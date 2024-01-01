LG CordZero™ All-in-One Tower™ 智慧除塵收納充電座 (A9K版) ─ A9K自動集塵座 *本機型無附吸塵器

*由KRIBS進行的測試是以LG電子公司提供的協定為基礎。All-in-One智慧集塵收納充電座（型號：VDS-ST1*U）的集塵袋中填充符合IEC 628852 7.2.2.3標準的模擬家庭灰塵 ，與細菌（金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌，大約每種測試菌種約10^7 CFU / ㎖）。培養屋置於灰塵上9個代表性位置。然後，UVC 紫外線殺菌約2小時後，將活菌數量與未經處理的培養屋進行比較。[測試條件：（23 ± 2）℃，相對濕度（45 ± 5）%]

*顯示面板上的指示燈閃爍時，請更換集塵袋。LG建議每3個月更換一次集塵袋，藉以維持性能和抑制細菌生長。

*細菌生長的抑制率可能會因實際環境而異。