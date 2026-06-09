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生活家電 小技巧 & 指南
嵌入式洗碗機與獨立式洗碗機的對比
對於正準備翻新廚房或汰換家電的屋主來說，最先要考慮的就是：要選擇「嵌入式設計」還是「獨立式家電」。以下整理了一個簡單的決策流程，幫助您更快判斷哪一種配置更適合自己的廚房需求。
✓ 嵌入式：如果您希望家電完全隱藏在自家櫥櫃之後。
✓ 獨立式：如果您希望以金屬或色彩點綴（不鏽鋼、黑色、白色）來定義廚房特色。
✓ 滑動門嵌入式：如果您有較複雜的底座（踢腳板）設計，且想要避免撞到或切到家具。
為什麼這很重要：隱藏設計與風格展現的取捨
現代廚房已從完全功能導向的服務空間，轉變為社交生活與居家設計的核心樞紐。因此，家電不再只是機器；它同時也會影響廚房的視覺風格。
在選擇家電時，消費者常會面臨一個關鍵問題：是要讓家電「隱藏」在櫥櫃中，讓空間看起來更一致、俐落；還是選擇具有設計感的家電外觀，讓它成為廚房風格的一部分？
了解不同安裝方式、使用彈性，以及對整體視覺效果的影響，可以幫助您做出更符合空間設計與日常使用需求的選擇。
嵌入式洗碗機的優勢
嵌入式洗碗機（通常稱為「嵌入式」或「內建式」）設計為可安裝與廚房櫥櫃一致的客製化門板。關閉時，該電器與一般收納櫃幾乎無法區分。
1. 靜謐美學
主要優勢在於視覺上的「安靜感」。在開放式居家空間中，廚房與客廳融為一體；如果在一整排櫥櫃中加入金屬外觀的區塊，則在視覺上「壓縮」空間感。嵌入式型號可維持水平線條的連續性，營造出平靜極簡的空間氛圍。
2. 解決安裝間隙問題：滑動門
過去，嵌入式型號的一大痛點在於「踢腳板會撞到的問題」。傳統嵌入式門板在開啟時，常會撞到底板（底座），導致安裝時必須裁切櫃體，或在門板與底板之間保留縫隙。
LG 洞察
滑動門優勢
LG 的滑動門系統是可實現順暢安裝的一項設計。不同於標準固定式門板，此結構設計可在門板開啟時，讓客製化櫥櫃門板隨著門體旋轉而向上滑動。
運作原理
在門板開啟時，面板會向上移動，立即在底部形成足夠的間隙。
優點
可避免門板撞到踢腳板，讓您能夠使用較完整且優雅的門板設計，同時實現與櫥櫃對齊、幾乎無縫隙的安裝效果，不受廚房底板的高度限制。
3. 人體工學與控制設計
由於櫥櫃覆蓋了正面，因此控制面板設置在門板上緣（頂部控制）。這有助於維持簡潔外觀，但使用者需要稍微打開門板才能選擇行程或查看剩餘時間，不過很多高階型號（包括 LG）現在會在地面投射燈光，以顯示運作狀態或剩餘時間。
獨立式洗碗機的優勢
獨立式洗碗機是廚房中多功能的耐用電器。雖然它們可以獨立擺放，但在現代廚房中，通常會安裝在檯面下方的預留空間中。
1. 設計多功能性：外觀材質也會影響廚房風格
選擇獨立式型號，代表您需要挑選一種能奠定廚房配色基調的外觀材質。如今，不再只有不鏽鋼選項；市場上提供多樣化選擇，以符合不同室內設計風格：
✓ 金屬鋼: 經典耐看的選擇，能營造專業、俐落、帶有工業感的廚房氛圍，也很容易與其他家電搭配。
