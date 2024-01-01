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一對一商用空調室外機_7.2kW
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產品自由混和搭配及特色
產品自由混合概念
產品自由混和搭配及特色
備貨優勢
精簡的室外機產品線讓配貨及倉庫管理更簡單。
備貨優勢
快速可靠的運轉
透過壓力及溫度感測，能夠更快的到達預設的室內溫度。
• 透過溫度及壓力感測器的快速反應，可達到目標溫度。
• 避免壓縮機因為液壓或壓縮機油的短缺造成損傷，影響表現。
• 透過溫度及壓力感測器的快速反應，可達到目標溫度。
• 避免壓縮機因為液壓或壓縮機油的短缺造成損傷，影響表現。
快速可靠的運轉
*透過壓力感應，達到設定的冷房溫度。比起一般傳統的可省下30%的時間，暖房溫度則可省下44%的時間。
抗鏽蝕的黑色鰭片
採用更強大的環氧樹脂的黑色塗層，可有效防止各種外部環境帶來的鏽蝕情況，例如鹽類汙染和空氣汙染(包括工廠煙霧)。
更長的產品生命周期，更低的維護成本。
更長的產品生命周期，更低的維護成本。
抗鏽蝕的黑色鰭片
*該塗層保護不能全面性的防止鏽蝕發生，若該產品安裝在沿海，需要另外的防護處理。
實驗報告
實驗報告
*抗腐蝕認證報告
-測試方式ISO21207
-測試標準ASTM B117/ISO 9227(10,000小時)
長配管安裝
最長可支援85公尺的配管安裝，落差最大為30公尺。提供更彈性及便利的安裝方式。
長配管安裝
[測試說明]
-地點: 韓國工廠LG總部
-安裝說明: 依型號別安裝最長的管線
-期間:三個月
-無使用U-Trap
所有規格
電源
-
電壓,相,頻率
220, 1, 60
冷氣能力(額定)
-
能力 (kW)
7.2
-
入力 (W)
1,800
-
運轉電流 (A)
8.5
暖氣能力(額定)
-
能力 (kW)
7.5
-
暖氣入力 (W)
1,960
-
運轉電流 (A)
9.5
基本規格
-
CSPF
NA
-
能效分級
1
尺寸和重量
-
淨尺寸 (WxHxD)(mm)
950 x 834 x 330
-
淨重 (kg)
57.7
-
含包裝重 (kg)
63.3
-
連接液管 (mm)(inch)
Ø 9.52 (3/8)
-
連接氣管 (mm)(inch)
Ø 15.88 (5/8)
-
排水管(O.D.) (mm)
Ø 32
-
排水管(I.D.) (mm)
NA
-
室內/外機連接線 (含接地) (No. x mm²)
4C x 0.75
配件
-
嵌入型面板 (標準型) *面板需另購
NA
-
有線控制器 (含內機中) *標配(10m)
NA
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