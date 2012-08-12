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搭載 Pro:Centric 軟體解決方案的 NanoCell 智慧飯店專用顯示器
搭載 Pro:Centric 軟體解決方案的
NanoCell 智慧飯店專用顯示器
飯店牆上的電視螢幕明亮且生動。
*此頁面的所有圖像僅供參考。
Nano 面板
體驗 NanoCell 的革命性技術，它採用專用偏光片和非尺寸材料，實現卓越的色彩還原，且不失真。先進的奈米技術可濾除 RGB 波長中的雜質，帶來鮮豔純淨的色彩和真正的 4K 視覺效果。享受色彩精準、對比度增強的逼真影像。 NanoCell 利用奈米吸光材料，分離重疊的綠光和紅光波長，擴大色域並提高精確度。提升您的觀看體驗，讓您喜愛的內容栩栩如生！
搭載 LG NanoCell 技術的 UK760H，螢幕顯示著色彩鮮明且畫質清晰的畫面。
Pro:Centric 雲端軟體解決方案
Pro:Centric Cloud 提升了企業 CMS 解決方案的可用性和系統雲端化，增強了第三方解決方案的服務。它還提供各種設計模板，並透過醒目的儀表板改進了資料收集和分析平台。此外，新增的行動應用程式建立器功能可簡化在行動裝置上為賓客設定禮賓服務的流程。透過此功能，賓客的請求將即時回應。
這位女士正在使用 Pro:Centric Cloud 工作。
支援 Google Cast 的 LG 飯店專用顯示器
只需在 LG 飯店顯示器上掃描二維碼，即可快速存取您的個人設備，在大螢幕上觀賞您喜愛的 OTT 節目。此外，飯店也提供安全結帳服務，自動刪除個人資訊，讓您安心無憂。此外，飯店還支援持久配對，一次連接，即可在整個入住期間保持連接！
飯店賓客使用 Google Cast 將智慧型手機與客房內的電視配對，以取用內容。
*Google Cast 是 Google LLC 的商標。
支援 AirPlay 功能
透過 Apple AirPlay，賓客可以直接從 iPhone 或 iPad 將內容傳輸到 LG Pro:Centric 智慧飯店顯示器，無論是透過喜愛的應用程式觀看電影和節目，還是分享 Apple 裝置上的內容，包括照片、個人影片、遊戲等等。賓客只需在入住後掃描螢幕上獨特的二維碼，即可在入住期間以私密且安全的方式將 iPhone 或 iPad 與房間內的顯示器直接配對。
飯店賓客透過 AirPlay 將 iPhone 與客房內的電視配對。
輕鬆連接 Netflix App
透過 Pro:Centric 解決方案，在 UK760N 上體驗 Netflix 的豐富影片內容。在舒適的房間內，即可享受提供數千種選擇的串流服務。
飯店客房電視提供包括 Netflix 應用程式在內的飯店內容。
*需要 Netflix 會員
Pro:Centric Direct 軟體解決方案
飯店內容管理解決方案 Pro:Centric Direct 提供便利的編輯工具，只需點擊即可輕鬆執行服務和基於 IP 網路的遠端管理。 Pro:Centric Direct 解決方案透過提供客製化介面，讓用戶能夠輕鬆編輯介面，並有效率地管理房間內的所有電視與顯示器。它提供基於物聯網的客房控制，是您透過人工智慧打造下一代飯店客房的起點。
一位男士正在透過伺服器利用 Pro:Centric Direct 解決方案來管理飯店內的電視內容和設定。
*根據 PCD 版本不同，支援的功能也可能不同。
SoftAP
與之前的型號相比，新的 Wireless-In SoftAP 有所改進，之前的型號需要與顯示器進行實體有線連接才能使用 SoftAP 功能，而新的 Wireless-In SoftAP 則透過與顯示器進行無線連接，為飯店提供了出色的連接選項。
