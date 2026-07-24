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生活家電 小技巧 & 指南
洗碗機維護終極指南：如何清潔並維持最佳效能
為什麼洗碗機維護很重要
洗碗機雖然具備自清潔功能，但並非完全免維護的電器。隨著時間過去，食物殘渣、油脂、不溶性礦物（如水垢）以及清潔劑殘留物，會累積在隱藏的縫隙中。
忽略這些問題會導致三大主要故障：
✓ 清潔效能下降：堵住的洗臂無法有效分配水流。
✓ 異味產生：卡在濾網中的食物殘渣會開始腐敗。
✓ 使用壽命縮短：水垢堆積會造成持續性的水漬與內部沉積物。
LG 洞察
為什麼乾淨的環境很重要
像 LG 洗碗機這類現代電器，設計上強調耐用性。但即使是最先進的馬達，也需要在乾淨的環境中運作，才能維持效率並避免負荷過重。
第 1 步
清潔濾網（最關鍵的步驟）
濾網系統就像洗碗機的「腎臟」。它負責攔截食物殘渣，以防止再次附著在清洗乾淨的餐具上。濾網堵塞是清潔效果不佳與產生異味的首要原因。
1.定位：先將下層碗籃拉出或移除。濾網通常位於洗碗機筒槽底部中央或靠近噴臂下方的位置。
2.移除：旋轉圓柱形濾網，通常是逆時針方向，然後將其向上取出。下方通常還有一片平面網狀濾板，也請一併取出；取出時要小心，避免累積的食物殘渣掉入集水區開口。
3.清洗：將濾網與網狀濾板放在水龍頭下沖洗。若有油脂、食物殘渣或鈣質堆積，可使用軟刷輕輕刷洗，避免使用鋼刷或過硬工具，以免刮傷濾網。
4.重新組裝：先將網狀濾板放回原位，再插入圓柱形濾網。依照鎖定方向旋轉至固定位置，通常會聽到或感覺到「喀」一聲，確認濾網已確實鎖緊後再使用洗碗機。
第 2 步
檢查與清潔洗臂
水流必須順暢，才能確保碗盤洗淨。如果洗臂上的小噴孔被檸檬籽、蛋殼或水垢堵住，水壓就會下降。
✓ 目視檢查：用手轉動洗臂。它們應該能自由旋轉，且不會碰到碗盤。
✓ 移除並沖洗：多數洗臂（頂部與底部）都可以拆卸。在水龍頭下沖洗。
✓ 疏通：如果噴孔堵塞，請使用牙籤或細針輕輕將異物推出。
LG 洞察
維持 QuadWash™ 效能
LG 洗碗機搭載 QuadWash™ 技術，採用可旋轉與擺動的十字型洗臂。由於這些洗臂具有更複雜的運動方式，以涵蓋各個角度，因此不讓其轉軸處被絲狀殘渣（頭髮或蔬菜纖維）卡住，對維持 360 度清潔覆蓋範圍相當重要。
第 3 步
除垢與「機體清潔」行程
水垢，也就是碳酸鈣，是洗碗機加熱元件的主要敵人。若您居住在硬水地區，水中的礦物質容易在機內、噴臂、濾網與加熱元件周圍累積，因此建議定期進行除垢與機體清潔，以維持清洗效果並延長機器使用壽命。
請依以下步驟使用「機體清潔」行程：
多數現代洗碗機都配有專用的自我清潔行程。
1.清空裝置：執行此行程前，請先取出所有碗盤、餐具與鍋具。機體清潔行程應在空機狀態下進行，才能讓清潔劑充分作用於內槽與管路。
2.加入清潔劑：將專用洗碗機清潔劑，例如液體型、錠劑型或瓶裝型產品，依照產品標示放入清潔劑分配器，或穩固放置在碗籃中。若使用瓶裝型清潔劑，請確認瓶身放置方式正確，避免在行程中傾倒或無法正常釋放。
3.選取行程：選擇洗碗機上的「機體清潔」設定並啟動。如果您的型號沒有此功能，可選擇最高溫的洗程，通常是「強力洗」或類似高溫行程，以達到較佳的清潔與除垢效果。
LG 洞察
機體清潔提醒
