精湛的圖象渲染、進化的陰影細節與從任何角度觀看都無懈可擊的色彩精準度。為強化升級後的視覺體驗， SUPER UHD TV 新機也支援杜比全景聲Dolby Atmos，全面營造身歷其境的視聽體驗。

透過電視中內建的 AI 功能， LG 電視的使用者可以直接對著遙控器說話，即能享有最新語音助理科技的超便利功能。藉由 LG 獨家的深度學習平台與自然語言處理* (NLP)，能達成智慧聲控與連結的成果。 LG 的 ThinQ® AI 電視支援 Electronic Program Guide (EPG)的相關服務，提供即時資訊並定位所需內容的頻道。使用者只要說「幫我找這部電影的配樂」或「節目結束的時候幫我關電視」即可，不須重複節目名稱或設定特定時間。

LG 最頂尖的 α (Alpha) 9智慧亮彩影像晶片為領先市場技術的 OLED TV 提供強大支援，觀眾將得以感受更先進的影音體驗。配備 LG的 1奈米4K面板顯示技術(Nano Cell) 的SUPER UHD TV，採用全陣列區域控光背光技術（FALD），提供更深邃的黑色、更進化的色彩、更細緻的陰影細節，以提供觀眾更為逼真的畫面。

決勝畫質 超乎完美

LG 最新的 α（Alpha）9 智慧亮彩影像晶片，以更加逼真的色彩、清晰度與影像深度，提供栩栩如生的畫面與色彩。四步驟降噪是智慧亮彩影像晶片的一項創新核心技術，達到比傳統技術多兩倍的降噪程序。演算技術掌控能力更佳，能改善受人為干擾影響的影像清晰度，進而更有效地呈現流暢的影像。

智慧亮彩影像晶片也透過優異的影像處理技術改善色彩表現，讓顏色更貼近真實內容。支援高幀率(High Frame Rate, HFR)的 α (Alpha) 9 智慧亮彩影像晶片，支援每秒 120 畫格，可產生更流暢清晰動態影像。LG 2018 的 OLED TV 系列藉由上述技術，將能以最高畫質播放任何內容，為觀眾呈現無與倫比的觀影體驗。

無與倫比的 Cinema HDR 體驗

LG 的 2018 OLED 和 SUPER UHD TV 採用 Cinema HDR 技術，向觀眾提供真正的家庭劇院體驗。承襲前一代機種， LG 支援主要 HDR 格式包含Dolby Vision、 HDR10 與 HLG， LG 2018 全新 OLED 及 SUPER UHD TV 所有型號更新增支援Technicolor 的Advanced HDR 技術。利用 LG 專利演算法 Enhanced Dynamic Tone 繪圖技術，得以逐格流暢處理 HDR 畫面。

*功能因國家而異。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、數位看版及商用顯示器等產品。LG以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG承諾將以曾獲獎項加持的LG 4K OLED TVs與ULTRA HD TVs及webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。