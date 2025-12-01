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該如何選擇合適的洗衣機洗滌水溫，你可能會覺得毫無頭緒。熱水洗衣一定比較好嗎？ 什麼情況下冷水洗衣就足夠？ 洗衣時選對水溫很重要，會影響洗不洗得乾淨、衣服會不會受損，還有家中的能源消耗量。若水溫設定不當，可能導致衣物褪色、縮水，甚至污漬洗不掉。本指南將帶你了解水溫旋鈕，說明何時使用冷水、溫水或熱水，讓衣物洗得乾淨又耐用，保持多年如新。
洗衣機水溫的重要性
洗衣機水溫對洗衣效果有重要影響。選對水溫，要同時考量三個關鍵因素：
1. 清潔效果：不同水溫對各種污漬的去污效果不同。熱水非常適合溶解油漬並達到消毒效果，而較涼的水通常就足以清洗日常污垢。
2. 保養衣物：熱水可能會傷害某些纖維。高溫可能導致衣物褪色，例如棉質衣物縮水，甚至造成羊毛或絲綢等精緻布料永久損傷。
3. 能源效率：洗衣機大約有 80–90% 的耗電量用於加熱水。選擇用較低水溫洗衣，是最有效降低洗衣機能源消耗、節省電費的方法。
了解洗衣水溫（攝氏溫度 °C）
要做出最佳選擇，就需要先了解一般洗衣機上「冷水」、「溫水」和「熱水」對應的攝氏溫度 (°C)。
何時該使用哪種水溫
1. 冷水洗衣的優點
冷水洗衣（20–30°C）是最省電的選擇，也是保護深色或鮮豔衣服不褪色、不串染的必備條件。像絲綢、蕾絲和羊毛等精緻布料，應始終以冷水洗滌，以避免損傷。為了提升冷水洗衣的清潔效果，部分 LG 洗衣機配備 ColdWash™ 技術，透過獨特的洗滌動作，讓洗劑深入布料，清潔力更強。注︰ 部分洗衣精在冷水中較難溶解，因此建議使用專門的冷水洗劑。
2. 哪些布料適合用溫水洗？
溫水洗衣（40°C）是日常洗衣的主力模式。此溫度非常適合清洗日常穿著的棉、亞麻，以及聚酯纖維等耐用的合成纖維衣物。它能有效去除人體油脂與中度污漬，又不像熱水洗衣那麼耗電或容易造成衣物縮水。
3. 何時該用熱水洗衣
熱水洗（60°C 以上）只建議在特定情況使用。像毛巾、床單、嬰兒衣物以及病患的衣物等，衛生需求是首要考量，這時熱水就是最佳選擇，能有效消毒並去除過敏原。同時，熱水對頑固的油漬與重度污漬，也有出色的清潔效果。為提供更深層的清潔效果，LG 還引入 Steam™ 蒸氣技術，利用純淨蒸氣為衣物消毒，去除 99.9% 的過敏原。注︰ 洗衣之前務必先查看衣物保養標籤，因為熱水可能會造成許多布料大幅縮水或受損。
為不同衣物選擇合適的洗滌水溫
棉與亞麻
白色棉質與亞麻衣物可使用溫水或熱水（40–60°C）洗滌，有助於保持亮白並改善衛生狀況。彩色棉質衣物建議用冷水或溫水（30–40°C）洗滌，以避免褪色。
牛仔布
牛仔布衣物建議翻面後用冷水（30°C）清洗，以保護顏色並避免縮水。
精緻布料（羊毛、絲綢、蕾絲）
僅限冷水（20°C 或冷自來水）清洗，並選擇輕柔或手洗模式。
毛巾和寢具
使用熱水（60°C）清洗可有效殺菌並去除人體油脂。
運動服飾
大部分運動服飾都採用合成纖維材質。使用冷水或溫水（30–40°C）清洗，可保護運動服飾的彈性與排汗功能。
嬰兒服飾
建議用熱水（60°C）清洗以消毒布質尿布及髒污衣物。
內衣與襪子
白色棉質襪子與內衣可用溫水或熱水洗滌。彩色或合成纖維衣物，則建議使用溫水或冷水洗滌。
如何調整 LG 洗衣機水溫
調整 LG 洗衣機的水溫其實非常簡單。開啟電源後，先選擇你需要的洗程（例如「棉質 (Cotton)」或「混合布料 (Mixed Fabric)」）。洗衣機會提供建議的預設水溫。若要更改，只需反覆按下「水溫 (Temp)」 按鈕，直到顯示螢幕亮起你需要的水溫（例如 40°C、60°C 或冷水）即可。不同型號操作步驟可能略有差異，建議參考使用手冊獲得最準確的指引。
選擇合適水溫的小技巧
依水溫需求分類衣物
想要有效洗淨衣物，最佳做法是先把衣物分類好。不只要按顏色分類，也要依布料材質和所需水溫分類。將需要冷水清洗的精緻襯衫與需要熱水清洗的毛巾分開洗，可以更有效保護衣物，也讓每件衣服都洗得更乾淨。
參閱布料保養標籤
衣物上的保養標籤是最可靠的指引。它會告訴你衣物能安全承受的最高水溫。洗衣水溫低於標示溫度就是安全的，切勿超過標示溫度。
探索 LG 洗衣機
採用 Steam™ 和 ColdWash™ 等先進溫度技術
常見問題
Q.
冷水洗衣和溫水洗衣有什麼區別？
A.
冷水洗衣最省電，對衣物也最溫和，尤其適合深色衣物或精緻布料。冷水洗衣使用 20°C–30°C 的水溫；而溫水洗衣則是 40°C，非常適合日常衣物，能有效去除中度污漬，同時又不像熱水洗衣那樣耗電或容易造成衣物縮水。
Q.
什麼時候洗衣服該用熱水？
A.
熱水（60°C 以上）洗衣最適合消毒與重度清潔。非常適合用於洗滌毛巾、床單、嬰兒衣物或患者的衣物。熱水洗衣也非常適合清洗頑固油漬，搭配 LG Steam™ 蒸氣技術，更能去除 99.9% 的過敏原。
Q.
洗衣時怎麼選擇水溫才省電？
A.
想省電，最簡單的方法就是用冷水洗衣。冷水洗衣耗電量較低，是最省電的選擇。LG 的 ColdWash™ 技術即使用冷水洗衣，也能徹底清潔衣物，保護精緻布料，同時節省能源。
Q.
如何選擇水溫才既保護衣服，又洗得乾淨？
A.
像絲綢、羊毛、蕾絲等精緻布料，務必使用冷水洗滌。日常棉質或亞麻衣物，用溫水（40°C）清洗最合適。像毛巾或寢具等需要重度清潔的衣物，熱水（60°C 以上）洗滌最有效。