透過電視的 SoftAP 功能，可以連接手機、筆記型電腦、平板電腦等其他裝置。
所有規格
資訊
類別
Pro:Centric Smart
設計
工具名稱
NANO80
支架類型
無支架（配件：1 桿）*32~55"：旋轉 / 其他：固定
正面顏色
Charcoal Black
影像
AI 影像 Pro
是
HDR_HDR 10 Pro
是
HDR_HLG（混合對數伽瑪）
是
遊戲最佳化
是
音效（聲音）
AI 音效
是
喇叭（音訊輸出）
20W
AI Acoustic Tuning
是（就緒，需要 MMR）
LG Sound Sync
是
顯示螢幕
解析度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
亮度（典型值）
305 nit
餐旅解決方案
Pro:Centric Smart
是
webRTC（即時通訊）
是
Pro:Centric Cloud
是
Pro:Centric Direct
是
Pro:Centric V
是
Pro:Centric Server
是
快速功能表（可客製的入口）
是
Pro:Idiom (DRM)
是
Pro:Idiom Media (DRM)
是
智慧功能
webOS 版本
webOS 25
網路瀏覽器
是
智慧滑鼠遙控器相容性
是（就緒）
情境顯示
是
畫廊模式
是
Wi-Fi
是
藍牙
是
軟體模擬基地台
是
螢幕共享
是
撥號
是
藍牙音效播放
是
HDMI-ARC
是 (HDMI2)
語音辨識（獨立 / 解決方案）
是
餐旅功能
EzManager
是
USB 拷貝
是
RF 喚醒
是
WOL
是
SNMP
是
診斷
是（IP 遠端）
HTNG-CEC（版本）
是 (1.4)
Simplink(HDMI-CEC)（版本）
是 (1.4)
紅外線輸出
是 (RS-232C, HDMI)
多重紅外線代碼
是
飯店模式 / PDM / 安裝程式選單
是
歡迎影片
是
歡迎螢幕（初始圖片）
是
插入圖片
是
單頻道地圖
是
外接喇叭輸出 / 線路輸出
是（擴充喇叭輸出）
立即開啟
是
V-Lan 標籤
是
手機遙控
是
連接埠阻擋
是
鎖定模式
是（有限）
RJP（遠端插孔包）相容性
是
節能模式
是
垂直功能（醫院）
保健耳機模式
是
垂直功能（企業 / 零售）
RTC（實時時鐘）
是
NTP 同步定時器
是
藍牙信標
是
影片標籤
是（2 部影片）
機械
VESA 相容
300 x 300 mm
防盜鎖
是
Credenza / 安全螺絲孔
是（需要支架）
鎖定板（便於安裝用）
是（需要支架）
尺寸 / 重量
含支架尺寸 (W x H x D)
1235 x 777 x 303 mm
配送尺寸 (W x H x D)
1360 x 810 x 162 mm
不含支架尺寸 (W x H x D)
1235 x 715 x 57.5 mm
邊框寬度（左 / 右 / 上 / 下，邊框上）
12.8/12.8/12.8/19.9 mm
配送重量
18.8 kg
邊框寬度（左 / 右 / 上 / 下，邊框外）
6.9/6.9/6.9/18.4 mm
含支架重量
17.2 kg
不含支架重量
14.0 kg
能源規格
電源 (Voltage, Hz)
交流 100~240V 50/60Hz
耗能（最大值）
143W
耗能（典型值）
117W
待機功耗
低於 0.5W
標準
安全性
CB
EMC
CE
配件
遙控器類型
S-Con / MMR（選購）
Power Cable
YES (1.5M / Detached Angle)
連接性
HDMI 輸入
是（3 個）
USB（版本）
是（2 個 / 2.0）
RF 輸入
是（2 個）
數位音效輸出（光纖）
是
外接喇叭輸出（3.5mm 耳機插孔）
是
耳機輸出
是
RJ45（使用目的）
2 (Ethernet, Aux)
RS-232C（D-Sub 9 針 / 耳機插孔）
是（耳機插孔）
CI 插槽
是 (CI+ 1.4 ECP)