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台灣LG電子援助823水災受災區居民
【2018年9月3日，台北訊】台灣中南部地區8月23日瞬間超大豪雨釀災，隨後數日雨勢未艾重創中南部地區，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等地頓成水鄉。重災區域嘉義縣、屏東縣等地淹水多日，居民生活受到極大影響。日前政府表示目前災區仍需各界援助。台灣LG電子率先響應關懷水患居民，宣布將捐贈LG冰箱、洗衣機等大型家電予地方政府社會局，幫助弱勢受災居民重建家園，一同盡一份心力。
台灣LG電子以實際的行動關懷台灣這塊土地，獲知南部水患災情之後，希望能幫助中南部水患重災區的弱勢家庭重建家園，除了捐贈冰箱及洗衣機等大型家電，台灣LG電子更貼心提醒民眾，泡水或者淋雨的受潮機器，千萬不可隨意插電使用，必須將產品完全乾燥後聯繫原廠維修服務，LG也會盡最大的努力，讓民眾得到迅速及安心的服務。
LG服務部門即日起至9月30日止，凡水災區域居民所購買之LG家電有任何問題，可透過免付費服務專線0800-898-899直接與LG客服聯繫。即使非上班時間，消費者也可利用語音系統留言，或至官網申請維修服務，LG客服中心將會儘速回覆，提供相關維修協助。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。
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