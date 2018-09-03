LG SIGNATURE頂級家電藝式崛起 極致工藝即將震撼登台 質感美學生活限定品味 首批預購獨享限量誕生禮

【2018年09月03日，台北】LG電子一直致力於以卓越的產品為消費者帶來更多突破和創新，而即將在台推出的極致工藝家電LG SIGNATURE，將精緻的工藝化繁為簡，專注於追求產品功能的本質，在實現美好智慧生活的同時，更將日常生活質感提升到嶄新境界。根據瑞士信貸銀行（Credit Suisse）全球財富報告指出，台灣為全球富豪排行榜第13名，因此，LG電子特將台灣選擇為下一個重點銷售國家，以創新科技與卓越家電產品進入台灣高階市場，帶來撼動人心的美學品味，實現台灣消費者對美好生活的想像。

LG SIGNATURE品牌在台推出包括電視、冰箱、洗衣機及空氣清淨機四款產品，採限量預購制，LG SIGNATURE OLED TV W8建議售價NT$469,000元、LG SIGNATURE 敲敲看門中門冰箱建議售價NT$249,000元、LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗衣機上置12公斤的滾筒洗脫烘洗衣機，下搭2公斤的迷你洗衣機，建議售價分別為NT$86,900元和NT$23,900元，三款家電將於9月13日正式在台上市，於指定通路祥建三創、集雅社高雄夢時代3樓及麗晶快閃店率先販售。即日起至9月30日止，台灣LG電子於台北晶華酒店舉辦LG SIGNATURE品牌頂級家電快閃店活動，讓消費者搶先感受化繁為簡的不凡工藝與以藝術為名的科技美學體驗。

LG SIGNATURE打造藝式生活圈 首批預購盡享極致尊寵限量誕生禮

LG SIGNATURE為台灣消費者打造別具風格的藝術質感生活體驗，在追求科技創新與美學概念之餘，LG以不同於傳統家電的行銷思維與通路銷售方式，創造頂級設計家電全新趨勢，推出限量尊榮禮遇。自9/1(六)起，凡預購LG SIGNATURE品牌家電，即可成為LG SIGNATURE藝式生活圈金璽會員，首批限量30名，每項產品各10名，盡享三大尊榮禮遇。若要了解更多相關資訊，請參考網站LG SIGNATURE: https://www.lg.com/tw/lg-signature。

第一重禮讚-限量專屬誕生禮，凡購買LG SIGNATURE品牌任一產品即可獲得法國皇家御用銀器 Christofle MOOD 6件組；同時購買整套三款LG SIGNATURE品牌產品，更可獲得法國皇家御用銀器Christofle MOOD 24件組。數量有限，送完為止。

第二重禮讚-首購藝式金璽饗宴，凡購買LG SIGNATURE品牌家電，前30名會員即可攜伴參加10/26於萬豪酒店舉辦的藝式金璽饗宴，現場將邀請金鐘影后柯佳嬿，親臨致贈會員專屬好禮，一同見證卓越工藝、共創品味時刻。

第三重禮讚-金璽專屬會員服務，凡購買LG SIGNATURE品牌家電，即可享連續3年免費產品基礎保養檢測，與免費VIP專線快速到府維修服務。

LG SIGNATURE融合前瞻科技與藝術，透過精緻簡約設計，開創全新家電美學，提供多重貼心尊榮服務，滿足消費者對生活品味的需求。

LG SIGNATURE: https://www.lg.com/tw/lg-signature

LG SIGNATURE品牌指定通路 祥建三創 02-23412225 台北市中正區市民大道三段2號5樓 集雅社高雄夢時代 07-9631088 台灣高雄市前鎮區中華五路789號3樓 麗晶 快閃店 02-25238000 晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號)

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。