LG 於 2020 CES 大展發表進階 AI 技術架構 LG 技術長公開結構化的「AI 的體驗層次」架構，描繪 AI 未來技術發展藍圖

【2020 年 01 月 09 日，台北訊】LG 電子 (LG) 總裁暨技術長 Dr. I.P. Park 於 2020 CES 大展上首度發表「AI 的體驗層次：AI 的未來與人類體驗」架構，清楚揭示人工智慧的未來發展。此概念性架構與 LG ThinQ 品牌理念一致，並放眼遠大目標，希望能將人類生活的各層面與智慧接觸點 (touchpoint) 串聯，進一步改變日常體驗。

LG 這項影響深遠的計畫清楚勾勒出 AI 的發展路線圖，最終目標是打造由產品與服務共構的整合系統，讓「家」無所不在。Dr. Park 在拉斯維加斯曼德勒海灣會議中心舉行的演講中指出，隨著 AI 相關的思維與概念席捲而來，產業之間必須要有一個共通且條理分明的 AI 發展框架，才有可能真正為所服務的消費者帶來有意義的改變。

本次邀請Element AI 公司創辦人暨執行長Jean-François Gagné 與 Dr. Park 同台演說，Element AI 總部位於加拿大蒙特婁，專門提供有效的 AI 應用方案。會上兩人攜手分享此全新架構的發展過程，以及就產業角度而言，在發展未來技術時肩負著改變現況的責任，同時闡述 AI 體驗 (AIX) 的四大層次：效率 (Efficiency)、個人化 (Personalization)、推論 (Reasoning) 與探索 (Exploration)，皆植基於技術能力及其應用的重要躍進。

首先，「效率」(Efficiency) 是可以透過簡單的命令使指定裝置和系統功能自動化，目前市面上多數搭載語音辨識和支援 AI 技術的產品都能實現這一點。在此層次，AI 會依據預先建立的感測輸入參數自動調整性能，進而最大程度的提高使用者互動的效率。Dr. Park 解釋道，LG ThinQ 空調就是第一層次的 AI 應用案例，透過智慧感測器偵測屋內是否有人員存在，並據此情況調整溫度和風向。

Gagné 接續表示，第二層次的「個人化」(Personalization) 將專注於模式學習並優化和個性化設備功能。此階層的 AI 裝置及服務可以從跟環境及使用者的互動中積累數據、識別使用模式，以提高有效執行工作與簡化與使用者互動過程的能力。Dr. Park 以 LG 新一代 R9 濕拖清潔機器人為例，機器人可以運用記憶空間模式，從錯誤中學習（例如卡在縫隙或角落）。

接著第三層次「推論」 (Reasoning) 對於 AI 的設想是，透過由各種裝置與服務組成的系統之集合智慧，AI 可以學習因果關係。此階段的 AI 藉由察覺某些模式和行為的原因，可以做出更準確的預測，並為使用者帶來正向結果。Dr. Park 表示：「在此層次，我們可以透過多元的產品組合發揮影響，因為我們會需要許多與使用者互動的智慧接觸點，蒐集資訊並瞭解『為什麼』，進而得出因果關係。」

最後，Dr. Park 總結，雖然目前距第四層次「探索」(Exploration) 仍有一段時間需要努力，但這就是「LG AI 技術的最終目標」。仰賴以科學方法為基礎的實驗性學習 (Experimental Learning) 概念，AI 系統將可以藉由建構與測試假設發現新的推論，進而發展出新的能力；促使它們學習與改進，就能為使用者的生活增添更多價值。

Element AI 的 Gagné 補充道：「作為 AI 領域的先驅，我們有責任考量人類體驗的重要性，同時持續拓展 AI 研發的極限。我們希望透過與 LG 電子的合作歸納出的架構，能有助推動產業標準與原則，引導 AI 業者建構未來技術時，能考慮採用以人為本的方法。」

AIX 層次發表後，獲得同業眾多指標人物認可，亦得到各產業及學界支持。圖靈獎(Turing Award) 得主，與蒙特婁大學、麥基爾大學及蒙特婁工程學院及蒙特婁高等商學院合作之研究機構 Mila 創辦人暨科學總監 Yoshua Bengio 說：「促使未來 AI 產業應用的發展能導向造福個人及整體社會，是我們的責任。」。

Dr. Park 也同時介紹 LG 於 1 月 7 日開幕的 2020 CES 盛大展出的 AI 創新。LG ThinQ 展區體現品牌「家，無所不在」的概念，將真正互聯的生活型態延伸至家門以外，展示品牌如何以 AI 產品與服務滿足日常生活各層面所需，提供前所未見的消費者價值。

LG ThinQ 家庭體驗始於 Smart Door，可在開鎖之前以臉部與靜脈雙重辨識確認訪客身分。使用生鮮食材儲存設備，及生鮮雜貨送達時的安全儲藏區時，也需經生物辨識。離開時，使用者可以利用大門內側的顯示面板查看實用資訊，例如天氣和交通狀況等。設定為外出模式後，Smart Door 會通知 LG ThinQ 在所有人離開後，自動調整為低耗電模式。



在連網汽車展區，LG 將展示高度個人化的車內體驗，讓駕駛與乘客在出行時也能享有居家舒適空間。LG 的連網汽車解決方案以自家 webOS Auto 平台為基礎，並與一流汽車座椅製造商 Adient 合作研發。車內的 OLED 顯示面板讓使用者可以繼續播放在家未觀賞完的電視節目和電影。個人化音效區為每個乘客提供獨特的多媒體體驗，甚至可透過語音啟用虛擬個人助理，在嘈雜的音樂與對話聲中，將語音指令獨立出來進行辨識。



在 ThinQ Fit 系列展區，觀眾無須踏進試衣間就能體驗虛擬時尚。ThinQ FitTM 由 LG 原創的 Smart Mirror 概念衍生而來，透過多顆 3D 鏡頭為使用者精準測量身材，並產生逼真的虛擬人偶，以進行虛擬試衣。此技術能透過大數據提供造型建議，還可連結至購物平台直接購買衣服。

最後，則是 CES 少不了的 LG 機器人。LG 的機器人解決方案本次將大秀廚藝，搭配首屈一指的高效率貼心服務，再次令觀眾驚艷。在 CLOi’s Table 展區的未來廚房中，從點餐、烹煮、上菜到清潔，全程由 LG CLOi 機器人操刀。欲用餐的客人可以先利用 ThinQ 應用程式遠端訂位，並透過智慧音箱、智慧電視或智慧型手機瀏覽菜單。

除了上述創新技術的展示，LG 將帶來更多豐富內容，歡迎 1 月 7 日至 10 日前往拉斯維加斯國際會議中心中央展覽廳的 #11100 攤位體驗。如欲瞭解 LG 在 CES 大展的所有精彩活動與產品發表訊息，歡迎前往社群媒體追蹤 Hashtag #LGCES2020。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。