✓ 霧面黑色：現代都會廚房中逐漸興起的趨勢。相較於標準黑色，提供更柔和、溫潤且細緻的質感，同時減少反光並提升精緻質感。
✓ 白色：現代白色與過去的「塑膠白」大不相同，多為霧面或平面處理，非常適合強調明亮與潔淨感的「北歐極簡」設計。
2. 靈活且易於移動
獨立式型號通常更容易安裝，因為不需要額外安裝客製化門板。如果您搬家，獨立式電器也更容易拆下來帶走，因此特別適合租屋族或經常搬遷的人。
相同效能，不同外觀
人們普遍存在一種迷思，認為嵌入式型號的效能不如獨立式。實際上，其內部核心馬達系統與清潔技術通常相同；差異只在於外部結構。
無論您選擇隱形的嵌入式型號，或是風格搶眼的霧黑獨立式家電，都應留意以下核心效能指標：
洗淨力
留意是否具備十字型洗臂。LG 的 QuadWash™ 技術採用四支洗臂，可順時針與逆時針旋轉，任何門類型都能涵蓋多個角落。
蒸氣消毒
洗碗機必須具備消毒功能。TrueSteam™ 技術可產生高溫蒸氣，以去除食物殘渣並減少水漬，同時確保餐具與廚房整體設計同樣乾淨。
烘乾
塑膠容器向來難以乾燥。門板自動開啟的功能可確保有效排出濕氣，避免手動擦乾的需求。
依生活型態推薦情境
#1
開放式格局的極簡主義者
• 情境：您的廚房與客廳直接相連。您不喜歡視覺上很雜亂。
• 推薦：嵌入式
• 原因：您希望廚房看起來像客廳的一部分。搭配 LG 滑動鉸鏈，洗碗機可與家具線條完美融入，其安靜運作（通常低於 44 分貝）也不會打擾觀影時光。
#2
現代工業風家庭
• 情境：您擁有大型中島、頻繁使用的烹飪場景，以及外露樑柱或磚牆設計。
• 推薦：獨立式（銀色）
• 原因：金屬表面處理完美呼應工業風格。
#3
都會時尚小宅
• 情境：較小的空間，搭配深色櫥櫃或單色系設計。
• 推薦：獨立式（霧面黑色）
• 原因：在氣氛偏暗的廚房中，不鏽鋼電器可能顯得過於明亮刺眼。霧面黑色外觀可帶來流暢且精緻的視覺效果，在不需要客製化木作的情況下，也能呈現現代的高級質感。
常見問題
嵌入式洗碗機是否包含前門板？
不包含。嵌入式型號出貨時不隨附前面飾板。您需要向廚具櫥櫃廠商或木工訂製符合廚房設計的門板。
我可以將獨立式洗碗機安裝在檯面下方嗎？
多數現代獨立式洗碗機都採用可拆式上蓋設計，或本身高度已符合常見廚房檯面規格，因此可以緊密安裝在一般檯面下方。
這類機型雖然保留了原本經過表面處理的門板外觀，但安裝後也能呈現接近「內建式」的整體效果，兼顧獨立式家電的彈性與廚房視覺上的一致性。
LG 嵌入式型號的滑動門有什麼優點？
滑動門可讓客製化門板在開啟時向上滑動。這樣可避免門板底部撞到廚房底座（踢腳板）。還可免除裁切底座的需求，並確保洗碗機與檯面之間緊密貼合、幾乎無縫隙。
安裝獨立式洗碗機時，需要水電師傅嗎？
雖然 LG 洗碗機連接方式很簡單，仍建議由專業人員安裝，以確保所有進水與排水連接處穩固且不漏水。經 LG 認證的安裝人員也會確保電器達到最佳水平，以提供最安靜的高效運作表現。
獨立式洗碗機安裝後會凸出來嗎？
LG 獨立式洗碗機依標準廚房櫥櫃深度設計，可呈現整齊一致的外觀。雖然門板可能會略微前凸以利完全開啟，但整體仍經過設計，可在廚房中呈現貼齊的整合視覺效果。
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*實際功能與特色可能依機型及銷售國家而有所不同。