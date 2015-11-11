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11/14 V10中華電信獨家送200記憶卡活動
活動說明：
活動期間：2015/11/14 14:30-18:30
活動地點：中華電信信義威秀服務中心旁V10見面會
(台北市信義區松壽路20號)
活動機制：
- 凡於11/14前至中華電信門市或中華特約門市購買V10(型號H962)之消費者，即可於當日持V10實機及購買憑證(統一發票或領機單)到中華電信信義威秀服務中心旁V10見面會活動，兌換200G記憶卡(市價NT$8,000)。
- 活動時間於11/14 14:30開始領取號碼牌，18:30準時結束。
- 當日限量400張200G記憶卡(市價NT$8,000)，送完為止。
- V10需限於台灣購買。
- 乙台V10僅可兌換乙張200G記憶卡。
- 兌換200G記憶卡之消費者，將不得再兌換V10早鳥禮活動之贈品「原廠電池充電組、防撞吸震保護邊框」。
- 兌換梯次：
- 01-50號：14:30-15:00
- 51-100號：15:00-15:30
- 101-150號：15:30-16:00
- 151-200號：16:00-16:30
- 200-250號：16:30-17:00
- 250-300號：17:00-17:30
- 300-350號：17:30-18:00
- 350-400號：18:00-18:30
注意事項：
1本活動僅限於一般消費者，恕不適用公司行號、法人團體或公營機構申請以及福利品。
2本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋，並得隨時補充公告之。
3參加者於參加本活動之同時，即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範，如有違反，台灣樂金電器股份有限公司得以取消其參加或領獎資格，並就因此所生之損害，得向參加者請求損害賠償。
4在參加活動過程中，本活動小組對於使用者產生的任何成本及花費，將沒有任何義務及責任。
5參加者如因參加本活動或因活動獎項而遭受任何損失，台灣樂金電器股份有限公司及相關之母公司、子公司、關係企業、員工及代理商不負任何責任。一旦得獎者領取獎品後，若有遺失或被竊，台灣樂金電器股份有限公司不發給任何證明或補償。
6詳細活動辦法請參閱LG台灣樂金官網(http://www.lg.com/tw)
7台灣樂金電器股份有限公司有最終決定取消、終止或暫停活動及贈品內容並保有修改活動細項的權利，恕不另行通知。
產品/贈品因機型而異，請以實機為主。
※其他未盡事宜，悉依民事法律相關規定辦理。
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