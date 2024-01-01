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LG CordZero™ All-in-One Tower™ 智慧除塵收納充電座 (A9K版) ─ A9K自動集塵座 *本機型無附吸塵器
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
自動集塵 髒汙不沾手
讓集塵盒內的毛髮與灰塵自動清空，省時又省力。
*圖片和影片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*由KRIBS進行的測試是以LG電子公司提供的協定為基礎。All-in-One智慧集塵收納充電座（型號：VDS-ST1*U）的集塵袋中填充符合IEC 628852 7.2.2.3標準的模擬家庭灰塵 ，與細菌（金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌，大約每種測試菌種約10^7 CFU / ㎖）。培養屋置於灰塵上9個代表性位置。然後，UVC 紫外線殺菌約2小時後，將活菌數量與未經處理的培養屋進行比較。[測試條件：（23 ± 2）℃，相對濕度（45 ± 5）%]
*顯示面板上的指示燈閃爍時，請更換集塵袋。LG建議每3個月更換一次集塵袋，藉以維持性能和抑制細菌生長。
*細菌生長的抑制率可能會因實際環境而異。
*經LG社內測試，測試A9 K系列Wifi濕拖無線吸塵器同時充2顆電池選擇3種強度模式-標準、強、超強模式打掃，續航力分別為120、60與14分鐘。(A9+濕拖無線吸塵器同樣選擇3種強度模式，續航力分別為80、18與12分鐘)，若改為一次只充1顆電池，選擇3種強度模式打掃，續航力分別為60、30與7分鐘。 續航力可能因使用電動吸頭、環境與使用時間有所變化。
*本次在室溫(26℃, 78.8℉)下充電，使用非電動吸頭與開啟WiFi下測試。
*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。本產品未附吸頭。
不再只是吸塵器
兼具美感與品味
圖片示意濕拖吸塵器適合擺放於現代感的居家空間。
*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。本產品未附吸塵器。