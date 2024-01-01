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XE4F系列 - 戶外型高亮度顯示器

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XE4F系列 - 戶外型高亮度顯示器

XE4F系列 - 戶外型高亮度顯示器

55XE4F-M
  • XE4F系列 - 戶外型高亮度顯示器 55XE4F-M 正視圖
  • LG XE4F系列 - 戶外型高亮度顯示器, 55XE4F-M
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XE4F系列 - 戶外型高亮度顯示器 55XE4F-M 正視圖
LG XE4F系列 - 戶外型高亮度顯示器, 55XE4F-M
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LG XE4F系列 - 戶外型高亮度顯示器, 55XE4F-M
LG XE4F系列 - 戶外型高亮度顯示器, 55XE4F-M

主要功能

  • 亮度（一般）：4,000 cd/m²
  • 邊框：38.4 mm (T/B)、26.0 mm (L/R)
  • 介面：HDMI/DP/HDBaseT/USB/Audio/RS232C/RJ45
  • 抗反射膜
  • IP56 設計，IK10 保護玻璃
更多

輕薄堅固的設計，並能高度吸引客戶的目光

XE4F 系列輕薄和堅固的設計，讓您可輕鬆安裝。即使在強烈和直射的陽光下，高亮度的顯示器也可吸引顧客的目光。
輕薄且堅固的設計

輕巧設計

XE4F系列由單一顯示器組成，輕巧纖薄的設計，可輕鬆客製，適合各種戶外環境，無需另購外殼。
可輕鬆客製化
輕薄且堅固的設計

可輕鬆客製化

XE4F 系列更輕巧，可針對各種客戶需求和環境進行客製。從戶外菜單板乃至自助機，XE4F 系列依據不同產業和使用方式，可隨時安裝且供客戶最佳呈現。
完美可見度

明亮且清晰

XE4F 系列亮度達4,000nits，即使陽光直射，也可展現生動的畫質。
完美可見度

寬廣視角

IPS 技術讓您更有效掌控液晶，可在任何角度觀看螢幕。
完美可見度

長效亮度

XE4F 擁有更多 LED 單位組件，在低溫下亮度更高，因此比傳統產品維持更久。
即使戴上偏光太陽眼鏡，仍可清楚看見顯示器畫面
完美可見度

即使戴上偏光太陽眼鏡，仍可清楚看見顯示器畫面

QWP* 可維持清晰的畫面，即使觀賞者正配戴偏光太陽眼鏡。

*四分之一波片

IP56等級的設計
即使於戶外也可靠耐用

IP56等級的設計

顯示器為 IP56 等級的設計，可靠耐用。其設計不僅可防水，還可抵禦由陽光、雨水、雪、灰塵和風帶來的不利影響，這些都是戶外使用中不可缺少的功能。
即使於戶外也可靠耐用

防護玻璃（IK10 認證）

強化和層壓前玻璃可保護不受戶外極端狀況的影響，讓外部衝擊造成的損害最小化甚至趨近於零。

*圖片為示意圖* IK 等級是指對外部影響的防護程度，範圍為 0 到 10。（10 代表最高等級防護）

支援 HDBaseT ™
輕鬆維護

支援 HDBaseT ™

XE4F 系列支援 HDBaseT ™，其乃超高畫質音質傳輸的全球標準、乙太網路、控制項、透過單一長距離纜線的 USB 和 IR 連線，可更輕鬆控制顯示器並節省安裝和維護成本。

* XE4F 系列不支援插座供電

網路監控
輕鬆維護

網路監控

此網路式監控解決方案，方便使用者輕鬆使用。讓使用者隨時隨地從手機完整存取，且可存取當前和之前的資料。讓使用者可即時遠端監控組件、進行調整和控制組件。

* 圖片為示意圖

使用情境

列印

所有規格

面板

  • 螢幕尺寸（吋）

    55

  • 面板技術

    IPS / M+

  • 背光類型

    直接

  • 長寬比

    16:9

  • 原始解析度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 更新率

    60Hz

  • 亮度

    4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)

  • 對比度

    1,000:1

  • 動態 CR

    500,000:1

  • 色域

    NTSC 72%

  • 視角 (H x V)

    178º x 178º

  • 色彩深度（顏色數量）

    1,670 萬個顏色

  • 反應時間

    9ms (G to G)

  • 表面處理（霧度）

    Haze 3%

  • 使用壽命

    50,000 小時（典型值）

  • 運作時間（小時 / 天）

    24/7

  • 縱向 / 橫向

    是 / 是

  • 透明度

    不適用

  • QWP（四分之一波片）

連接性

  • HDMI 輸入

    是（2 個）

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2

  • DP 輸入

    是 (HDCP 2.2)

