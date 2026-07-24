濾網系統就像洗碗機的「腎臟」。它負責攔截食物殘渣，以防止再次附著在清洗乾淨的餐具上。濾網堵塞是清潔效果不佳與產生異味的首要原因。

1.定位：先將下層碗籃拉出或移除。濾網通常位於洗碗機筒槽底部中央或靠近噴臂下方的位置。

2.移除：旋轉圓柱形濾網，通常是逆時針方向，然後將其向上取出。下方通常還有一片平面網狀濾板，也請一併取出；取出時要小心，避免累積的食物殘渣掉入集水區開口。

3.清洗：將濾網與網狀濾板放在水龍頭下沖洗。若有油脂、食物殘渣或鈣質堆積，可使用軟刷輕輕刷洗，避免使用鋼刷或過硬工具，以免刮傷濾網。

4.重新組裝：先將網狀濾板放回原位，再插入圓柱形濾網。依照鎖定方向旋轉至固定位置，通常會聽到或感覺到「喀」一聲，確認濾網已確實鎖緊後再使用洗碗機。