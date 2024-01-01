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ZTNW242BLA1
一對一商用空調 嵌入型四方吹室內機_7.2kW
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產品自由混和搭配及特色
產品自由混合概念
產品自由混和搭配及特色
備貨優勢
精簡的室外機產品線讓配貨及倉庫管理更簡單。
備貨優勢
帶來舒適的溫濕感測器
透過雙感測控制器，空調能夠快速提供舒適的室內環境濕度。
帶來舒適的溫濕感測器
乾燥的夏季
在乾燥的夏季，系統感應到過低的溼度後，降低空調運行量以增加濕度，獲得更舒適的環境和節能效果。
*濕度等級: 低(<30%)，標準(30-70%)
1)室內情況 2)蒸發氣溫度
潮濕的夏季
在潮濕的夏季，系統感應到過高的溼度後，提升空調運行量以降低濕度，獲得更舒適的環境和節能效果。
*濕度等級: 低(<30%)，標準(30-70%)
1)室內情況 2)蒸發氣溫度
全新雙葉片設計與四方吹
創新的雙葉片出風設計，為各種空間提供最佳的氣流。
全新雙葉片設計與四方吹
新型態的氣流解決方案
間接氣流
新型態的氣流解決方案
直接氣流
直接氣流
6種氣流的流動方式
6種氣流的流動方式
直流風速
風量充足，風力可深達5公尺。
直流風速
方便及更強大的空氣淨化功能
一步驟開啟空氣淨化，輕鬆管理的空氣淨化系統。
方便及更強大的空氣淨化功能
所有規格
電源
-
電壓,相,頻率
220, 1, 60
冷氣能力(額定)
-
能力 (kW)
7.2
-
入力 (W)
1,800
-
運轉電流 (A)
8.5
暖氣能力(額定)
-
能力 (kW)
7.5
-
暖氣入力 (W)
1,960
-
運轉電流 (A)
9.5
基本規格
-
CSPF
5.85
-
能效分級
1
尺寸和重量
-
淨尺寸 (WxHxD)(mm)
840 × 204 × 840
-
淨重 (kg)
21.1
-
含包裝重 (kg)
26.5
-
連接液管 (mm)(inch)
Ø 9.52 (3/8)
-
連接氣管 (mm)(inch)
Ø 15.88 (5/8)
-
排水管(O.D.) (mm)
NA
-
排水管(I.D.) (mm)
Ø25
-
室內/外機連接線 (含接地) (No. x mm²)
4C x 0.75
配件
-
嵌入型面板 (標準型) *面板需另購
PT-AAGW0
-
有線控制器 (含內機中) *標配(10m)
PREMTB101
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