LG 洗碗機配備專屬的機體清潔提醒功能。此功能會顯示距離下次執行機體清潔行程還剩多少次行程，同時減少猜測並且讓不鏽鋼內槽維持潔淨如新。
耗材的重要性：軟化鹽與亮碟劑
很多使用者只依賴「多合一」洗劑，但若要達到最佳維護效果，請務必分開使用各項耗材。
為什麼需要軟化鹽
軟化鹽可再生內建軟水器中的離子交換樹脂，以防止加熱元件產生水垢，並避免玻璃器皿留下水漬。
✓ 專業小提示：當指示燈亮起時，請補充軟化鹽。若您居住在硬水地區，這是延長機器壽命最有效的一項措施。
為什麼需要亮碟劑
亮碟劑可降低水的表面張力，讓水分順利從餐具表面滑落。
✓ 專業小提示：如果餐具在清洗後仍潮濕或有水痕，很可能是亮碟劑不足，或劑量設定需要調整。 即使使用多合一洗劑，若對乾燥效果不滿意，仍建議額外添加亮碟劑。
比較表：維護頻率排程
|部件
|頻率
|維護方式
|為什麼？
|濾網
|每周
|沖洗、擦拭
|防止異味與食物殘渣再次附著。
|門板密封
|每月
|濕布擦拭
|防止黴菌滋生與漏水。
|洗臂
|每月
|檢查和疏通
|確保最大水壓。
|機器清潔
|每30天
|加入除垢劑後執行
|去除內部水垢與油脂。
|軟化鹽/亮碟劑
|需要時
|填充
|保護加熱元件並提升乾燥效果。
透過 LG ThinQ 進行智慧維護
在智慧家庭時代，維護不再是被動應對，而是主動預防。
預防：延長機器壽命的日常使用習慣
維護不只是清潔機器本身，也包含您的使用方式。
1.刮除即可，不要預先沖洗：現代洗碗機清潔劑中的酵素需要一定的食物殘留，才能有效分解油污與髒汙。因此，碗盤放入洗碗機前通常只需刮除大塊殘渣即可，不需要先用水沖洗。不過，較大的骨頭、牙籤、果核、種子等硬物仍應先清除，因為這些異物是造成幫浦或排水系統堵塞的常見原因。
2.請勿過度裝載：碗盤擺放過滿會阻礙水流與洗臂旋轉，導致清潔效果下降。例如，下層碗架中的高盤子若擋住上方洗臂，使其無法順利旋轉，洗碗機就需要更費力運作，但清洗結果反而可能不理想。裝載時應確認噴臂可自由旋轉，並讓碗盤之間保留適當間距。
3.善用 TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技功能：如果您的 LG 洗碗機型號配備 TrueSteam™蒸氣潔亮科技，可用來處理乾硬、黏附在碗盤上的食物殘渣。高溫蒸氣能幫助軟化並分解頑固污垢，減少過度預洗的需求，同時也能降低食物殘渣累積在濾網中的機率，讓洗碗機維持更乾淨、更穩定的清潔效能。
常見問題
我可以用醋來清潔洗碗機嗎？
雖然醋是常見的除臭偏方，但它具有酸性。長期使用高濃度酸性物質，可能會損壞橡膠密封件。使用專用洗碗機清潔劑或原廠建議的「機體清潔」行程，會更安全且有效。
為什麼我的洗碗機會有下水道的味道？
這通常是因為食物殘渣卡在濾網中，或排水管彎折導致污水無法完全排出。請立即清潔濾網，並檢查水槽下方的排水管連接處。
如果我使用「多合一」洗劑，還需要軟化鹽嗎？
如果您居住在硬水地區，就需要。洗劑中的鹽分通常不足以處理高礦物含量的水質。另外使用軟化鹽可保護內建軟水器，以避免損壞。
該如何知道洗臂是否堵塞？
如果碗架某些角落的碗盤經常洗不乾淨，但其他位置正常，很可能代表對應區域的洗臂噴孔已堵塞。
不鏽鋼筒槽的優點是什麼？
相較於塑膠筒槽，不鏽鋼筒槽（多數 LG 型號均採用）在乾燥時更能有效保溫，且材質較不易吸附氣味，長期使用下也更不容易產生異味與染色。
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*實際功能與特色可能依機型及銷售國家而有所不同。