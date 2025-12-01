✓ 9 公斤以下容量： 此容量非常適合情侶每週洗衣，一次就能輕鬆處理襯衫、日常服飾以及一組毛巾。對於空間有限的人來說，也是理想的選擇。

✓ 10 – 13 公斤容量： 此容量非常適合 3–4 人的小家庭，一次就能清洗孩子的衣物、多組寢具，或偶爾處理大件外套。

✓ 14 – 16 公斤容量：此容量範圍很適合中型家庭，一週只需洗衣幾次即可，能以較少的洗衣次數處理整週各式衣物。

✓ 17 – 19 公斤容量： 此容量非常適合大家庭，一次就能清洗大量衣物（約 50–65 件），同時節省時間與能源。

✓ 20 公斤及以上容量： 適合洗衣量非常大的家庭，或經常在家洗特大號羽絨棉被與厚重毛毯的使用者，可減少外送洗衣的次數。