白綠雙入組-Puri Care™ AeroMini 空氣清淨機 - 適用8坪(極淨白+薄荷綠)

雖然其尺寸小巧，但 AeroMini 透過前置濾網和 HEPA 濾網，以 99.999% 的效率去除 0.01 μm 極超小微粒，提供強大的空氣過濾效能。LG AeroMini 的多重過濾功能也有助於減少有害的空氣懸浮物質，能去除包括 99.8% 的細菌、98.5% 的病毒和 99.9% 的黴菌。