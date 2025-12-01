洗衣機每個洗程要消耗多少瓦電量，其實取決於好幾個因素。留意這些因素，就能幫你省下大筆電費。

✔ 水溫：這是影響最大的單一因素。洗衣機大約有 80–90% 的耗電量來自加熱水的過程。熱水洗衣（60°C 或更高）比溫水洗衣或冷水洗衣要消耗更多電量。

✔ 所選洗程：強力或「消毒」洗程需要更長時間，並使用更熱的水，因此會增加電費支出。相反地，「節能」洗程則可以節約能源。

✔ 負載大小： 一次洗滿整桶衣服，比分兩次洗半桶更為省電。搭載 AI DD™ 技術的現代 LG 洗衣機，能自動偵測衣物重量與材質柔軟度，選擇最合適的洗程，不僅洗得乾淨，也避免浪費電量。

✔ 機器老化與狀況：老舊洗衣機一般來說比較耗電。做好清潔濾網等定期維護，也能協助機器更有效率地運作。