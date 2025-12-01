該如何選擇合適的洗衣機洗滌水溫，你可能會覺得毫無頭緒。熱水洗衣一定比較好嗎？ 什麼情況下冷水洗衣就足夠？ 洗衣時選對水溫很重要，會影響洗不洗得乾淨、衣服會不會受損，還有家中的能源消耗量。若水溫設定不當，可能導致衣物褪色、縮水，甚至污漬洗不掉。本指南將帶你了解水溫旋鈕，說明何時使用冷水、溫水或熱水，讓衣物洗得乾淨又耐用，保持多年如新。