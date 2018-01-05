【公告】台灣LG電子直立式洗衣機召修啟事重申

台灣LG電子直立式洗衣機召修啟事重申

即日起，台灣LG電子依規定再次針對特定型號之直立式洗衣機進行自主召修，我們將透過電話、信函、EDM等方式，主動與購買指定型號直立式洗衣機之顧客聯繫，到府提供該洗衣機免費檢測。(本件已向經濟部標準檢驗局通報登錄，無觸犯個資法規定)

由於本公司於2016年3月~2016年6月(機號603～606開頭)所生產銷售的直立式洗衣機之電源線材破損或拉扯，造成電源端子鬆脫、電源線接觸不良或電源線短路，需重新調整，但極少數的情況下會有發生過熱、冒煙之疑慮。為確保消費者使用安全，本公司針對該機型洗衣機的消費者提供無償檢修。

■產品型號：

型號

製造期間 2016年3月～2016年6月 (機號603~606開頭) 2016年3月～2016年6月 (機號603~606開頭)



如果府上的洗衣機為上述對象機種，而尚未接獲聯繫，煩請儘速與LG客服中心連絡，對於造成消費者的困擾致上誠摯歉意。

■LG客服中心聯絡方式:

LG售後服務專線: 0800-898-899 (行動電話請改撥 (02) 2162-1196)

LG客服線上報修信箱：https://www.lg.com/tw/support/contact/chat-email/email

LG客服中心服務時間

星期一至星期五 (正常上班日) : AM 8:30 至 PM 8:00

非服務時間請在語音留言或官網之售後服務與維修頁面登記，我們將於服務時間盡速與您聯繫其它服務時間如有異動請詳見官網公告, 謝謝。