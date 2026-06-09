嵌入式洗碗機與獨立式洗碗機的對比

對於正準備翻新廚房或汰換家電的屋主來說，最先要考慮的就是：要選擇「嵌入式設計」還是「獨立式家電」。以下整理了一個簡單的決策流程，幫助您更快判斷哪一種配置更適合自己的廚房需求。

✓ 嵌入式：如果您希望家電完全隱藏在自家櫥櫃之後。

✓ 獨立式：如果您希望以金屬或色彩點綴（不鏽鋼、黑色、白色）來定義廚房特色。

✓ 滑動門嵌入式：如果您有較複雜的底座（踢腳板）設計，且想要避免撞到或切到家具。