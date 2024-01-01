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一對一商用空調 中靜壓埋入型_室內機_12.5kW

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一對一商用空調 中靜壓埋入型_室內機_12.5kW

ZBNW422M2A1

一對一商用空調 中靜壓埋入型_室內機_12.5kW

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產品自由混和搭配及特色

產品自由混合概念

產品自由混和搭配及特色

備貨優勢

精簡的室外機產品線讓配貨及倉庫管理更簡單。

備貨優勢

空氣淨化過程


空氣淨化過程

1)經TUV Rheinland測試，移除99.99%的金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、肺炎克雷伯菌 (測試型號: PBM13M3UA0、PBM13M2UA0)。
2)依據KCL(韓國合格實驗室)測試所得。

機外靜壓(ESP)控制

使用者可以使用 ESP 控制功能透過有線控制器輕鬆選擇風量。
BLDC 馬達可以控制風扇速度和風量。不需要額外的配件來控制氣流。

機外靜壓(ESP)控制

兩組熱敏電阻控制

使用者可以使用 ESP 控制功能透過有線遙控器輕鬆選擇風量。
BLDC 馬達可以控制風扇速度和風量。不需要額外的配件來控制氣流。

比較不同位置感應到的溫度，自動為使用者選擇最佳溫度。
比較不同位置感應到的溫度，自動為使用者選擇最佳溫度。

支援多個房間運轉

使用集風箱透過螺旋風管可以同時對多個房間進行冷氣/暖氣提供。
• 區域控制特色
• 透過外部熱敏電阻控制不同區域(至多4區) (AC 24V)
• 每一區皆維持合適的風量
• 自動變化阻尼器
• 自動控制風扇速度和開/關操作

支援多個房間運轉

列印

所有規格

電源

  • 電壓,相,頻率

    220, 1, 60

冷氣能力(額定)

  • 能力 (kW)

    12.5

  • 入力 (W)

    3,700

  • 運轉電流 (A)

    16.8

暖氣能力(額定)

  • 能力 (kW)

    13.5

  • 暖氣入力 (W)

    3,740

  • 運轉電流 (A)

    17.4

基本規格

  • CSPF

    4.96

  • 能效分級

    NA

尺寸和重量

  • 淨尺寸 (WxHxD)(mm)

    1,250 x 270 x 700

  • 淨重 (kg)

    36.5

  • 含包裝重 (kg)

    42.0

  • 連接液管 (mm)(inch)

    Ø 9.52 (3/8)

  • 連接氣管 (mm)(inch)

    Ø 15.88 (5/8)

  • 排水管(O.D.) (mm)

    NA

  • 排水管(I.D.) (mm)

    Ø26

  • 室內/外機連接線 (含接地) (No. x mm²)

    4C x 0.75

配件

  • 嵌入型面板 (標準型) *面板需另購

    NA

  • 有線控制器 (含內機中) *標配(10m)

    PREMTB101

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