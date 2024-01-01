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變頻分離式1對1 崁入式機型

規格

支援

資源

變頻分離式1對1 崁入式機型

AT-Q49LMLE3

變頻分離式1對1 崁入式機型

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所有規格

COMMON SPEC

  • 產品類型

    變頻分離式1對1 崁入式機型

  • 機型 - 室內機

    ATNQ49GMLE3

  • 機型 - 室外機

    ATUQ49LMLE3

  • 標準線控器

    PREMTB001

  • 面板

    PT-UMC1

升降零件 (選購)

  • 型號

    PTEGMO

  • 顏色

    Morning Fog

  • 尺寸 W*H*D (mm)

    950 x 25 x 950

  • 淨重 kg (lbs)

    5.0 (11.0)

冷氣能力

  • kW (額定)

    14.0

運轉電流

  • 室內機 (A)

    1.00

  • 室外機 (A)

    13.0

輸入電源

  • 室內機電源 (ø,V,Hz)

    1, 220V, 60

  • 室外機電源 (ø,V,Hz)

    3, 380V, 60

風量

  • 室內機 H/M/L (m3/min)

    32.0/30.0/28.0

噪音等級

  • 室內機 (高/中/低) (dB(A)±3)

    46/44/42

  • 室外機 (高速) (dB(A)±3)

    55

尺寸

  • 室內機 (寬x高x深) (mm)

    840 x 288 x 840

  • 室外機 (寬x高x深) (mm)

    950 x 1380 x 330

配管

  • 液管 mm(in)

    Ø9.52(3/8”)

  • 氣管 mm(in)

    Ø 19.05(3/4")

  • 配管長度 標準(m)/最大(m)

    7.5/50

  • 配管高度 標準(m)/最大(m)

    5/30

  • 排水管尺寸 (O.D/I.D.) (mm)

    32.0/25.0

電源線

  • 室內機與室外機連接線 (No.*mm2)

    4C*0.75 (包含接地)

冷媒

  • 添加冷煤量 g/m

    40

  • 標準 7.5m 室外機填充量 (kg)

    3.3

淨重

  • 室內機 (kg)

    28

  • 室外機 (kg)

    96

輸入耗電 (額定)

  • 冷 (W)

    4110

能源效率

  • 等級

    第2級

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