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白綠雙入組-Puri Care™ AeroMini 空氣清淨機 - 適用8坪(極淨白+薄荷綠)
常見問題
這款空氣清淨機有多小巧？
這台迷你空氣清淨機，小空間也能輕鬆放下，不管是床頭櫃或房間角落都剛剛好。LG AeroMini 採用 250mm 小巧占地設計，高度僅 360mm，特別適合空間有限的居家環境。輕巧好移動，從臥室到廚房、甚至工作區，都能隨手帶著走，隨時享受乾淨空氣。
這款空氣清淨機最適合哪種空間？
可與日常生活空間完美融合，不會佔用太多空間。LG AeroMini 可自然地放置在床頭櫃、書桌、廚房中島上，或寵物活動區域旁邊，可靈活搭配家庭不同空間。
這款空氣清淨機中的濾網效果如何？
雖然其尺寸小巧，但 AeroMini 透過前置濾網和 HEPA 濾網，以 99.999% 的效率去除 0.01 μm 極超小微粒，提供強大的空氣過濾效能。LG AeroMini 的多重過濾功能也有助於減少有害的空氣懸浮物質，能去除包括 99.8% 的細菌、98.5% 的病毒和 99.9% 的黴菌。
我應該多久維護一次濾網？
濾網應該一年更換一次。需要更換濾網時，產品會自動提醒。你可以在產品上查看通知，亦可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。⁵⁾
5) 濾網更換週期基於每天使用 10 小時計算。實際更換週期可能因實際使用時間及環境而異。
我可以根據自己的喜好自訂空氣清淨機嗎？
可以。空氣清淨機提供一系列可選配件，包括皮革手柄、花架和檯面。只需將你喜歡的 DIY 配件連接到 LG AeroMini 上，即可搭配你的風格和空間。
如何即時監測空氣品質？
你可以隨時方便地監測空氣清淨機周圍當下的空氣品質。LG AeroMini 配有空氣品質感應器，可即時追蹤空氣品質，結果可直接在螢幕上或透過專用手機應用程式查看。
我可以用手機控制空氣清淨機嗎？
可以。連接 Wi-Fi 時，你可以透過智慧型手機控制和監測空氣清淨機。LG AeroMini 支援 LG ThinQ 應用程式，讓你隨時隨地監測即時空氣品質，並在需要更換濾網時接收通知。
- Puri Care™ AeroMini 空氣清淨機 - 適用8坪 (極淨白)
- PuriCare™ AeroMini 空氣清淨機 - 適用8坪 (薄荷綠)
所有規格
證書/獎項
BAF 認證 (British Allergy Association)
否
合規性
產品類型（型號名稱）
AS301GW10.ATT
原產國
中國
尺寸和重量
包裝尺寸：寬x高x深 (mm)
305 x 420 x 305
淨重 (g)
2800
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
250 x 360 x 250
產品重量 (kg)
2.8
運輸重量 (kg)
3.6
過濾器
空氣淨化器濾網
Aero Series H濾網 x 1顆
過濾等級
H13
配件
置物架
否
提拔帶
否
桌板
否
基本規格
電源供應器 (V/Hz)
100-240V~ 50/60Hz
建議適用坪數(坪)
8.0
功率輸入 (W)
25
噪音（高 / 低，dB）
48 / 26
風扇馬達類型
變頻馬達
能源等級
1級
顯示（方法）
LED + 觸控按鈕
顏色
白
CASR (CMM)
3.50
能源效率值 CASR/W (Dust)
0.177
功能
遙控器
否
語音導引
否
超寬頻(UltraWideBand)感應器
否
UVnano
否
智慧指示器（懸浮微粒）
PM 1.0 / 2.5 / 10
智慧指示器（空氣品質）
4 段（非常差→好）紅色/橙色/黃色/綠色
睡眠定時器
否
睡眠模式
是
感應器
粉塵 (PM1.0)
異味顯示
否
氣氛燈
否
奈米離子產生器
否
濾網更換提醒
是
風扇模式/清淨風速
5段風速(自動/低/中/高/ 睡眠)
兒童安全鎖
否
智慧功能
AQI 狀態/報告
是
濾網壽命監測
是
智慧診斷
是
ThinQ(Wi-Fi)
是
所有規格
證書/獎項
BAF 認證 (British Allergy Association)
否
合規性
產品類型（型號名稱）
AS301GG10
原產國
中國
尺寸和重量
包裝尺寸：寬x高x深 (mm)
305 x 420 x 305
淨重 (g)
2800
產品尺寸：寬x高x深 (mm)
250 x 360 x 250
產品重量 (kg)
2.8
運輸重量 (kg)
3.6
過濾器
空氣淨化器濾網
Aero Series H濾網 x 1顆
過濾等級
H13
配件
置物架
否
提拔帶
否
桌板
否
基本規格
電源供應器 (V/Hz)
100-240V~ 50/60Hz
建議適用坪數(坪)
8.0
功率輸入 (W)
25
噪音（高 / 低，dB）
48 / 26
風扇馬達類型
變頻馬達
能源等級
1級
顯示（方法）
LED + 觸控按鈕
顏色
薄荷綠
CASR (CMM)
3.50
能源效率值 CASR/W (Dust)
0.177
功能
遙控器
否
語音導引
否
超寬頻(UltraWideBand)感應器
否
UVnano
否
智慧指示器（懸浮微粒）
PM 1.0 / 2.5 / 10
智慧指示器（空氣品質）
4 段（非常差→好）紅色/橙色/黃色/綠色
睡眠定時器
否
睡眠模式
是
感應器
粉塵 (PM1.0)
異味顯示
否
氣氛燈
否
奈米離子產生器
否
濾網更換提醒
是
風扇模式/清淨風速
5段風速(自動/低/中/高/ 睡眠)
兒童安全鎖
否
智慧功能
AQI 狀態/報告
是
濾網壽命監測
是
智慧診斷
是
ThinQ(Wi-Fi)
是