  • DVI-D 輸入

  • RGB 輸入

  • 音訊輸入

  • RS232C 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是（2 個，1 個 LAN / 1 個 HDbaseT）

  • 紅外線輸入

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A（2 個）

  • HDMI 輸出

  • DP 輸出

  • 音訊輸出

  • 觸控 USB

  • 外接喇叭輸出

  • RS232C 輸出

  • RJ45(LAN) 輸出

  • 紅外線輸出

  • 菊花鏈

機械規格

  • 邊框顏色

    Black

  • 邊框寬度

    T/R/L/B : 38.4/26/26/38.4mm

  • 重量（頂部）

    40Kg

  • 重量（頂部 + 支架）

    不適用

  • 包裝重量

    46Kg

  • 顯示器尺寸 (W x H x D)

    1292.5 x 737.4 x 88.0mm

  • 含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)

    不適用

  • 紙箱尺寸 (W x H x D)

    1446 x 890 x 207mm

  • 把手

  • VESATM 標準安裝介面

    不適用

防護玻璃

  • 厚度

    5mm

  • 防護等級

    YES (IK10)

  • 鋼化 / 化學強化

    鋼化強化

  • 抗反射

  • 紅外線 - 電阻 (IR)

  • 防碎

功能 - 硬體

  • 內部記憶體 (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi/BT（內建）

  • 溫度感應器

  • 自動亮度感應器

  • 像素感應器

  • 近距離感應器

  • 電流感應器

  • BLU 感應器

  • 濕度感應器

  • 加速度（陀螺儀）感應器

  • 電源指示燈

  • 本地按鍵操作

  • 風扇（內建）

功能 - 軟體

  • 作業系統版本 (webOS)

    webOS 4.0

  • 本地內容排程

  • 群組管理工具

  • USB 隨插即播

  • 故障轉移

  • 開機標誌圖片

  • 無訊號圖片

  • RS232C 同步

  • 本地網路同步

  • 背光同步

  • 子母畫面

  • 多重畫面

    是（2 個多重畫面）

  • 螢幕共享

  • 影片標籤

    是（4 個影片標籤）

  • 透過網址播放

  • 螢幕旋轉

  • 外部輸入旋轉

  • 不間斷播放

  • 平鋪模式設定

  • 設定資料拷貝

  • SNMP

  • ISM 方法

  • 自動設定 ID

  • 狀態寄送

  • 控制管理器

  • Cisco 認證

  • Crestron Connected

  • 智慧節能

  • PM 模式

  • LAN 喚醒

  • 可上網

  • 藍牙信標

  • HDMI-CEC

  • SI 伺服器設定

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • 亮度補償

  • 灰階白平衡設定

  • 掃描反轉

環境條件

  • 作業溫度

    -30 °C to 50 °C

  • 作業濕度

    5 % to 100 %

電源

  • 供電

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內建電源

能源消耗

  • 典型值

    330W (Full White) 178W (IEC 62087)

  • 最大值

    400W

  • BTU（英制熱量單位）

    1126 BTU/Hr(Typ.), 1364 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    3.5W(WOL Off), 8W(WOL on)

  • 關機

    0.5W

音效

  • 喇叭（內建）

認證

  • 安全性

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

  • ERP / 能源星級

    是 / 否

  • ePEAT（限美國）

OPS 相容性

  • OPS 類型相容

  • OPS 電源內建

軟體相容性

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • SuperSign Cloud

  • Promota

  • 手機 CMS

  • Connected Care

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

配件

  • 基本

    Remote Controller, Manual(EIG, IG), Regulation Book, Phone to RS232C Gender, HDMI Cable, POWER CABLE, Battery, Screws

  • 選購

特殊功能

  • 疊加觸控相容性

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜（朝上）

    不適用

  • 傾斜（朝下）

    Max. 15 degree

  • 防護等級

    IP56

  • 敷形塗層（電源板）

  • 電源保護

    不適用

  • 陽光直射

專用功能 - 觸控

  • 適用的觸控物件尺寸

    不適用

  • 反應時間（根據 Windows 10 電腦上的「小畫家」應用程式）

    不適用

  • 精確度（典型值）

    不適用

  • 介面

    不適用

  • 防護玻璃厚度

    不適用

  • 防護玻璃透射

    不適用

  • 作業系統支援

    不適用

  • 多點觸控

    不適用

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