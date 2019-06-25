娶妻宣言步步邁進！黃子佼下聘頂級家電不手軟 黃子佼大方公開下聘好禮 寵愛妻整套家電帶回家 搶先作東！邀客一窺LG SIGNATURE未來夢想之家

【2019年6月25日，台北】最近喜事連連的黃子佼前陣子已公布婚期訂於明年四月舉行，接受各界祝賀的他開心準備成家，與孟耿如一同攜手邁入人生新階段。成家在即的他於今日(25號)以品牌大使的身分出席LG SIGNATURE 於Jaguar Land Rover Studio打造的LG SIGNATURE Dream Home，以主人的角色邀請媒體們與他一起進入他的夢想之家，現場分享即將成家的期待，親自體驗LG SIGNATURE頂級家電品牌的科技功能，更大方公開他婚事的下一階段，即將邀請小燕姐一同前往女方家提親。現場黃子佼除了示範在家中私密的居家情趣，分享透過LG SIGNATURE頂級家電如何打造兩人生活的甜蜜畫面，更喊話寵愛妻要帶一整組頂級家電當作聘禮上門提親。

對於生活品味注重細節並要求完美的黃子佼開心的表示：「最近行程滿檔，工作跟生活兩頭忙，但宣布婚期之後我跟耿如忙碌之餘還是按部就班的籌備著；我一個人住其實也差不多有30年了，這次與LG合作的機會讓我對家的想像更完整，我跟耿如私下相處的角色上，我一直都是男主外、男主內，很重視家中的每一個細節，對於家電的設計跟選擇也很講究。這次籌備婚事的過程中，有機會體驗LG SIGNATURE頂級家電，我非常喜歡它外型簡約的設計與令人驚豔的創新科技，都很體貼使用者，很適合我未來成家所想要打造科技與美學的夢想天地。」黃子佼大方展現自己對於LG SIGNATURE的喜愛，現場於Jaguar Land Rover Studio打造的Dream Home更是他對於未來夢想之家的期待，他也迫不及待以夢想之家主人的身分，現場實際與在場邀請的媒體與貴賓們首度公開他未來成家所夢想的LG SIGNATURE夢幻逸品。

生活品味家黃子佼熱愛科技與藝術 現場實際操作體驗LG SIGNATURE科技美學力

公開分享居家必備質感家電夢幻逸品 打造共築愛巢甜蜜招數

集主持人、藝術設計及3C科技愛好者等多重身分於一身的黃子佼，他表示最喜歡在忙碌的工作行程後，躺在沙發慵懶地欣賞電影或聆聽CD，不僅能釋放緊繃的身心，更從中汲取藝術新知與創作靈感；他分享LG SIGNATURE OLED TV W9的絕美畫質與超凡音質如何為他量身打造劇院般身歷其境的觀影體驗，是居家無與倫比的享受，透過視覺與聽覺的雙重震撼體驗，打造專屬兩人的甜蜜家庭劇院！

而在演藝圈人脈極廣的黃子佼也時常邀請好友到家中作客，家中冰箱裡常保有許多食材，他表示最重視的就是食材新鮮度；LG SIGNATURE敲敲看門中門冰箱的絕佳保鮮技術、超大容量與各種貼心的智慧功能給予黃子佼前所未有的廚房體驗，洗鍊的外型設計也成為居家品味的一大亮點。活潑好客的他喜歡帶給賓客驚喜，在體驗LG SIGNATURE敲敲看門中門冰箱的過程中，對它的智動感應及敲敲門功能大為讚賞，覺得一個冰箱能讓大家吃飯之餘像是觀賞一場魔術秀一般，毫不冷場，不但味蕾顧到了還增添許多生活情趣。

作為一個潮流收藏家，黃子佼也喜歡收藏設計師服裝、配件，對於衣物的呵護相當用心，LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機的優異雙能洗功能，能幫助他在忙碌的行程中更有效率地完成衣物清潔，像是不同顏色的衣物分開洗、不同類別的衣物分開洗，一個動作兩邊乾淨，就連剛脫下的臭襪子都可以直接丟進下層的Miniwash隔絕開來輕鬆洗淨；黃子佼俏皮的回應：「一回家當然就是要回到自己最自然舒服的樣子，脫襪子對我來說是個回家的儀式，解放身心，如果脫襪子還可以順手丟進LG Miniwash就剛好洗乾淨，省時省力何樂而不為。」LG SIGNATURE就是將創新與藝術融合，完整呈現科技所帶來的品味便利生活。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。