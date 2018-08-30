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LG 2018 IFA大展 發表全新升級智慧與能效家電 CENTUM SYSTEM™懸吊式系統冰箱 揭開環保節能新扉頁 全新STYLER蒸氣輕乾洗機 為AI技術與美型設計奠定新標竿
【2018年08月29日，台北訊】 LG 電子將於 2018 IFA 大展發表全新冰箱，開創能效新境界。創新的上冷藏下冷凍冰箱結合領先市場的節能功效與強大的耐用度，更配備多元便利的功能，使其從眾多競品中脫穎而出。該款冰箱更提供業界首創的壓縮機 20 年保固服務；內部搭載 Centum System 懸吊式系統，經得起時間考驗，亦是消費者選購進階節能冰箱時的絕佳選擇。此外，LG也將於大展上發表全新 STYLER 蒸氣輕乾洗機，為衣物護理系統再掀革命浪潮。Styler ThinQ 與 Styler 鏡面玻璃門機型皆搭載獨特功能，不僅強化使用便利性，更能維持衣物整潔、衛生殺菌、筆挺有型。使用者可透過語音指令來操控 Styler ThinQ，而 Styler 鏡面玻璃門則可讓產品功能在居家空間中發揮至極。
LG CENTUM SYSTEM™ 懸吊式系統冰箱 提供長期的保固承諾
產品融合多項先進技術，為顧客打造專屬的儲存解決方案。冰箱發電機採用 LG 直驅變頻壓縮機，相較於傳統壓縮機，可節省 32% 的能源*。該配置與其他節能功效相結合，可明顯降低下層冷凍庫的能源耗損，表現遠勝其他競品，成就 A+++-40% 的能源效能等級。同時意味著該款冰箱相較於能源效率等級為 A+++ 的機型，可省下 40% 的用電量，輕鬆節省電費支出。
先進直驅變頻壓縮機大幅提升產品的持久耐用。† LG Centum System 懸吊式系統冰箱搭載直驅變頻壓縮機，經嚴格產品測試證實可明顯降低日常使用之損耗，噪音程度更減少 25%。* 相同研究也指出，該款冰箱的核心技術平均運轉壽命約為 20 年，大幅領先其他品牌。
全新 Centum System 懸吊式系統冰箱配備一系列保鮮功能，將 LG 使用者導向的設計哲學發揮至極。Linear Cooling™ 四方吹冷流+ 技術可將溫度波動控制在 ±0.5˚C的範圍內，搭配魔術保鮮蓋與溫度調節器功能，使用者可輕鬆調控冰箱濕度與溫度，為各種食物類型打造最理想的儲藏條件。‡此外，邊門冷流系統可從機器頂部啟動冷流循環，即使是冰箱門置物架等難以觸及的區域，也能確保其溫度均勻分佈。Centum System 懸吊式系統冰箱的優雅造型設計與內建頂尖技術相互輝映，以絕美霧面黑搭配不鏽鋼表面。機身正面搭配一體成形的金屬觸控面板，揉合全金屬內裝設計，外觀獨樹一幟，高雅迷人，使整體設計更臻完美。
「LG 長期致力開發上冷藏下冷凍冰箱，無論在節能功效、耐用度及設計層面皆樹立全新標竿，嶄新 Centum System 懸吊式系統冰箱的推出，更是品牌努力的最佳表徵」，LG 電子生活家電與空調公司總裁 Song Dae-hyun 表示。「品牌首推的頂級 Centum System 懸吊式系統冰箱，將有助於鞏固 LG 在全球頂級冰箱市場中的長期領導地位。」
全新LG STYLER蒸氣清乾洗機 搭載AI語音辨識與鏡面玻璃設計
全新 LG Styler ThinQ 與 LG Styler 鏡面玻璃門機型提供卓越高效能，兼備原版 Styler 蒸氣輕乾洗機的先進科技。新一代 Styler 蒸氣輕乾洗機搭載 TrueSteam™ 蒸氣技術，可維持日常衣物整潔，減少衣物上高達 99.9% 的過敏原與細菌。*衣架擺動功能則能同時去除衣料皺褶與惱人異味，而褲裝摺痕線管理可減少一般皺折，保持褲管上的筆挺褲線。在溫和烘乾系統的加持下，Styler 蒸氣輕乾洗機將以更溫和的方式加速烘乾細緻衣物。
Styler ThinQ 內建LG獨家的 AI 智慧平台 DeepThinQ，可透過語音指令完美掌控。只要說「Hi LG」即可啟動 Styler 蒸氣輕乾洗機。透過聲控，使用者可輕鬆開關 LG Styler ThinQ、選取並啟動護理行程、查看問題，甚至取得最佳護理行程建議。
LG Styler 鏡面玻璃門機型擁有頂級設計、實用性能及最佳功效，可完美搭配各種居家裝潢。此款優異產品配備便利鏡面玻璃門設計，與任一家具和室內空間皆能相得益彰，同時帶來與 Styler ThinQ同等級的絕佳清潔效能。
「LG對於能走在衣物護理科技尖端，推出如 Styler 蒸氣輕乾洗機這類搭載LG先進品牌核心技術的產品，相當引以為傲。」LG 電子生活家電與空調公司總裁 Song Dae-hyun 表示。「LG 將持續開發嶄新功能與先進科技，為使用者帶來更便利的生活，提供全方位生活解決方案。」
歡迎參訪者於8月31日至9月5日期間，蒞臨柏林展覽中心 (Messe Berlin) 18 廳的LG IFA攤位，一睹全新冰箱、Styler 蒸氣輕乾洗機全系列產品及其他居家創新技術。
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* 比較基準為搭載LG傳統往復式壓縮機的冰箱，並根據德國VDE檢測，比較LGE 型號GBB530NSCXE與型號GBB530NSQWB兩款冰箱的能源耗損與噪音程度。
† 檢測執行乃依照 LG 內部加速 20年運轉壽命實驗方法所辦理。結論則根據實驗室的檢測，並考量加速度與適當使用條件，所預估的運轉壽命並不構成任何相關保證。
‡ 為蔬果保鮮室最高溫與最低溫的平均溫度。依照LG內部檢測方式，乃基於LGE 型號B607S冰箱之時間溫度波動的UL測試結果。
* 經英國防敏協會認證，透過 TrueSteam™ 蒸氣技術，可減少高達 99.9% 以上的過敏原和細菌。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw
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