We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
43吋商用旅館電視
所有規格
顯示器
-
螢幕尺寸
43吋
-
顯示器分類
LED
-
解析度
1920 x 1080 FHD
播放系統
-
數位
DVB-T2
-
類比
NTSC
音訊
-
音效輸出
10W + 10W
一般功能
-
連接性
MHL
-
管理
Self Diagnostics
-
互動性
HDMI-CEC、HTNG-CEC
-
RJP 相容
LG / Teleadapt (RS232C)、Teleadapt / Guestlink (HDMI CEC)
-
RJP Interface
RS232C、HDMI-CEC
-
自動關機 / 自動睡眠
Yes
-
智慧感測器
Yes
-
智慧節能
Yes
-
防盜系統
Kensington Lock
輸入 / 輸出 - 側邊
-
HDMI
1
-
USB
2.0 x1
-
耳機
1
-
CI 槽
1
輸入 / 輸出 - 後方
-
RF 輸入
2
-
色差輸入 (Y, Pb, Pr) + 音訊 (L/R)
1 (耳機插孔)、1 (耳機插孔)
-
RGB 輸入 (D-Sub 15pin)
1
-
PC 音訊輸入
1 (耳機插孔)
-
RS-232C
1
-
HDMI 輸入
1
-
Full Scart
1
-
數位音訊 (光學) 輸出
1
-
外接喇叭輸出 (3.5mm 耳機插座)
1 (喇叭輸出)
附件
-
電源線
Yes
-
CD (簡易手冊)
Yes
-
L-CON
Yes
尺寸
-
機體 - 寬 x 高 x 深
974 x 619 x 325mm
-
VESA™ 標準安裝 (寬 x 高)
200 x 200mm
電源
-
電壓、頻率
100-240V、50/60Hz
-
消耗電壓 - 最大值
110.7W
-
消耗電壓 - 一般
84W
-
消耗電壓 - 節能 (最小值)
67.2W
-
消耗電壓 - 節能 (中級)
46.2W
-
消耗電壓 - 節能 (最大值)
25.2W
-
消耗電壓 - 待機
0.3W↓
安規認證
-
Safety
CB、CU TR
-
環境
CE
-
其他
ROHS、ErP、Eco flower
-
Eco - ErP 等級
A+
-
Eco - 開機電力 (IEC 62097 第二版)
52W
-
Eco - 備用
0.3W
-
Eco - 平均年度耗電
76kWh