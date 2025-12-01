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每位家庭顧客都知道，洗衣機能讓洗衣變得輕鬆又方便，是不可或缺的家電。但在選購新洗衣機時，往往也會陷入選擇上的困擾：你是該優先考慮大容量，方便清洗大件衣物，還是應選擇體積小巧，方便擺放在較狹小的空間？ 如何在直立式洗衣機的便利性與滾筒洗衣機的高效率之間挑選？ 這些考量和機器的先進技術一樣重要。除了材質、價格和洗衣功能之外，「洗衣機尺寸」也是必須考慮的屬性。如果選擇了不合適的尺寸或容量，不只浪費金錢，還會讓你用得很不方便。別擔心，LG 現在有一份完整指南，幫你挑選最合適的標準洗衣機尺寸，滿足你所有洗衣需求。
第 1 步
挑選重量合適的洗衣機
首先看看家裡能放置洗衣機的空間有多大。有些人家中空間比較有限，例如小坪數住宅、宿舍或公寓大樓。除了安裝位置本身，也要考慮搬運路徑是否可以容納洗衣機通過。測量門口、走廊，以及任何狹窄的轉角或樓梯，確保洗衣機能順利搬運並安裝。此外，還要確認地板平穩，能承受洗衣機裝滿水後高速脫水的重量，以避免過度噪音與振動。除了放置洗衣機的空間，周圍可用的操作空間也很重要。舉例來說，如果你想買一台 15 公斤的滾筒洗衣機，但沒有足夠空間讓門完全打開，就可能需要改變計畫，改選同樣容量的直立式洗衣機。
第 2 步
換新洗衣機前先作比較
如果家中已有舊洗衣機，可以將舊機尺寸與新機做比較。不過，也別忘了考慮符合你使用需求的合適容量。
第 3 步
挑選合適的洗衣機容量
洗衣機上標示的公斤數，是指每次洗衣能以最高效率處理的乾燥衣物重量。洗衣機越大，可容納的衣物量就越多。如果選錯容量，可能會出現衣物洗不乾淨或耗電量過多等問題。這裡所說的衣物重量僅指「乾重」。依照標準，衣物量與洗衣機滾筒容量的對應關係如下：
✓ 9 公斤以下容量： 此容量非常適合情侶每週洗衣，一次就能輕鬆處理襯衫、日常服飾以及一組毛巾。對於空間有限的人來說，也是理想的選擇。
✓ 10 – 13 公斤容量： 此容量非常適合 3–4 人的小家庭，一次就能清洗孩子的衣物、多組寢具，或偶爾處理大件外套。
✓ 14 – 16 公斤容量：此容量範圍很適合中型家庭，一週只需洗衣幾次即可，能以較少的洗衣次數處理整週各式衣物。
✓ 17 – 19 公斤容量： 此容量非常適合大家庭，一次就能清洗大量衣物（約 50–65 件），同時節省時間與能源。
✓ 20 公斤及以上容量： 適合洗衣量非常大的家庭，或經常在家洗特大號羽絨棉被與厚重毛毯的使用者，可減少外送洗衣的次數。
第 4 步
根據洗衣頻率選擇容量
洗衣的頻率也是一個需要考慮的因素。如果一週洗好幾次衣服，容量較小的洗衣機可能更合適。如果你一週才洗一次衣服，則容量較大的洗衣機會更適合。
✓ 14 – 16 公斤容量適合每週洗衣少於 4 次的家庭使用。
✓ 10 - 13 公斤容量適合每週洗衣 4 – 6 次的家庭使用。
✓ 9 公斤以下容量適合每週洗衣多於 6 次的家庭使用。
根據使用方式挑選
量好空間、算好容量和洗衣次數後，最後一步就是選擇你想要的洗衣機款式。洗衣機主要有三種類型可選：滾筒、直立式，以及雙能型，每種都有不同的優點、限制與價格，滿足不同使用需求。
滾筒與直立式洗衣機的常見尺寸
為確保洗衣機完美契合空間，先了解一般尺寸會很有幫助。直立式洗衣機尺寸一般為寬 60–70 公分、深 65–75 公分、高 95–110 公分。滾筒洗衣機的寬度通常為 60–65 公分、深度 55–65 公分，高度標準為 85–90 公分，方便放置在檯面下方。務必確認所選型號的實際尺寸，並在兩側預留至少 2–3 公分、背後預留 10–15 公分間隙，用於連接與排風。
選擇 LG 洗衣機
美型設計，兼具智慧功能
滾筒洗衣機
此型號完美示範科技如何解決衣物護理的各種挑戰。
✔ AIDD™：偵測布料柔軟度，衣物護理效果提升 18%
✔ TurboWash™360°：完成洗衣只需 39 分鐘
✔ Steam+™：減少皺摺並去除 99.9% 塵蟎
✔ LG ThinQ™ 應用程式：遠端遙控
直立式洗衣機
如果你喜歡方便好用的直立式機型，又不想犧牲衣物護理，這款洗衣機就非常合適。
✔ 配備 6 Motion DD 的 Inverter Direct Drive 系統：衣物護理效果提升高達 24%
✔ Steam™：去除污漬、過敏原與細菌
✔ LG ThinQ™ 應用程式
TwinWash 雙能洗洗衣機
分開洗更衛生 省空間省時間
常見問題
Q.
洗衣機容量 (kg) 是什麼意思？
A.
洗衣機上標示的公斤 (kg) 數，代表每次洗衣高效率處理的衣物乾重上限。選對容量可確保洗得乾淨又省能源。
Q.
如何確認洗衣機能否順利放入家中？
A.
測量安裝空間、門口與走廊，確保搬運與安裝路徑暢通無阻。洗衣機兩側至少預留 2–3 公分，背後預留 10–15 公分間隙，以便排風與連接管線。
Q.
哪種洗衣機最適合清洗羽絨棉被之類的大件衣物？
A.
容量為 15 公斤或以上的洗衣機非常適合洗大件衣物，如特大號羽絨棉被或厚重毛毯，能減少跑洗衣店的次數。