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ZBNW362M2A1
一對一商用空調 中靜壓埋入型_室內機_10.1kW
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產品自由混和搭配及特色
產品自由混合概念
產品自由混和搭配及特色
備貨優勢
精簡的室外機產品線讓配貨及倉庫管理更簡單。
備貨優勢
空氣淨化過程
空氣淨化過程
1)經TUV Rheinland測試，移除99.99%的金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、肺炎克雷伯菌 (測試型號: PBM13M3UA0、PBM13M2UA0)。
2)依據KCL(韓國合格實驗室)測試所得。
機外靜壓(ESP)控制
使用者可以使用 ESP 控制功能透過有線控制器輕鬆選擇風量。
BLDC 馬達可以控制風扇速度和風量。不需要額外的配件來控制氣流。
BLDC 馬達可以控制風扇速度和風量。不需要額外的配件來控制氣流。
機外靜壓(ESP)控制
兩組熱敏電阻控制
使用者可以使用 ESP 控制功能透過有線遙控器輕鬆選擇風量。
BLDC 馬達可以控制風扇速度和風量。不需要額外的配件來控制氣流。
支援多個房間運轉
使用集風箱透過螺旋風管可以同時對多個房間進行冷氣/暖氣提供。
• 區域控制特色
• 透過外部熱敏電阻控制不同區域(至多4區) (AC 24V)
• 每一區皆維持合適的風量
• 自動變化阻尼器
• 自動控制風扇速度和開/關操作
• 區域控制特色
• 透過外部熱敏電阻控制不同區域(至多4區) (AC 24V)
• 每一區皆維持合適的風量
• 自動變化阻尼器
• 自動控制風扇速度和開/關操作
支援多個房間運轉
所有規格
電源
-
電壓,相,頻率
220, 1, 60
冷氣能力(額定)
-
能力 (kW)
10.1
-
入力 (W)
2,600
-
運轉電流 (A)
11.9
暖氣能力(額定)
-
能力 (kW)
10.8
-
暖氣入力 (W)
2,770
-
運轉電流 (A)
11.7
基本規格
-
CSPF
5.29
-
能效分級
NA
尺寸和重量
-
淨尺寸 (WxHxD)(mm)
1,250 x 270 x 700
-
淨重 (kg)
36.5
-
含包裝重 (kg)
42.0
-
連接液管 (mm)(inch)
Ø 9.52 (3/8)
-
連接氣管 (mm)(inch)
Ø 15.88 (5/8)
-
排水管(O.D.) (mm)
NA
-
排水管(I.D.) (mm)
Ø26
-
室內/外機連接線 (含接地) (No. x mm²)
4C x 0.75
配件
-
嵌入型面板 (標準型) *面板需另購
NA
-
有線控制器 (含內機中) *標配(10m)
PREMTB101
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