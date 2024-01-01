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LG 全熱交換器
為什麼選擇 LG 全熱交換器
讓您呼吸新鮮好空氣。
為什麼選擇LG 全熱交換器
一般空氣對流方式 VS全熱空氣交換器對流方式
全熱空氣交換器搭配空調
有效節省能源
全熱空氣交換器搭配空調 有效節省能源
所有規格
基本規格
-
風量 (CMH)
350
-
電源 (Φ,V,Hz)
單相, 220V, 50;60Hz
-
淨重 (kg)
44
-
尺寸 (W x H x D) (mm)
988 x 273 x 1,014
熱交換模式
-
風速
超高 / 高 / 低
-
電流 (超高/高/低) (A)
1.05/0.90/0.50
-
入力 (超高/高/低) (W)
150/125/60
-
風量 (超高/高/低) (CMH)
350/350/210
-
機外靜壓 (超高/高/低) (Pa)
150/100/50
-
溫度交換效率 (超高/高/低) (%)
79/79/82
-
(暖氣)焓交換效率 (超高/高/低) (%)
75/75/80
-
(冷氣)焓交換效率 (超高/高/低) (%)
71/71/75
-
噪音值 (超高/高/低) dB(A)
35/32/26
旁通模式
-
風速
超高/高/低
-
電流 (超高/高/低) (A)
1.05/0.90/0.50
-
入力 (超高/高/低) (W)
150/125/60
運轉範圍
-
室外空氣溫度/相對濕度 (℃ / %)
-10~40 / 20~80
連接風管
-
數量 (EA)
4
-
尺寸 (直徑) (mm)
直徑200
進氣風扇
-
數量 (EA)
1
-
型式
多翼式直驅扇
排氣風扇
-
數量 (EA)
1
-
型式
多翼式直驅扇
濾網
-
濾網等級
ePM1 75%
-
尺寸 (W x H x D) (mm)
855x10x166
空氣淨化
-
二氧化碳感知器
標配
-
長效初級濾網
標配
-
可清潔纖維濾網
標配
-
UVnano/紫外線殺菌燈
N/A
有線控制器
-
PREMTB001 (一般型)
選配
-
PREMTB100 (顯示CO2濃度) (高階)
選配
WIFI
-
PWFMDD200
N/A