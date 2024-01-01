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43吋商用旅館電視

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43吋商用旅館電視

43LW340C

43吋商用旅館電視

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所有規格

顯示器

  • 螢幕尺寸

    43吋

  • 顯示器分類

    LED

  • 解析度

    1920 x 1080 FHD

播放系統

  • 數位

    DVB-T2

  • 類比

    NTSC

音訊

  • 音效輸出

    10W + 10W

一般功能

  • 連接性

    MHL

  • 管理

    Self Diagnostics

  • 互動性

    HDMI-CEC、HTNG-CEC

  • RJP 相容

    LG / Teleadapt (RS232C)、Teleadapt / Guestlink (HDMI CEC)

  • RJP Interface

    RS232C、HDMI-CEC

  • 自動關機 / 自動睡眠

    Yes

  • 智慧感測器

    Yes

  • 智慧節能

    Yes

  • 防盜系統

    Kensington Lock

輸入 / 輸出 - 側邊

  • HDMI

    1

  • USB

    2.0 x1

  • 耳機

    1

  • CI 槽

    1

輸入 / 輸出 - 後方

  • RF 輸入

    2

  • 色差輸入 (Y, Pb, Pr) + 音訊 (L/R)

    1 (耳機插孔)、1 (耳機插孔)

  • RGB 輸入 (D-Sub 15pin)

    1

  • PC 音訊輸入

    1 (耳機插孔)

  • RS-232C

    1

  • HDMI 輸入

    1

  • Full Scart

    1

  • 數位音訊 (光學) 輸出

    1

  • 外接喇叭輸出 (3.5mm 耳機插座)

    1 (喇叭輸出)

附件

  • 電源線

    Yes

  • CD (簡易手冊)

    Yes

  • L-CON

    Yes

尺寸

  • 機體 - 寬 x 高 x 深

    974 x 619 x 325mm

  • VESA™ 標準安裝 (寬 x 高)

    200 x 200mm

電源

  • 電壓、頻率

    100-240V、50/60Hz

  • 消耗電壓 - 最大值

    110.7W

  • 消耗電壓 - 一般

    84W

  • 消耗電壓 - 節能 (最小值)

    67.2W

  • 消耗電壓 - 節能 (中級)

    46.2W

  • 消耗電壓 - 節能 (最大值)

    25.2W

  • 消耗電壓 - 待機

    0.3W↓

安規認證

  • Safety

    CB、CU TR

  • 環境

    CE

  • 其他

    ROHS、ErP、Eco flower

  • Eco - ErP 等級

    A+

  • Eco - 開機電力 (IEC 62097 第二版)

    52W

  • Eco - 備用

    0.3W

  • Eco - 平均年度耗電

    76kWh

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