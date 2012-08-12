搭載 Pro:Centric 軟體解決方案的 NanoCell 智慧飯店專用顯示器

體驗 NanoCell 的革命性技術，它採用專用偏光片和非尺寸材料，實現卓越的色彩還原，且不失真。先進的奈米技術可濾除 RGB 波長中的雜質，帶來鮮豔純淨的色彩和真正的 4K 視覺效果。享受色彩精準、對比度增強的逼真影像。 NanoCell 利用奈米吸光材料，分離重疊的綠光和紅光波長，擴大色域並提高精確度。提升您的觀看體驗，讓您喜愛的內容栩栩如生！