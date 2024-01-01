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AT-Q49LMLE3
變頻分離式1對1 崁入式機型
(0)
所有規格
COMMON SPEC
-
產品類型
變頻分離式1對1 崁入式機型
-
機型 - 室內機
ATNQ49GMLE3
-
機型 - 室外機
ATUQ49LMLE3
-
標準線控器
PREMTB001
-
面板
PT-UMC1
升降零件 (選購)
-
型號
PTEGMO
-
顏色
Morning Fog
-
尺寸 W*H*D (mm)
950 x 25 x 950
-
淨重 kg (lbs)
5.0 (11.0)
冷氣能力
-
kW (額定)
14.0
運轉電流
-
室內機 (A)
1.00
-
室外機 (A)
13.0
輸入電源
-
室內機電源 (ø,V,Hz)
1, 220V, 60
-
室外機電源 (ø,V,Hz)
3, 380V, 60
風量
-
室內機 H/M/L (m3/min)
32.0/30.0/28.0
噪音等級
-
室內機 (高/中/低) (dB(A)±3)
46/44/42
-
室外機 (高速) (dB(A)±3)
55
尺寸
-
室內機 (寬x高x深) (mm)
840 x 288 x 840
-
室外機 (寬x高x深) (mm)
950 x 1380 x 330
配管
-
液管 mm(in)
Ø9.52(3/8”)
-
氣管 mm(in)
Ø 19.05(3/4")
-
配管長度 標準(m)/最大(m)
7.5/50
-
配管高度 標準(m)/最大(m)
5/30
-
排水管尺寸 (O.D/I.D.) (mm)
32.0/25.0
電源線
-
室內機與室外機連接線 (No.*mm2)
4C*0.75 (包含接地)
冷媒
-
添加冷煤量 g/m
40
-
標準 7.5m 室外機填充量 (kg)
3.3
淨重
-
室內機 (kg)
28
-
室外機 (kg)
96
輸入耗電 (額定)
-
冷 (W)
4110
能源效率
-
等級
第2級
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