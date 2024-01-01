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LG CordZero™ All-in-One Tower™ 智慧除塵收納充電座 (A9K版) ─ A9K自動集塵座 *本機型無附吸塵器

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LG CordZero™ All-in-One Tower™ 智慧除塵收納充電座 (A9K版) ─ A9K自動集塵座 *本機型無附吸塵器

A9K-TOWER(VDS-ST1AU)

LG CordZero™ All-in-One Tower™ 智慧除塵收納充電座 (A9K版) ─ A9K自動集塵座 *本機型無附吸塵器

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Front view

2 產品目前有優惠組合

組合商品：2 件

OBSIL15

LG CordZero™ A9K 自動集塵入門款特惠組
Front view

OBSIL12

LG CordZero™ A9 K系列 抗敏除蟎特惠組

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

自動集塵 髒汙不沾手

當濕拖無線吸塵器放上智慧集塵收納充電座，可自動除塵，
讓集塵盒內的毛髮與灰塵自動清空，省時又省力。

*圖片和影片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

3重過濾系統

過濾細微灰塵並存於集塵袋，維持自動集塵系統的乾淨。

UVC 紫外線殺菌

UVC紫外線殺菌能抑制集塵袋內灰塵表面細菌孳生，進而減少細菌數。

*由KRIBS進行的測試是以LG電子公司提供的協定為基礎。All-in-One智慧集塵收納充電座（型號：VDS-ST1*U）的集塵袋中填充符合IEC 628852 7.2.2.3標準的模擬家庭灰塵 ，與細菌（金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌，大約每種測試菌種約10^7 CFU / ㎖）。培養屋置於灰塵上9個代表性位置。然後，UVC 紫外線殺菌約2小時後，將活菌數量與未經處理的培養屋進行比較。[測試條件：（23 ± 2）℃，相對濕度（45 ± 5）%]
*顯示面板上的指示燈閃爍時，請更換集塵袋。LG建議每3個月更換一次集塵袋，藉以維持性能和抑制細菌生長。
*細菌生長的抑制率可能會因實際環境而異。

濾網可水洗 常保乾淨衛生

濾網可水洗 常保乾淨衛生

可水洗的馬達保護濾網、及可水洗的微塵濾網，乾淨衛生，保護健康。
圖片示意A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器陳列於家中客廳情況

外在極具美觀
內在充滿智慧

此巧妙設計可同時收納吸頭、充電，同時能夠自動集塵，集塵盒內除塵快速省時。
圖片示意可替換雙電池設計

雙電池充電設計
可邊充電與邊打掃

可替換充電設計讓打掃不中斷，使用時間高達120分鐘。
*本產品未附電池。

*經LG社內測試，測試A9 K系列Wifi濕拖無線吸塵器同時充2顆電池選擇3種強度模式-標準、強、超強模式打掃，續航力分別為120、60與14分鐘。(A9+濕拖無線吸塵器同樣選擇3種強度模式，續航力分別為80、18與12分鐘)，若改為一次只充1顆電池，選擇3種強度模式打掃，續航力分別為60、30與7分鐘。 續航力可能因使用電動吸頭、環境與使用時間有所變化。
*本次在室溫(26℃, 78.8℉)下充電，使用非電動吸頭與開啟WiFi下測試。

右側隱藏吸頭收納

左側隱藏吸頭收納

All-in-One Tower™ 智慧集塵收納充電座外觀

*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。本產品未附吸頭。

不再只是吸塵器
兼具美感與品味

圖片示意濕拖吸塵器適合擺放於現代感的居家空間。

*圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。本產品未附吸塵器。

a9k-tower-applied-model-label_PC

若欲搭配使用的 A9K 系列吸塵器的型號與貨號，符合以下指定機型，請使用產品所附之配件包，操作更換零件再行使用。

指定機型：A9K-ULTRA3.ABBBLTT / A9K-MAX2.AIGBLTT / A9K-PRO1.AVWBLTT
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