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了解洗衣機的耗電量，是掌握家中電費支出、並選擇更環保策略的第一步。很多家庭顧客常常會問：「洗衣機到底會消耗多少電量？」 其實沒有固定數字，洗衣機的類型、選擇的洗程，甚至水溫設定，都會影響耗電量。這份完整指南將帶你了解洗衣機一般消耗功率，說明影響耗電量的因素，並提供清楚易懂的電費計算方式。我們還會分享實用的省電小技巧，並教你挑選像 LG 這類節能洗衣機，幫你長期節省電費。
洗衣機一般消耗功率
洗衣機的耗電量以瓦 (W) 為單位，表示在任何特定時刻的能源使用率。不過，電費是按照千瓦時 (kWh) 來計算的，也就是一段時間內的總耗電量。一般來說，洗衣機的瓦數範圍在 400 至 2,000 瓦之間，而最大的耗電來源是用於暖水或熱水洗滌的加熱器。負責轉動衣物的馬達耗電量相對較低，而加熱器的耗電量則遠超其他部件。
滾筒洗衣機
這類洗衣機通常更省電，即使在開啟加熱器的情況下，耗電量也只有大約 1,000 到 1,500 瓦之間。在冷水洗衣狀態下，耗電量可低至 200 到 400 瓦。
直立式洗衣機
傳統直立式洗衣機通常耗電量更高一些，大約在 1,200 到 1,800 瓦之間，尤其那些需要使用更多水的老款型號。
舉例來說，一台 1,500 瓦洗衣機運轉一小時，就會消耗 1.5 度 (kWh) 電。了解這個基本原理，就能更有效管理洗衣電費支出。
影響洗衣機能源消耗的因素
洗衣機每個洗程要消耗多少瓦電量，其實取決於好幾個因素。留意這些因素，就能幫你省下大筆電費。
✔ 水溫：這是影響最大的單一因素。洗衣機大約有 80–90% 的耗電量來自加熱水的過程。熱水洗衣（60°C 或更高）比溫水洗衣或冷水洗衣要消耗更多電量。
✔ 所選洗程：強力或「消毒」洗程需要更長時間，並使用更熱的水，因此會增加電費支出。相反地，「節能」洗程則可以節約能源。
✔ 負載大小： 一次洗滿整桶衣服，比分兩次洗半桶更為省電。搭載 AI DD™ 技術的現代 LG 洗衣機，能自動偵測衣物重量與材質柔軟度，選擇最合適的洗程，不僅洗得乾淨，也避免浪費電量。
✔ 機器老化與狀況：老舊洗衣機一般來說比較耗電。做好清潔濾網等定期維護，也能協助機器更有效率地運作。
比較滾筒和直立式洗衣機的能源效率
在省電方面，滾筒洗衣機通常比直立式機型更具優勢。這種差異主要源於它們在設計上的不同。滾筒洗衣機採用翻滾動作，在少量水中將衣物反覆提出水面又落入水中，因此所需用水量明顯較少，甚至可比直立式洗衣機減少達 50%。由於用水比較少，加熱所需的電量也對應減少，所以用溫水或熱水洗衣時更為省電。此外，滾筒洗衣機通常具備較高的脫水轉速，能將衣物甩得更乾，進而縮短烘乾時間並降低耗能。
估算每個洗程的電費
計算一次洗衣的電費非常簡單。以下提供簡單的步驟指南：
✔ 找出瓦數： 請參閱洗衣機使用手冊，了解它的瓦數 (W)。我們以一台 1,500 瓦的 LG 洗衣機為例。
✔ 確定洗程時長： 記下你所選洗程的時間（以小時計）。標準洗程可能為 1.5 小時。
✔ 計算度數 (kWh)：使用公式（瓦數 × 使用小時數）÷ 1,000 = 度數。例如︰ （1,500 瓦 × 1.5 小時）÷ 1,000 = 2.25 度
✔ 查詢你的電價： 以107年下半年提報電價費率審議會之每度平均電價計算，最新的平均電價約為每度 2.84 新台幣（實際數據可能有異）。
✔ 計算電費： 將度數乘以你的電價。
例如：2.25度 × 2.84 新台幣/度 = 6.39 新台幣
所以，一個暖水洗程的電費約為 6.39 新台幣。
使用洗衣機的省電方法
養成幾個簡單小習慣，就能輕鬆省電：
✔ 以冷水洗衣： 盡可能選擇冷水洗衣，可大幅減少能源消耗。
✔ 一次洗滿整桶衣服： 每次盡量洗滿一整桶衣服，這樣可以減少洗衣次數，也讓每次洗程都發揮最大效益。
✔ 使用節能洗程：節能洗程用較低水溫、較少水量、較長時間清洗，達到同樣乾淨效果，卻更省電。
✔ 選擇高轉速： 較高的最終脫水轉速能甩出更多水分，減少乾衣機的工作量。
✔ 預先浸泡髒污較重的衣物： 髒污很重的衣服先浸泡一下，避免二次洗滌。
✔ 維護洗衣機： 定期清理濾網，讓洗衣機維持最佳運作效率。
✔ 運用智慧功能： 如果你的電力公司設有離峰時段電價，可透過 LG ThinQ™ App 安排對應的洗衣時間以節省電費。
想找一台能為你節省電費的洗衣機嗎？
常見問題
Q.
洗衣機每個洗程消耗多少電量？
A.
一般洗衣機的耗電量約在 400 到 2,000 瓦之間，具體取決於機器類型以及是否使用內建加熱器。滾筒洗衣機大約耗電 1,000 至 1,500 瓦，直立式洗衣機則可能高達 1,800 瓦。
Q.
哪些因素會影響洗衣機的耗電量？
A.
會影響耗電量的主要因素有水溫、所選洗程、洗衣量和洗衣機使用年數。洗衣時加熱一般占總耗電量的 80–90%，因此使用冷水洗衣能大幅省電。
Q.
在台灣洗一次衣服要花多少電費？
A.
用一台 1,500 瓦的 LG 洗衣機洗衣 1.5 小時，大約消耗電量 2.25度，以平均電價 2.84 新台幣/度計算，電費約為6.39新台幣。
Q.
如何計算洗衣機的電費？
A.
將洗衣機的瓦數乘以使用小時數，再除以 1,000，即可得到耗電度數 (kWh)，接著乘上當地電價即可算出電費。例如︰ (1,500 x 1.5) / 1,000 x 2.84 = 6.39 新台幣。